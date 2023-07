Mazzetta da 10 milioni di $$$ dall’Ucraina. I Biden nella tempesta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiaae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso sul New York Post, che ringraziamo per la cortesia. Ci sembra di grande interesse; e a confronto della corruzione che sta emergendo intorno all famiglia Biden, il Watergate di nixoniana memoria impallidisce. Ma stranamente sui giornali e le televisioni gestite da Lor Servi ne troverete ben poche di queste notizie. Certo, se si trattasse della famiglia Trump, allora vai con le trombe del Giudizio. Buona lettura e condivisione.

§§§

WASHINGTON – Un dossier bomba dell’informatore dell’FBI che descrive un’accusa di corruzione da 10 milioni di dollari nei confronti del presidente Biden e di suo figlio Hunter è stato reso noto giovedì dal senatore Chuck Grassley, e mostra che un oligarca ucraino ha affermato di essere stato “costretto” a effettuare il pagamento.

Mykola Zlochevsky, proprietario della società di gas naturale Burisma Holdings, ha detto all’informatore dell’FBI nel 2016, durante un incontro in una caffetteria di Vienna, in Austria, che “costava 5 [milioni] per pagare un Biden, e 5 [milioni] per un altro Biden”, secondo il modulo FD-1023 redatto. Zlochevsky ha fatto alcuni commenti sul fatto che, sebbene Hunter Biden “fosse stupido e il suo cane (di Zlochevsky) fosse più intelligente”, Zlochevsky aveva bisogno di mantenere Hunter Biden (nel consiglio di amministrazione di Burisma) “così tutto sarebbe andato bene””, si legge nel documento del giugno 2020.

La fonte ha chiesto se Hunter Biden o Joe Biden avessero detto a Zlochevsky di “trattenere” il più giovane Biden; Zlochevsky avrebbe risposto: “Lo hanno fatto entrambi”.

L’informatore federale – un ucraino-americano che è stato una fonte fidata e altamente credibile dell’FBI per oltre un decennio ed è stato pagato “a sei cifre”, secondo Grassley – ha descritto quattro conversazioni con Zlochevsky, iniziando con un incontro vicino a Kiev alla fine del 2015 o all’inizio del 2016 e continuando con una telefonata del 2019.

L’informatore ha detto che ognuna delle sue conversazioni con Zlochevsky è avvenuta in presenza di un uomo di nome Alexander Ostapenko, fornendo all’FBI un possibile testimone di supporto. Ostapenko ha “presentato” l’informatore a Zlochevsky e “lavora in alcuni uffici dell’amministrazione del presidente [ucraino] Volodymyr Zelensky”, si legge nel file.

Zlochevsky avrebbe affermato di avere 17 registrazioni di conversazioni con i Biden – due delle quali coinvolgevano Joe – oltre a “molti messaggi di testo” e due documenti che l’informatore “ha capito essere” registrazioni finanziarie di “pagamenti ai Biden”. Secondo Zlochevsky, le registrazioni e altre prove dimostravano che era stato “in qualche modo costretto a pagare i Biden per garantire il licenziamento del procuratore generale dell’Ucraina Viktor Shokin”, ha aggiunto la fonte dell’FBI.

Durante l’ultima discussione, Zlochevsky avrebbe detto all’informatore al telefono di essere stato un “oracolo” per aver messo in guardia dalla collaborazione con i Biden a causa delle controversie politiche negli Stati Uniti.

“L’informatore ha accennato al fatto che Zlochevsky avrebbe potuto avere difficoltà a spiegare trasferimenti bancari sospetti che potrebbero dimostrare eventuali pagamenti (illeciti) ai Biden”, si legge nel file”.

Zlochevsky ha risposto di non aver inviato fondi direttamente al ‘Grande Capo’ (che [la fonte dell’FBI] ha capito essere un riferimento a Joe Biden). [Zlochevsky ha chiesto a Zlochevsky quante società/conti bancari controlla; Zlochevsky ha risposto che gli ci sarebbero voluti 10 anni per trovare i documenti (cioè i pagamenti illeciti a Joe Biden)”.

