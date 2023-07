Nel silenzio si sente meglio l’aura del divino. Il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul silenzio, e i suoi pregi. Buona lettura, e condivisione.

§§§

A BOCCA CHIUSA

SI SENTE MEGLIO L’AURA DEL DIVINO

Forse solo il silenzio esiste davvero.

José Saramago

*

Qol demamah daqqah

Sibilus aureae tenuis

Mormorìo di un vento leggero

Voce di un silenzio sottile

Libro dei re

* * * * * * *

Dal riordino dei miei matti ritagli di giornale e appunti è emersa la recensione, ne Il Sole-24 Ore del 25 maggio 2003, di Carlo Ossola a Linda Bisello, Sotto il “manto” del silenzio, storia e forme del tacere (Secoli XVI-XVII), Olshiki, Firenze 2003.

A distanza di vent’anni, oltre ad averlo di nuovo e più profondamente gustato da filosilente sempre più convinto qual sono, ho il piacere di proporlo come intervallo rinfrescante agli accaldati (luglio si fa sentire) Partecipanti di Stilum Curiae, tutti presi, forse un po’ troppo, dai transeunti accadimenti terreni e da tenzoni dialettiche che confermano ogni contendente nella propria inespugnabile zona di conforto. Ma, avverte Paolo, «passa la figura di questo mondo», in piena e per niente sorprendente sintonia con la nipponica impermanenza (mujo), nonché coll’induistico samsara (“scorrere insieme”), indicante il ciclo di vita, morte e rinascita, e per questo motivo non a caso spesso raffigurato con la Bhavacakra (“Ruota dell’esistenza”), e senza dimenticare l’eracliteo panta rei (“tutto scorre”).

Nella figura: Fernand Khnopff, Il silenzio (1890).

Ma ora, largo alla recensione.

* * * * * * *

A BOCCA CHIUSA

SI SENTE MEGLIO L’AURA DEL DIVINO

«Il silenzio è d’oro», e aurea la sua figura, un dito sulle labbra. Il silenzio è quel punto a cui si torna dopo aver consumato tutte le figure della retorica: «L’aposiopesi è un modo di trattenere, allorquando si richiama indietro il corso di un dire appena cominciato, sì che una sua parte si intenda come non detta» (Audomari Talaei [Omar Talon] Rhetoricae libri duo, Basileae 1569, cap. XV: De Epanorthosi et Aposiopesi). Non molti hanno praticato questa difficile figura e i suoi pochi cultori riposano nella valle di Josaphat (san Giovanni Damasceno, san Teodoro d’Edessa, e appunto Giovanni il Silenziario). La tradizione ci racconta che, private di segni, le loro ossa ancora esalano «un parfum indéfinissable» (W. Deonna, L’odeur suave des dieux et des élus, Aragno 2003).

Perché c’è un equilibrio e una politica dei sensi: a chi rinunci al più fragoroso, la bocca, al rimuginìo della lingua e delle labbra, al tendersi della gola e delle sue vene (sino all’esorbitare dell’urlo e dell’invettiva) natura concede il compenso dei registri più fini: un’acuità del vedere, un annusare rischi e avvertire profumi, un ascoltare la pausa del ritmo, tutta l’innumere vita che passa nel cenno, nello sguardo, nella movenza, nell’accenno.

Quando, rinunciando al dire, si entri in queste radure, il panorama è pieno di sorprese; intanto ci si accorge che altro è il tacere, altro è il silenzio. Se tacere è un atto controllato, un astenersi dal dire, esso non ha sostantivo, cioè una forma dell’essere, se non una lontana derivazione (un po’ cupa, un po’ malinconica), la taciturnitas, da cui il nostro taciturno. Mentre il silenzio viene da quell’attesa che ci fa muti, e che precede una rivelazione, una stupefazione, l’aura del divino. Sileant omnes, ricorda a tutti il caudatario del rito, o il silentiarius degli alti palazzi. Dai Libri dei Maccabei, ad apertura, quando si parla delle conquiste di Alessandro: «Siluit terra in conspectu Alexandri», sino al Napoleone manzoniano che quella fonte riscrive: «Così percossa, attonita / la terra al nunzio sta / muta pensando all’ultim’ora dell’uom fatale» (Il cinque maggio), il potere del sacro è sigillo.

