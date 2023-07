Le ambiguità di papa Bergoglio. Marasciulo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, Vitantonio Marasciulo, direttore de Il Borgo di Monopoli, offre alla vostra attenzione questa riflessione sullo stato della Chiesa cattolica. Buona lettura e diffusione.

Le ambiguità di papa Bergoglio

Diciamolo subito. Non è una disobbedienza se si esprimesse che non ci sembra di vedere piena luce in papa Francesco, quando si esprime in rapporto al mondo.

Perché queste luci e ombre? Sembra di cogliere che papa Bergoglio porti il mondo a contaminare Cristo e non il contrario, di mettere Cristo al centro della vita. Si avverte “non piena luce” quando da una parte, nelle celebrazioni liturgiche e nel magistero, si coglie l’ortodossia dell’essere capo della Chiesa; dall’altra, dietro le quinte, farebbe un’altra cosa. Chi scrive come molti con la fede calda, desidera una Chiesa cristocentrica, missionaria e profetica, che faccia della Carità, il più alto e supremo appeal sul piano fattivo. Le parole, per le emergenze presenti, non bastano più, anche se sono performative e assertive.

L’ultima ambiguità si è verificata il 6 luglio scorso a Casa Santa Marta. Papa Bergoglio ha incontrato esponenti, quali Luca Casarini e Padre James Martin, il discusso gesuita pro-omosessualità, noto per affermazioni e fare da far gridare allo scandalo. Ma non sono i soli che Bergoglio ha incontrato. Ha ricevuto in forma privata anche l’ex presidente USA Bill Clinton, ambientalista spinto, abortista convinto e genderista della prima ora, insieme al figlio del discusso filantropo miliardario, George Soros, Alex, attuale presidente della famigerata “Open Society Foundations”. L’informazione è seria ed è appresa dal sito “Corrispondenza Romana”. La fonte della notizia è dell’agenzia InfoCatolica del 6 luglio scorso.

Focus dell’incontro: la pace nel mondo. Per chi non lo sapesse, “l’Open Society Foundations” ha un rilevante ruolo nel mondo globalista nella promozione dell’aborto, dell’ideologia gender e della ideologia femminista progressista. L’ente ha da sempre nel mirino soprattutto la vita e la famiglia, da contrastare con aborto, eutanasia, Lgbtq+, immigrazione. Da ricordare a tal proposito i nascosti finanziamenti (mica sono ingenui) a favorire l’immigrazione assoldando navi della ONG nelle operazioni di search and rescue, dall’obiettivo ambiguo.

Nel 2021, “l’Open Society Foundations” assieme alla “Fondazione Bill e Melinda Gates” arrivò a schedare come estremisti religiosi, ben 54 enti, fra questi, la Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea”, “Comunione e Liberazione”, “I Cavalieri di Colombo”, l’Opus Dei e la Fondazione Nuove Terre. La stessa famigerata “Open Society Foundation” è da sempre in prima linea sul fronte di promuovere la “nuova famiglia” e un “nuovo ordine umano e mondiale”. E’ attiva come una satanassa nel finanziare organismi, fra questi, il portale Open Democracy.net, sito che tempo fa pubblicò articoli ed editoriali finalizzati ad abolire la famiglia in quanto ritenuta “vecchia ed inadeguata”.

“L’Open Society Foundations” è anche arruolata a sostenere con lauti fondi tutti quegli enti che sostengono l’aborto e combattono la promozione della vita. Anche la pandemia di Covid19 ha questa radice alla luce del Grande Reset, ambiguità che solo i massoni sanno essere maestri. Non si spiegherebbe altrimenti il perché hanno messo su una campagna subdola tesa a terrorizzare e obnubilare le coscienze, renderle controllabili e sviluppare miliardi di economia attraverso le grandi case farmaceutiche e le multinazionali, in complicità con il potere politico dell’Europa e dei paesi più industrializzati.

Il paradosso è che lo stesso famigerato miliardario americano di origini ungheresi, George Soros, per aumentare il proprio controllo sui media e diffondere i propri verbi, udite, udite, contro la vita e contro la famiglia tradizionale, ha fatto nascere la “Good Information Inc”. L’ente è stato partorito insieme all’altro miliardario Reid Hoffman, al fine di contrastare la disinformazione attraverso la rilevazione di testate “ribelli” per omogeneizzarle al pensiero dominante (main stream).

L’informazione in Italia è già da tempo bollita. Basta sfogliare i quotidiani e i periodici nazionali e regionali e le Tv nazionali e regionali, sono quasi tutti allineati ad un’unica voce, figli di un’unica mamma, quella del potere deviante che oggi guida le sorti dell’umanità verso il baratro.

Perché papa Bergoglio non sbugiarda l’apparato di potere-massonico che sovrintende a questa sovrumana distruzione, all’apparenza di buon samaritano, ma famelici lupi all’interno?

Ai posteri l’ardua sentenza.

Vitantonio Marasciulo