Mykola Zlochevsky, proprietario della società di gas naturale Burisma Holdings, ha detto all’informatore dell’FBI nel 2016, durante un incontro in una caffetteria di Vienna, in Austria, che “costa 5 [milioni] pagare un Biden, e 5 [milioni] un altro Biden”, Zlochevsky avrebbe affermato di avere 17 registrazioni di conversazioni con i Biden.

Il riferimento al “ragazzone” è significativo perché lo stesso soprannome è stato usato per descrivere un taglio provvisorio del 10% per Joe Biden nel 2017 come parte di una partnership con CEFC China Energy, collegata al governo cinese. All’incontro di Vienna del 2016, Zlochevsky avrebbe descritto Hunter come un tramite per suo padre quando gli è stato chiesto delle indagini di Shokin sul Burisma”.

Zlochevsky rispose qualcosa del tipo: “Non si preoccupi, Hunter si occuperà di tutti questi problemi attraverso suo padre”. [Estratti dal dossier dell’informatore confidenziale dell’FBI sui Biden, che descrive le conversazioni tra l’informatore e i funzionari della società ucraina di gas Burisma: alla fine del 2015 o all’inizio del 2016, l’informatore ha incontrato Vadym Pozharsky, direttore finanziario di Burisma, che si è vantato di avere Hunter Biden nel consiglio di amministrazione: “Hanno assunto Hunter Biden per ‘proteggerci, attraverso suo padre, da ogni tipo di problema’”.

Nel 2016, l’informatore ha incontrato Mykola Zlochevsky, capo di Burisma, poco dopo che Joe Biden aveva rilasciato una dichiarazione pubblica sulla corruzione del procuratore generale dell’Ucraina Viktor Shokin e sulla necessità di rimuoverlo dall’incarico.

Alla domanda sulle indagini di Shokin su Burisma: “Zlochevsky ha risposto qualcosa del tipo: “Non preoccuparti, Hunter si occuperà di tutte queste questioni attraverso suo padre”. [L’informatore non fece altre domande su cosa significasse nello specifico”.

L’informatore suggerì a Zlochevsky di assumere alcuni avvocati per 50.000 dollari per risolvere il caso. Zlockevsky ha risposto: “Costa 5 (milioni) pagare un Biden, e 5 (milioni) un altro Biden”.

L’informatore ha chiesto a Zlochevsky perché non avesse assunto alcuni normali consulenti statunitensi del settore petrolifero e del gas: “Zlochevsky ha commentato che, sebbene ‘Hunter Biden fosse stupido e il suo cane fosse più intelligente’, Zlochevsky aveva bisogno di mantenere Hunter Biden (nel consiglio di amministrazione) ‘per far sì che tutto andasse bene'”. ”

Zlochevsky ha dichiarato che i Biden gli hanno fatto pressione”.

Zlochevsky ha dichiarato di non voler pagare i Biden e di essere stato “spinto a pagarli”. . . . ha [detto] di avere molti messaggi di testo e ‘registrazioni’ che dimostrano che è stato costretto a effettuare tali pagamenti”.

Alla domanda se Hunter Biden o Joe Biden avessero detto a Zlochevsky che avrebbe dovuto assumere Hunter Biden, Zlochevsky ha risposto: “Lo hanno fatto entrambi”.

Alla domanda se avesse qualche prova che fosse stato “costretto” a pagare i Biden: “Zlochevsky ha detto di avere un totale di ’17 registrazioni’ che coinvolgevano i Biden; due delle registrazioni includevano Joe Biden, mentre le restanti 15 registrazioni includevano solo Hunter Biden.