Percorre quell’affascinante traccia, tra tacere e silenzio, il bel libro di Linda Bisello che si accentra in particolare sulle forme dell’hesuchisme del Cinquecento e del Seicento. Molti studiosi hanno scritto su quel calcolato ritegno, su quella riserva, che certo fu di molti «nicodemiti»: schivare i pesi dell’autorità con un reticente riserbo, serrando nel foro interno i barlumi e la coscienza di verità. Un incedere notturno tra le ruses della Dissimulazione onesta (Torquato Accetto), vestiti del manto di prudenza «per ischermirsi dalle nevi e piogge del tempo del verno», del Principe e della corte, della censura e dell’Inquisizione (Camillo Baldi, Politiche considerazioni, 1623). Noli altum sapere, sed time, sembra essere la divisa di un’epoca e molti libri – sulla scia del Machiavelli – ci hanno richiamato i sinistri bagliori del governare reprimendo e del servire tacendo.

Eppure, da Erasmo a Juan de Valdés, da questi a Vittoria Colonna, a Bartolomeo Arnigio, una generazione intera dell’Europa umanista si è fondata su quella «confidenza senza timore» nella quale riposa l’interna voce dell’Annuncio. È la persuasione di Pantagruel, tutto volto all’ascolto: «Plus persévérions ecoutans, plus discernions les voix». Poiché se l’orizzonte della parola è la comunicazione, non farà che crescere il rumore che ci assedia, la babele dei messaggi, il consumo delle voci.

Ma se l’orizzonte della presenza umana è la comprensione, allora la sua aura è il silenzio, il suo frutto quell’armonia in cui si compone il ritmo di un comune sentire, secondo la voce stessa del primo annuncio: «Et in terra pax hominibus». La vera intesa tra gli uomini non ha bisogno di parole: un cenno d’intesa passa da La Bruyère a Proust, da Proust a Barthes: «Essere con le persone che si amano, questo basta; sognare, parlare, non parlare affatto, pensarli o pensare a cose insignificanti ma accanto ad essi, è la stessa cosa» (La Bruyère, Du coeur). Ci hanno abituati a “spiegare”, non a “comprendere”: il filo si dipana, s’ingarbuglia, a forza di dispiegare la massa è disfatta.

Dall’altro capo, da Griselda a Félicité a Bartleby, il rumore del mondo è attraversato da coloro che hanno fatto del loro cuore sordina, restituendo – come le foglie l’ossigeno – silenzio al vivere umano: «I movimenti del suo cuore rallentarono uno a uno, più indistinti, più dolci, come una fontana si smorza, come un’eco dispare» (Flaubert, Trois contes).

Il silenzio è allora il segno di un’altra economia: che il mondo è già tutto scritto, nei cieli e in terra, di stelle e di caratteri, di forme e di libri, e che la «lettura di un’onda» – come ricorda il Palomar di Calvino – è infinita come le onde che si susseguono e la cancellano e la rinnovano.

Deonna ha scritto pagine molto fini sul «Silence, gardien du secret», e verso quest’arte sapienziale e iniziatica si sono volte molte letture, dal pitagorismo greco in poi. Ma il silenzio è anche il custode dell’evidenza, dello stupore che lascia appunto «a bocca aperta», senza parola, come il pastore dei presepi provenzali e napoletani: a braccia aperte sta le ravi, rapito e felice, perché infine non ha più niente da dire.

* * * * * * *

Ritengo valga la pena riproporre alcune righe (difficile la scelta) che ai miei occhi di filosilente risultano particolarmente preziose per l’attualità confusionaria che impazza, e sulle quali mi permetto di invitare Lettrici e Lettori a meditare con calma, magari ritornandoci più volte:

se l’orizzonte della parola è la comunicazione, non farà che crescere il rumore che ci assedia, la babele dei messaggi, il consumo delle voci.

Ma se l’orizzonte della presenza umana è la comprensione, allora la sua aura è il silenzio, il suo frutto quell’armonia in cui si compone il ritmo di un comune sentire, secondo la voce stessa del primo annuncio: «Et in terra pax hominibus».

* * *

Insomma, prima di tutto c’è il Silenzio, nel quale tutto è già scritto e in cui risiede il senso d’ogni pensiero e parola. Di fatto, nessuna sfilza di pensieri e di parole (comprese le presenti!) possono innalzarsi a cogliere il Silenzio. Il processo è esattamente il contrario: è il Silenzio che coglie il significato di pensieri e parole. In nessun tomo zeppo di pagine e in nessuna biblioteca zeppa di tomi, può trovarsi la “spiegazione” del Silenzio, che, solo, come sospetta Saramago, «esiste davvero».

Si può allora fruire di una doppia e unica aura: quella del Silenzio in cui spira l’aura del Divino: qol demamah daqqah, sibilus aureae tenuis, mormorìo di un vento leggero, voce di un silenzio sottile.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: matto, silenzio



Categoria: Generale