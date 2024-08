SUPPLICATION FILIALE : “Si vous ne parlez pas, les pierres crieront”. Lettre aux Cardinaux.

par Veronica Cireneo

Ça fait longtemps qu’entre nous, connu et inconnus Enfants de Dieu, enregistrons dans nos consciences et dans celles d’autrui douleur et étonnement pour ce monde délirant et à l’envers.Du domaine profane au sacre combien d’absurdité, mensonges, injustices et abus!

Nous souffrons en particulier face a la confusion de l’Église, Mère et Institutrice, de la Parole Éternelle et Claire, frappée par le cancer du progressisme, où n’importe quoi vaut comme son contraire.

Cette désaffection cause envers Elle, cet état malade de la foi, parfaitement visible dans ceux qui pour la foi auraient fait des choix de vie radicaux : les consacrés.

Beaucoup d’entre eux s’improvisent clowns sur l’Autel et au moment où ils rencontrent un frère en crise – qui était une fois encouragé à rejoindre un prêtre et un confessionnal avec la certitude de l’approcher au Salut – ils ne font plus rien de semblable. On risque en fait d’envoyer un agneau blessé, sans aucun à le secourir, directement dans la bouche du loup.

Les Églises se sont vidées. Nombreuses sont les sectes qui sont nées ici. Tout le monde dit : « Dieu est ici. Il n’est pas là. Je l’ai ! »

Mais Jésus nous dit : « Ne les suivez pas ».

Extra ecclesiam, nulla salus

Nombreux sont ceux qui rendent le Pape François responsable de cette débâcle et nombreux sont ceux qui, depuis des années, l’accusent d’hérésie, de schisme, d’apostasie. Et encore plus nombreux sont ceux qui violent le troisième commandement, en désertant même la Messe festive. Ils rejettent le Sacrement de la Confession et de la Communion, car ils détestent que le nom du Pontife qu’ils considèrent comme antipape soit prononcé dans le canon. C’est pourquoi, selon eux, lors de la Consécration du pain et du vin, la transsubstantiation n’aurait même pas lieu.

Cette folie a atteint de tels niveaux que beaucoup d’entre eux vont jusqu’à priver de viatique des personnes mourantes, de peur de commettre un péché mortel en recevant un sacrement de la part de quelqu’un qui est en union avec un hérétique.

Combien de personnes ont présenté leur âme à l’Au-delà sans le réconfort et la justification de la Confession et de la Communion, alors qu’elles en avaient le désir!

Si un pape était hérétique, il serait excommunié latae sententiae. En d’autres termes, il n’y aurait pas besoin d’un processus canonique régulier. Il suffirait d’une déclaration officielle par ceux qui ont le pouvoir de le faire. Ce n’est pas n’importe qui, mais seulement les cardinaux qui en ont le pouvoir.

C’est pour cette raison et en raison de la gravité de la situation dans laquelle se trouvent l’Église, la foi et les âmes, que les “Alliés de l’Eucharistie et de l’Évangile”, en collaboration avec l’association “Iustitia in Veritate”, adressent humblement un appel filial à trois Cardinaux de la Sainte Église Romaine, connus pour leur fidélité à la Vérité, afin qu’ils vérifient et expriment officiellement une parole définitive sur les hérésies, antérieures et postérieures à l’élection au trône pétrinien, dont le Pontife Régnant est accusé, en le jugeant, afin que reviennent l’ordre et la juste correspondance entre la hiérarchie catholique, la Saine Doctrine Bimillénaire de l’Église et son Fondateur, Époux, Souverain et Maître : Notre Seigneur Jésus-Christ, et de poursuivre enfin avec diligence le chemin de la Foi de toujours, sans doutes ni infidélités. Nous les remercions d’avance.

P. S. La lettre adressée aux cardinaux, que, vu l’importance de la cause, nous espérons que vous enverrez et que vous ferez envoyer en grand nombre, est reproduite ci-dessous dans son intégralité et en PDF. Il est possible d’envoyer aux adresses des Éminences même seulement le PDF précédé de la mention : JE PARTAGE ET SOUSCRIT la missive suivante, en y joignant Nom, Ville de résidence et date d’envoi.

Object: supplication filiale.

Bon travail.

Que Dieu nous assiste et que Sa Volonté soit faite.

§§§

“SI VOUS VOUS TAISEZ, LES PIERRES CRIERONT”

Éminences les cardinaux,

Cardinali L.R.Burke, G. L. Müller e R. Sarah,

en qualité de moutons qui se considèrent graciés pour le fait d’être encore dans la foi malgré tout, nous nous sentons fatigués et presque dérangés à cause des continus scandales qui ne trouvent aucune résolution, au contraire, ils s’amplifient de plus en plus dans chaque domaine, et personne semble freiner ce désastre spirituel et moral qui nous assiège.