[L’informatore ha ribadito che, secondo Zlochevsky, queste registrazioni provano che Zlochevsky è stato in qualche modo costretto a pagare i Biden per garantire il licenziamento del procuratore generale dell’Ucraina Viktor Shokin”.

Alla domanda sui pagamenti: “Zlochevsky ha risposto di non aver inviato alcun fondo direttamente al ‘Big Guy’ (che [l’informatore] ha capito essere un riferimento a Joe Biden). . . . Zlochevsky ha risposto che gli ci sarebbero voluti 10 anni per trovare i documenti (cioè i pagamenti illeciti a Joe Biden)”. L’informatore ha ritenuto credibile la storia dei funzionari del Burisma”.

Data la necessità pervasiva di corrompere i funzionari governativi in Ucraina e in Russia, [l’informatore] non ha percepito le dichiarazioni di Pozharsky o Zlochevsky come insolite, egoistiche o pretestuose”. Joe Biden ha dichiarato pubblicamente di aver usato un miliardo di dollari in garanzie di prestito degli Stati Uniti come leva per costringere Shokin a lasciare l’incarico, cosa che è avvenuta nel marzo 2016.

“Bene, figlio di puttana. È stato licenziato”, si è vantato Biden durante un evento del 2018 ospitato dal Council on Foreign Relations.

L’impiego di Hunter Biden in Burisma è emerso come una notizia importante negli Stati Uniti nel 2019, quando l’allora presidente Donald Trump è stato sottoposto a impeachment per aver fatto pressione sull’Ucraina affinché indagasse sui Biden. I Democratici della Camera hanno sottolineato che, sebbene l’ufficio di Shokin avesse indagato su Burisma, le prove indicavano che il suo licenziamento era stato richiesto anche dagli alleati statunitensi in Europa a causa della sua stessa corruzione.

Oltre all’estromissione del procuratore, l’ex stenografo della Casa Bianca Mike McCormick afferma che Joe Biden ha sostenuto il sostegno degli Stati Uniti all’industria del gas naturale dell’Ucraina durante un viaggio a Kiev, pochi giorni dopo l’ingresso silenzioso di Hunter in Birmania, in quello che ha descritto come un chiaro conflitto di interessi.

Il portavoce della Casa Bianca, Ian Sams, ha dichiarato che “i repubblicani del Congresso, nella loro ansia di perseguire il Presidente Biden a prescindere dalla verità, continuano a spingere affermazioni che sono state sfatate per anni e che loro stessi hanno avvertito di prendere ‘con un granello di sale’ perché potrebbero essere ‘inventate'”.

“Queste affermazioni sono state esaminate dal Dipartimento di Giustizia di Trump, da un Procuratore degli Stati Uniti nominato da Trump e da un processo di impeachment dell’ex Presidente incentrato proprio su questi temi, e più volte sono state ritenute poco credibili”, ha aggiunto Sams.

“È chiaro che i repubblicani del Congresso sono decisi a fare una politica disonesta e spudorata e si rifiutano di lasciare che la verità si metta in mezzo. È ormai tempo che le organizzazioni giornalistiche li obblighino a rispettare i livelli basilari di responsabilità fattuale per i loro ripetuti e sempre più disperati sforzi di ingannare sia il pubblico che la stampa”.

Il team legale di Hunter Biden non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il presidente Biden ha cercato di respingere l’accusa di corruzione, rispondendo il mese scorso a una domanda del Post: “Dov’è il denaro? “I repubblicani della Camera stanno indagando sui riferimenti al Burisma contenuti nel computer portatile di Hunter Biden, che ha aperto un conto bancario maltese nel 2016.

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Zlochevsky non ha commentato pubblicamente l’accusa di corruzione da quando è emersa pubblicamente il 3 maggio, ma nel 2019 avrebbe detto all’uomo d’affari di origine ucraina Lev Parnas, ex collaboratore dell’avvocato di Trump Rudy Giuliani, che i rappresentanti della sua azienda non hanno mai parlato con Joe Biden.

