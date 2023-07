Covid, Clima, Malori. Peso el tacón del buso. Sveglia, bella gente…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul mare di menzogne in cui siamo obbligati a sguazzare quotidianamente. Buona lettura e condivisione.

§§§

Mio suocero, buonanima, pur essendo nato a Bergamo, era veneto fin nel midollo e, da buon veneto d’antan, usava molti proverbi, che recitava all’uopo in dialetto, con quel suo sorriso adorabile, occhi di acqua azzurra, ma da venditore di ghiaccio al Polo Nord.

E uno, tra tutti, “peso el tacon del buso” (e spero di averlo scritto giusto, la esse di peso somiglia quasi a una zeta..). Un detto così semplice e pieno di buon senso che calza a pennello tutto ciò che abbiamo vissuto (psicopandemia con prigionia, obbligo di siero genico, grim path) e che stiamo vivendo, ossia follia climatica, emergenza senza emergenza, paura declinata dai buggì (così li chiamo io, facile capire il motivo…) alla televisione per prepararci al “tacon” della “transizione ecologica” (che è solo suono di parole cacofoniche), che sarà mille volte peggio del “buso”. Cioè il caldo che, in estate, abita al suo normale indirizzo.

Peggio il siero genico (tacon) del covid (buso). Infatti la strage da malore improvviso continua, nel silenzio di tutti, in un gelato menefreghismo generale al sapore della paganissima “mors tua via mea”. E a me non servono i dati dell’Istat per sapere che ogni giorno, come sacchi di patate, cadono giovani, giovanissimi e meno giovani e, pur soccorsi, finiscono all’altro mondo e nessuno, nel “mainstream” (ossia la nera corrente) che si domandi come è possibile che, prima del “vax” un morto in spiaggia faceva notizia e batteva le prime pagine e oggi nessuno ne parla e il poveretto viene spazzato via, nascosto e presto dimenticato

E’ successo anche alla mamma di una mia amica. Era in spiaggia con la nipote e il bambino di lei quando, d’un tratto, mamma e figliolino camminavano avanti e non si sono accorti che la nonna era finita in acqua, faccia avanti. Caduta, splash, e via.

Quando sono arrivati i soccorsi, la povera signora era deceduta e così l’ambulanza la ha lasciata in spiaggia. Dove è rimasta fino a sera. In obitorio, la figlia la ha trovata in costume e piena di sabbia. Chissene. Un film dell’orrore. Ma ormai, e quasi stento a crederci, la normalità.

Sì peggio le auto elettriche, la tassa sul consumo di ossigeno, le case verdi e chissà quale altra diavoleria inventata per tormentarci (tacon) del semplice caldo che da sempre e per sempre si chiamerà “caldo estivo”. D’estate fa caldo. Che grande scoperta.

Ieri, salendo dal mare con un gruppo di inglesi, dai a lamentarsi (loro) del caldo e, con occhi iniettati dalla paura (tentacolo del maligno), mi hanno detto il solito ritornello noioso del “climate change”. Allora io ho risposto che fin da piccola (avevo sei anni) abito queste contrade sarde e che da sempre, in luglio e in agosto, fa un gran caldo. E basta leggere Grazia Deledda per scoprire che era così anche ai suoi tempi. Ossia un secolo fa. Poi ho sbuffato e ho detto: “Basta!”. Svoltando a destra, mogi come asinelli, mi hanno salutato a orecchie basse…

§§§

