Oh quanti anni più caldi madama Doré, o quanti anni più caldi…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nell’idiozia dilagante – un po’ pagata, un po’ gratuita – su clima caldo co2 responsabilità umane ecc. ecc. non posso non offrire alla vostra attenzione questo articolo di Pro-Memoria, che ringrazia per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

AMBIENTENOTE BLOG Il PIÙ CALDO da…

§§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: anni più caldi, caldo, pro memoria



Categoria: Generale