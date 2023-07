La generazione di Bergoglio ha perso. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sullo stato attuale della Chiesa, e sul periodo tempestoso che stiamo attraversando.

§§§

MASTRO TITTA: LA GENERAZIONE DI BERGOGLIO HA PERSO

Perché papa Bergoglio non sbugiarda l’apparato di potere-massonico che sovrintende a questa sovrumana distruzione, all’apparenza di buon samaritano, ma famelici lupi all’interno?

So che è poco elegante e meno intelligente rispondere alle domande retoriche. Marasciulo conosce benissimo alcune possibili risposte all’efficace commiato del suo articolo.

Essendo il mondo condannato a contrabbandare la banalità come la forma più alta di pensiero – d’estate fa caldo, chi non si vaccina muore, moriremo tutti di Covid, Putin caccapipipopò – le domande retoriche sono in fondo l’ultima possibilità che la gente capisca a cosa stai alludendo: 2+2 fa 4, tranne per Spadaro SJ per il quale fa 5. Secondo i woke, la matematica (materia generalmente indigesta ai neri) è razzista.

Affermare ad esempio che Bergoglio sia un massone omosessuale anticattolico sulla base di non pochi indizi seminati da lui medesimo suona del tutto inaccettabile persino per i suoi detrattori più accaniti. Le prove! Servono le prove!, si indignano.

L’attaccamento alle prove, in uomini di fede, è molto pericoloso. Le prove azzerano la fede, la cui espressione essenziale è credere in ciò che non è dimostrabile. Dopotutto anche i fatti sono manipolabili all’infinito – basti guardare alle infinite versioni, pardon vero-finzioni sul Covid.

D’altra parte la maggior parte delle verità dimostrate, che secondo Popper lo sono soltanto fino a prova contraria, sono verità futili, come scriveva Camus. Sono verità che non mutano di una virgola la condizione umana. D’estate fa caldo, molto caldo anzi caldissimo? Esticazzi. Quando potrò abbronzarmi a Gabicce in gennaio senza prendere una polmonite, ne riparliamo.

Bergoglio non sbugiarda l’apparato massonico perché ne fa parte. Ne condivide i “valori”. Se anche non possedesse una qualche tessera con sopra scritto Ciccio 665 (atto d’umiltà nei confronti di Satana), ovvero se la sua adesione fosse puramente ideale, se fosse cioè solamente “al servizio”, “disponibile” nei confronti dei “cari fratelli massoni”, sarebbe perfino peggio.

Peggio di un massone conclamato c’è solo un camaleontico cripto-massone.

Stesso discorso per l’omosessualità. Se usciamo dal mito dell’uomo intrinsecamente buono e altruista – un mito massonico, guarda caso – e osserviamo l’oggetto da vicino, dobbiamo concludere che l’omosessualità interessa solo a coloro che la praticano o vorrebbero farlo. Tutti gli altri ne parlano perché è socialmente cool mostrarsi open-minded.

Anche qui: un cripto-omosessuale è infinitamente peggiore di un omosessuale conclamato – fra i cripto metto anche i signori e le signore nudi piumati e pitturati come Apache in guerra che sfilano nei Pride: è un altro travestimento caricaturale.

La differenza fra massoneria e omosessualità è che mentre la prima è un prodotto culturale – ci si può conformare imparando – la seconda discende dall’esperienza.

In entrambi i casi devi però essere riconosciuto come autorevole innanzitutto dai tuoi sodali. Un generale parla innanzitutto ai suoi soldati. In misura decisamente minore agli altri. E infatti i massoni andarono in solluchero per l’elezione di Bergoglio: niente sarà più come prima. Il rotocalco gay The Advocate lo nominò addirittura “persona dell’anno”.

Casomai dovrebbe colpire la fattispecie di un papa cattolico che non è cattolico, e nemmeno papa. Un segretario del Pd che avesse in casa un busto di Starace – non dico la Buonanima – sarebbe cacciato all’istante. Lo stesso un pilota d’aereo che soffrisse di vertigini. A capo della Chiesa Cattolica invece può stare chiunque, perfino chi cattolico non è.