Nous nous adressons à Vous, desquels nous connaissons bien la foi, la sensibilité et la détermination dans la défense de la Sainte Église de Dieu et de Sa doctrine, pour supplier une intervention officielle de Votre part pour ce qui concerne l’hérésie de certaines affirmations du Pontife régnant – avant et après l’élection – qui semblet, d’après plusieurs, contredire et s’opposer à la Vérité Révélée et qui mettent par conséquent en danger le salut de nos âmes et surtout des jeunes générations.

Nous nous adressons à Vous, Princes de l’Église, les seuls qui d’après leur autorité peuvent faire une déclaration officielle, à laquelle le peuple catholique confus et désorienté aspire, parce que nous connaissons Vôtres luttes pour la garde de la foi et la sauvegarde de l’ordre spirituel constitué dans les siècles, structure et moelle de notre salut.

Nous connaissons Vos mêmes doutes sur la licéité de certaines affirmations prononcées et rendues publiques officiellement, autour du thème de la famille, de l’avortement, de l’homosexualité, de la synodalité, et votre Amour pour l’Évangile, l’Eucharistie et le refus de toutes les hérésies.

Nous savons aussi comment Vos tentatives de correction formelle et filiale pour rectifier et rétracter les discours les plus scandaleux sont tombés dans l’oubli avec ceux d’autres.

Il s’agit des discours qui font apercevoir des doutes graves sur l’adhésion de l’actuel pontificat à la foi catholique authentique et difficiles à concilier avec son catéchisme.

Nous nous référons p. ex. à ceux qu’on trouve dans ces articles : dans la « Déclarations sur la Fraternité Humaine » signée à Abu Dhabi, dans Amoris laetitia avec l’accuse de sept hérésies et dans Fiducia Supplicans.

Il s’agit d’articles qui soulignent des affirmations clairement en contraste avec la foi catholique et la Vérité Révélée et qui ont provoqué beaucoup de confusion, en mettant en danger l’unité de l’Église et le salut des âmes.

Éminences, le moment est arrivé, pour que ces hérésies soient jugées, condamnées et ceux qui sont au sommet et dans des positions stratégiques soient relevés de leur rôle, avant que le devoir de l’Église devienne celui de détruire Elle-même.

Actuellement, on voit en effet dans l’Église des excommunications incompréhensibles et des réductions à l’état laïque, décrétées souvent en manière scandaleuse, qui s’abattent sur des ministres fidèles à la doctrine et à la morale, tandis que d’autres obtiennent des charges de plus en plus hautes. Ceux-ci, comme des figures infiltrées dans l’Église – Une, Sainte, Catholique, Apostolique, Romaine – semblent vouloir La bouleverser, à travers une lente et inexorable métamorphose, pour que « Une » devienne « Rien » ou « Plusieurs », « Sainte » devienne « Prostituée », « Catholique » devienne « Relative » et « Apostolique » devienne « Antichrétienne ».

Aujourd’hui comme jamais la Sainte Église a besoin de s’éloigner des ambiguïtés, de la confusion et de la décadence morale qui tenaille, affaiblit et endort les consciences du monde entier, en conduisant les âmes vers une perdition éternelle.

Combien de confessions et Communions invalides et sacrilèges sont faites sur la base d’affirmations incorrectes, prononcées contre la doctrine et la morale catholique, comme celles qu’on trouve dans les documents mentionnés auparavant « Amoris Laetitia » et « Fiducia Supplicans » ?

Il est évident qu’une énonciation digne de foi de Votre part sur les hérésies qui se répandent dans le pontificat actuel et qui pourraient mettre le Pontife à l’écart de l’Église, pourrait apporter des fruits inestimables, en matière d’unité et de salut des âmes.

Nous savons que le canon 1404 du Code de Droit Canonique déclare clairement que « Le Premier Siège n’est jugé par personne ».

Toutefois il est aussi vrai que, face à une situation semblable, Saint Roberto Bellarmino, Docteur de l’Église, dans le traité sur le Pontife Romain, a déclaré que : « Un Pape évidemment hérétique arrête automatiquement d’être Pape et de gouverner, comme il cesse automatiquement d’être chrétien et membre de l’Église. Par conséquent, il peut être jugé et puni par l’Église. C’est l’enseignement de tous les Pères anciens de l’Église qui soutenaient le fait que les hérétiques manifestes devaient perdre tout de suite n’importe quelle juridiction ».