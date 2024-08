Corso di Bioetica a Roma, 28-29 Settembre. Pro Vita & Famiglia.

tanti amici da tutta Italia si sono già iscritti all’ottava edizione della Scuola di Bioetica di Pro Vita & Famiglia, che si svolgerà a Roma il 28 e 29 settembre, tra poco più di un mese! L’Auditorium della splendida Villa Aurelia a Roma, dove si svolgerà la Scuola, si sta rapidamente riempiendo… ma c’è ancora posto per te! Ecco i temi di cui parleremo insieme a Roma: scopri qui il programma e iscriviti! Non mi stupisce di aver già ricevuto così tante iscrizioni alla Scuola, dato lo spessore del programma e l’alto profilo dei relatori che tratteranno fondamentali temi di attualità. Iscrivendoti alla Scuola potrai ascoltare e conoscere di persona Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Daniele Cenci, Consigliere della Corte di Cassazione, Maurizio Faggioni, Docente di Bioetica presso l’Accademia Alfonsiana di Roma, Enrica Perucchietti, saggista… e tanti altri relatori! Scopri qui tutti i temi e i relatori che puoi conoscere alla Scuola di Bioetica! La partecipazione alla Scuola di Bioetica del 28 e 29 settembre sarà possibile in due modalità: in presenza a Roma, presso Villa Aurelia in via Leone XIII, 459, o collegandosi da remoto in diretta streaming. In ogni caso, i partecipanti riceveranno materiali didattici, pubblicazioni e studi, attestato di partecipazione e possibilità di rivedere successivamente tutte le registrazioni del corso. Inoltre, la partecipazione è ancor più utile agli avvocati, i quali possono così conseguire 10 crediti professionali; e ai medici, i quali possono invece ottenere 9,8 crediti formativi relativamente alle seguenti specializzazioni: Anestesia; Angiologia; Biologia; Cardiologia; Endocrinologia; Farmacia ospedaliera e territoriale; Fisioterapia; Geriatria; Ginecologia e ostetricia; Infermieristica; Medicina Generale/Medici di famiglia; Medicina interna; Neonatologia; Neurologia; Oncologia; Pediatria; Podologia; Psichiatria; Psicologia; Psicoterapia; Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico; Tecnici di neurofisiopatologia. Che aspetti? Iscriviti subito alla Scuola di Bioetica 2024! Ecco i costi dell’iscrizione alla Scuola: Quota intera: 109 euro (sia in presenza a Roma che in diretta streaming)

(sia in presenza a Roma che in diretta streaming) Quota Studenti: 79 euro

Quota Amico: è previsto un ulteriore sconto del 15% per coloro che, oltre alla propria iscrizione, suggeriscono l’iscrizione di almeno un conoscente

è previsto un ulteriore per coloro che, oltre alla propria iscrizione, suggeriscono l’iscrizione di almeno un conoscente Quota Comitiva: per i gruppi composti da 10 o più iscritti , è previsto uno sconto del 30% su ciascuna singola quota (questa riduzione non è cumulabile con le altre)

per i gruppi composti da , è previsto uno su ciascuna singola quota (questa riduzione non è cumulabile con le altre) Quota Ecclesiastici: 45 euro (riduzione non cumulabile con le altre) Il costo dell’iscrizione alla Scuola di Bioetica non include l’alloggio per chi desidera partecipare in presenza a Roma. In caso di questa necessità, è possibile pernottare presso la stessa Villa Aurelia, dove si svolge l’evento, comunicando di essere iscritti alla Scuola di Bioetica di Pro Vita & Famiglia: villaaureliaroma. com/contatti/ È possibile iscriversi alla Scuola di Bioetica cliccando qui. L’iscrizione verrà ritenuta valida al momento del pagamento della relativa quota . Per qualsiasi chiarimento, basta inviare un’e-mail all’indirizzo info@ provitaefamiglia.it (anche rispondendo a questa e-mail) o chiamare il numero 377 4606227 (lun-ven ore 11-17). Avanti tutta!