Secondo una trascrizione fornita da Parnas a Politico nel 2020, Zlochevsky avrebbe detto: “Nessuno di Burisma ha mai avuto contatti con il vicepresidente Biden o con persone che lavorano per lui durante l’impegno di Hunter Biden”.

Parnas, che ha rotto con Trump e Giuliani nel 2019, è stato condannato nel 2021 per aver dato contributi illegali alla campagna elettorale di Trump, per cui è stato condannato a 20 mesi di carcere.In realtà, ci sono prove che l’allora vicepresidente Joe Biden abbia incontrato i dipendenti di Burisma.

Secondo i registri delle visite alla Casa Bianca di Obama, nel 2014 ha incontrato Devon Archer, socio di suo figlio, nel periodo in cui sia Hunter Biden che Archer sono entrati a far parte del consiglio di amministrazione di Burisma, e più tardi, nello stesso anno, ha giocato a golf con lui.

Joe Biden si è anche incontrato con il dirigente di Burisma Vadym Pozharskyi a una cena del 16 aprile 2015 al Cafe Milano di Washington, come rivelato dal primo rapporto bomba del Post nell’ottobre 2020 sul contenuto del portatile abbandonato di Hunter Biden.

Non è chiaro quando esattamente i presunti pagamenti sarebbero stati effettuati da Burisma, che ha aggiunto Hunter Biden al suo consiglio di amministrazione nell’aprile 2014.

L’FBI ha informato i membri del Congresso che la soffiata sulla corruzione è stata trasmessa all’ufficio del procuratore degli Stati Uniti del Delaware David Weiss per ulteriori indagini, anche se non è chiaro cosa sia stato fatto da allora per determinarne l’accuratezza.

Una portavoce di Weiss ha rifiutato di commentare quando è stata contattata dal Post giovedì sera.

L’agente di vigilanza dell’IRS Gary Shapley ha testimoniato mercoledì davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera che gli agenti del fisco federale non sono stati informati dell’ingente importo della presunta tangente durante i cinque anni di indagini su Hunter per frode fiscale.

“Il team, per quanto ne so, non ha mai visto quel documento [FD-1023]”.

Il file dell’informatore è stato creato dopo che l’FBI ha trovato un precedente riferimento al malaffare in un rapporto del 2017 dello stesso informatore, secondo i membri del Congresso coinvolti nelle indagini di supervisione.

Non è chiaro quando esattamente i presunti pagamenti sarebbero stati effettuati da Burisma, che ha aggiunto Hunter Biden al suo consiglio di amministrazione per la prima volta nell’aprile 2014, quando suo padre ha assunto il controllo della politica ucraina dell’amministrazione Obama. Burisma ha pagato a Hunter fino a 1 milione di dollari all’anno fino al 2019, oltre alle presunte tangenti.

Grassley (R-Iowa), che ha rilasciato una versione redatta del documento di quattro pagine, ha chiesto in una dichiarazione: “Cosa hanno fatto il Dipartimento di Giustizia e l’FBI con le informazioni dettagliate contenute nel documento? E perché hanno cercato di nasconderle al Congresso e al popolo americano per così tanto tempo?”.

L’accusa è stata oggetto di un’intensa attenzione politica da quando è stata descritta pubblicamente per la prima volta e i membri repubblicani del Congresso hanno ventilato l’ipotesi di impeachment per il presidente qualora venissero trovate prove a sostegno.

Il mese scorso il direttore dell’FBI Christopher Wray ha permesso ai membri della Commissione di supervisione della Camera di leggere il documento, dopo che l’ufficio si era inizialmente rifiutato di farlo – scatenando una breve spinta da parte del presidente della commissione James Comer (R-Ky.) per accusare Wray di oltraggio alla corte, che ha fatto sì che l’FBI accettasse di permettere ai legislatori di leggere il file in una stanza sicura del Campidoglio.

§§§

