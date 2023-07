Vedere Sound of Freedom con un groppo alla gola… Ma non basta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito ha visto Sound of Freedom, il film che i media di regime USA-Dem continuano a voler ignorare, a dispetto del fatto che abbia superato al botteghino la tacca del milione e trecentomila dollari. Ma dà fastidio a Hollywood, alla cricca pedofila, ai progressisti…Quindi…Lor Servi sono sempre attenti ai battiti di ciglia di Lor Signori…Buona lettura e diffusione.

Ho visto “Sound of freedom” con un nodo in gola, le lacrime nello strozzo, e non fino in fondo. Non so come e se il nostro eroe Timoteo (stimatore di Dio) abbia o no trovato la piccola, deliziosa Rocio (nome di un Santuario mariano andaluso). Di Rocio, e apro una parentesi tonda, ricordo il sorriso innocente al principio del film quando la malvagia modella getta l’amo della vanità a lei e a suo padre, ignaro. Un sorriso che mi ha ricordato Aurora, una mia piccola, adorabile allieva di inglese e chiudo la parentesi. Non so, dunque, e se l’ha trovata, Rocio, e, se sì, in che modo lo ha fatto, Timoteo. Ma non importa più di tanto. Il film credo di averlo capito lo stesso e si tratta di un film coraggioso, che rompe un muro di omertà e di silenzio mostruoso e più che malvagio su una realtà nascosta.

Eppure, eppure, credo che il film non sia entrato al centro del centro, nel cuore di tenebra di questa pratica satanica, e che si limiti a considerare la pedofilia come un crimine sessuale da perseguire e punire. Non basta, mi dispiace. Mmmmm, e piange il mio cuore innamorato di Maria, non credo che si tratti soltanto degli orridi capricci sessuali di miliardari del gregge di Eumeo. Ecco, qui sotto, dico la mia e poi basta, passo, chiudo e più nulla.

Penso, e il Signore dall’alto mi ispira, che la pedofilia non sia solo un semplice crimine orrendo, da punire severamente, secondo la legge, ma si tratta di una precisa scelta “spirituale” (a vertici altissimi), un sì grondante di sangue, luciferino, mortifero, cannibale alla disubbidienza della legge eterna del Padreterno che palpita nel Cuore Immacolato di Maria (che trionferà). Il diavolo, infatti, odiando Maria, giglio di purezza, odia anche i bambini, creature innocenti che il Signore chiamava a sé e che ci indica come porte del cielo.

Ecco, Matteo 18,1– 5 e lo metto in neretto: In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?». 2 Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: 3 «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4 Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli.

5 E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me.

Il cerchio si fa quadrato. I bambini sono il bersaglio: corromperli (con insegnamenti sessuali, pervertiti, come stanno procedendo, insegnando, ad esempio, ai piccolissimi a “toccarsi”…), confonderli (con le follie del gender, portando le orride bad queens , in diavoliano, a scuola) e, quando possibile, se possibile eliminarli. La pedofilia è un sacrificio umano, così come l’aborto, che, oramai sdoganato (pur essendo un crimine immondo) si è trasformato in un “diritto umano”. Ma non lo è affatto: ogni creatura è sacra ed è un dono del Signore e persino Lucifero (che se la ride della stupidità degli uomini che di lui, omicida dal principio, si fidano e di quanto è semplice ingannarli) disprezza quanti lo sostengono e lo praticano. Ogni aborto è un sacrificio umano. Punto e basta. La pedofilia è un sacrificio umano.

E il transumanesimo non è altro che l’eterno “pride” dell’uomo di farsi Dio, a braccetto con l’angelo caduto. I piccoli, ridicoli uomini, adoratori di Lucifero (la finta luce che spunta in forma di stella prima del “sol invictus”) si fanno la legge da soli e, per farlo, devono calpestare, uccidere, massacrare l’ordine, il cosmos divino, simboleggiato dalla purezza che regola il creato. E dai bambini, che sono sempre e comunque meravigliosi doni del Signore e lo resteranno per sempre…

