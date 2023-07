Il Sinodo dirà che Dio non esiste? Mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics offre alla vostra attenzione queste riflessioni – amare – sullo stato ella Chiesa attuale, e su chi la conduce. Buona lettura e condivisione.

§§§

Da Mons ICS a Tosatti.

Papa Francesco è esemplare. San Gregorio Magno lo avrebbe preso come esempio per le sue “Morali” dove SanGregorio illustra i falsi cristiani ( che adatto a Francesco)

< Vuole sembrare umile,ma non tollera che lo mettano in discussione o lo critichino>

< Vorrebbe invitare i suoi alla castità,ma senza invitarli a “punire” il corpo…>

< Vuole sembrare paziente, però senza essere provocato (con Dubia o Correctio)

Eccetera.

Dice SanGregorio Magno, che questo è l’atteggiamento di chi invita a pensare di essere giusto, ma facendolo errare. Come spiegare che si possono ottenere virtù senza sforzo e dolore? Ci si comporterebbe come un ufficiale che vuole vincere la guerra standosene sotto l’ombrellone sulla spiaggia e non affrontando il nemico sul campo di battaglia.

Francesco non mi pare stia insegnando che NON si può essere virtuosi senza sforzo e persino senza dolore. Mi domando chi possa ai credere che sta insegnando qualcosa di buono per la creatura umana e per la stessa sopravvivenza della Civiltà ( che o è cristiana o non è…).

Francesco non sta insegnando che il Signore non permette che possiamo incontrare difficoltà che non sappiamo affrontare ricorrendo a Lui.

Non insegna che se ci capitasse di imbatterci in avversità grandi, di tutti i tipi, materiali,morali intellettuali, chiedendo aiuto a Lui,riceveremo da Lui una Grazia maggiore e necessaria a vincere sempre.

Se Dio ti da il peso da portare, ti darà la forza per riuscirci.

Io ancora non son certo di aver bene capito cosa insegni o pretende di insegnare Francesco, quale via stia indicando al suo gregge.Non l’ho davvero capito, concedendogli la rettitudine di intenzione.

Perché se ciò non fosse, se cioè la sua intenzione non fosse retta, ora al Sinodo preannunciato, è il momento che dichiari pubblicamente che Dio non esiste e la Chiesa ci ha tradito da 2000 anni, e ci hanno traditi anche quei santi Gesuiti che per secoli hanno sostenuto e valorizzato come nessun altro il Cattolicesimo e i Papi santi.

Insegnare che si deve andare a patti con l’ambiente ostile e che ci si deve pertanto adattare all’ambiente per essere ascoltati ( ascoltati, naturalmente, se si da ragione all’ambiente ostile …) è una visione deformata di quello che è l’ambiente ostile e di quello che è il ruolo della Chiesa e del Papa, perché ci si dimentica che la Chiesa è di Cristo, che il Papa è il successore di Pietro, e che noi, battezzati, siamo Figli di Dio e mai nostro Padre ci farà mancare la Grazia per andare avanti.

Mai nostra Madre Maria, nostro rifugio, aiuto e fortezza, ci priverà del Suo aiuto. E allora? Che insegna un Papa se non insegna questo?

Mai ho avuto l’impressione che Francesco inviti ad andare al Tabernacolo e sussurrare “Adoro te devote, latens deitas”. Come facevano san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Bene, lo ripeto, se le cose stanno così come appaiono, al Sinodo verrà annunciato che Dio non esiste.

E’ opportuno che chi ha la responsabilità e il potere di farlo, vigili. E se lo percepisce, lo gridi dai tetti!

§§§

