¿El Sínodo dirá que Dios no existe? Mons. Ics

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, monseñor Ics ofrece a vuestra atención estas –amargas– reflexiones sobre el estado actual de la Iglesia y sobre quién la dirige. Feliz lectura y compartir.

§§§

De monseñor ICS a Tosatti.

El papa Francisco es ejemplar. San Gregorio Magno lo habría tomado como ejemplo para sus Moralia, donde San Gregorio ilustra a los falsos cristianos (lo que es adecuado para Francisco)

<Quiere parecer humilde, pero no tolera que lo cuestionen o lo critiquen>

<Quisiera invitar a su familia a la castidad, pero sin invitarlos a “castigar” el cuerpo…>

<Quiere parecer paciente, pero sin ser provocado (con Dubia o Correctio). Etcétera.

San Gregorio Magno dice que esta es la actitud de los que invitan a creer que tienen razón, pero haciéndolos errar. ¿Cómo explicar que las virtudes se pueden obtener sin esfuerzo y sin dolor? Uno se comportaría como un oficial que quiere ganar la guerra sentándose bajo una sombrilla en la playa y no enfrentándose al enemigo en el campo de batalla.

No me parece que Francisco esté enseñando que NO se puede ser virtuoso sin esfuerzo e incluso sin dolor. Me pregunto quién puede creer que está enseñando algo bueno para la criatura humana y para la supervivencia misma de la civilización (que o es cristiana o no es…).

Francisco no enseña que el Señor no permite que nos encontremos con dificultades que no sepamos afrontar recurriendo a él.

No enseña que si nos encontramos luchando con grandes adversidades, de todo tipo -materiales, morales, intelectuales-, pidiéndole ayuda a Él recibiremos de su parte una Gracia mayor y necesaria para vencer siempre.

Si Dios te da el peso para llevar, Él te dará la fuerza para hacerlo.

Todavía no estoy seguro de haber comprendido bien lo que enseña o dice enseñar Francisco, qué camino está señalando a su rebaño. No lo he entendido bien, concediéndole rectitud de intención.

Porque si no fuera así, es decir, si su intención no fuera la correcta, ahora en el Sínodo anunciado es el momento de que declare públicamente que Dios no existe y que la Iglesia nos ha traicionado durante 2000 años, y nos han traicionado incluso esos santos jesuitas que durante siglos han apoyado y valorado como ningún otro al catolicismo y a los Papas santos.

Enseñar que hay que llegar a un acuerdo con el ambiente hostil y que, por tanto, hay que adaptarse al ambiente para ser escuchados (escuchados, naturalmente, si se da la razón al ambiente hostil…) es una visión distorsionada de lo que es el ambiente hostil y de lo cual es el rol de la Iglesia y del Papa, porque se olvida que la Iglesia es de Cristo, que el Papa es el sucesor de Pedro y que nosotros, los bautizados, somos Hijos de Dios y nunca nuestro Padre hará que nos falte la Gracia para seguir adelante.

Nuestra Madre María, nuestro refugio, socorro y fortaleza, nunca nos privará de su ayuda. ¿Entonces? ¿Qué enseña un Papa si no enseña esto?

Nunca he tenido la impresión de que Francisco nos invita a ir al Sagrario y susurrar “Adoro te devote, latens deitas”. Como hacían San Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Bueno, repito, si las cosas son como parecen, en el Sínodo se anunciará que Dios no existe.

Conviene que los que tienen la responsabilidad y el poder para hacerlo estén atentos. ¡Y si lo escuchas, grítalo a los cuatro vientos!

Publicado originalmente en italiano el 24 de julio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/07/24/il-sinodo-dira-che- dio-non-esiste-mons-ics/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

§§§