Questa sì che è una novità assoluta nella storia della Chiesa. L’argomento “antipapi e papi eretici ne abbiamo avuti a bizzeffe” decade nel momento in cui si scopre che tutti sono stati riconosciuti come tali, spesso già in vita.

Invece nel caso di Bergoglio il sortilegio è granitico: anche se non è cattolico, anche se è stato eletto in patente e solida violazione di una Costituzione Apostolica come la Universi Dominici Gregis, anche se pronuncia eresie come io dico parolacce, è il papa.

E dire che su questi aspetti Bergoglio dissimula meno, anzi per niente: a parte riferirsi a se stesso come al “Vescovo di Roma” e aver bollato come “storico” il titolo di “Vicario di Cristo” (una specie di Barone di Münchausen o Visconte Dimezzato), non perde occasione per compiere scorribande nella Terra di Mezzo dello Spirito in mezzo a nani, orchi, Nazgul ed eserciti di morti.

Non dirà mai: io non sono il papa e Gesù è stato un bonzo buddista morto di sonno. Il giochino finirebbe all’istante, per quanto per i cattolici presumo resterebbe il papa, un compagno che sbaglia mentre loro mangiano i bambini.

Bergoglio ritiene, e in questo è profondamente sincero, il cattolicesimo morto e sepolto. Insostenibile robaccia vecchia che puzza di tomba.

In un uomo che si appresta ad entrare lui stesso nel sepolcro, l’avversione – tafofobia? – non può che esplodere. Di qui l’affanno nel rendere i processi “irreversibili” – ricordate Draghi e il suo “l’euro è irreversibile”? – ad esempio nominando cardinali all’impazzata, come un allenatore che perde 3-0 a dieci minuti dal fischio finale e butta dentro cinque attaccanti.

Ed eccoci al punto: Bergoglio è un uomo vecchio e gonfio, che morirà senza poter pronunciare davanti al mondo il suo segreto atto di fede nel Grande Architetto. Senza poter sposarsi col proprio amante o i propri amanti – anche il poliamore è lungi dall’essere accettato.

Chiuderà gli occhi per sempre senza poter dire che tutte le religioni sono vere, l’unica falsa è il cattolicesimo (un Dio di carne e sangue che risorge ma prima di farlo stabilisce la sua Chiesa su un uomo mortale, figuriamoci).

Soprattutto, morirà sapendo che i processi che ha innescato, la magnifica ossessione per l’irreversibilità delle cose, finiranno in cenere come accade a tutte le cose troppo umane. Immaginiamo per un secondo il dolore, la disperazione di un uomo che viva una simile condizione.

Non so se è chiaro, e io non so come dirlo diversamente: la generazione di Bergoglio ha perso malamente, su tutti i fronti. Ha fallito, e lo ha capito molto bene.

Ma quando hai buttato al macero l’intera esistenza seguendo ogni cosa “nuova” che ti si parava davanti, non torni in difesa gli ultimi dieci minuti. Pensi sempre di poter recuperare, tutti avanti, anche il portiere, e magari prendi altre due pere: 3+2 sì che fa 5. Ma per gli altri.

P.S: Un ultimo appunto a quelli che da anni si sfiatano a dire che “Bergoglio non ha mai manomesso la Dottrina”. La Dottrina è come il latino: lettera morta che quasi nessuno impara e pratica più. Bergoglio fa sempre fare il lavoro sporco agli altri, tipo Fernandez. Mi sembra che il campo delle opzioni a favore della tesi stia perdendo argomenti cardine.

D’altra parte se la cambiasse ufficialmente, direbbero che siccome è il papa a cambiarla, allora va tutto bene. Non solo non se ne esce. Non ci si prova neanche. Amen: ci vomiterà dalla Sua bocca perché non siamo né caldi né freddi. Bergogliani o anti-bergogliani, sempre bergogliani siamo.

§§§

