Fa caldo, ma basta col terrorismo climatico dei giornali. Lo dicono le cifre.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni, raccolte sul web, il cui autore ringraziamo di cuore, che illustrano come meglio non si può l’operazione di terrorismo climatico a cui i gazzettieri e i televisionari si prestano nella maggioranza dei casi senza un brivido di dubbio. Buona lettura e condivisione.

§§§

Marcello Mazzoleni

Temperature alle ore 13.30 di oggi, 17 luglio.

La mappa tratta dal sito woitalia.it ci mostra come siamo sotto le medie stagionali su circa l’80% del continente europeo, attorno alle medie su circa il 10% e sopra le medie su un’altrettanta percentuale.

Soprassediamo poi sul fatto che già da sedici gradi incomincia il colore rosso sulla mappa, ormai caratteristica sempre più diffusa nei siti meteo, ma ci torneremo: non è questo l’oggetto del post.

Da notare le temperature anche sensibilmente al di sotto della norma stagionale, come ad esempio:

15 gradi a Dublino

18 gradi a Londra

21 gradi a Parigi

17 gradi a Oslo

19 gradi a Stoccolma

18 gradi ad Amsterdam

19 gradi a Bruxelles

e così via. A metà giornata al 17 luglio.

Roba da aprile o ottobre a quelle latitudini.

Anche sul resto dell’area mitteleuropea nonché in Portogallo e Spagna troviamo valori ampiamente sotto le medie stagionali.

Campo termico invece nella norma sul comparto russo, su quello ellenico e quello anatolico, nonché su quello alpino. Valori superiori alla norma soltanto sulla penisola italiana e sui Balcani.

Per quanto riguarda la nostra Penisola, tali valori, come ho più volte ripetuto, rientrano comunque in una deviazione standard dalle medie stagionali e sono usuali per questo periodo dell’anno in condizioni anticicloniche. In pratica, se proprio si volesse parlare del tempo in questi giorni, la notizia sarebbe che da settimane fa freddissimo per il periodo su gran parte del continente europeo, non certo che in Italia abbiamo le temperature che vediamo nella mappa, dove in alcuni casi lungo le coste anche al sud e sulle isole si faticano a passare i trenta gradi. Al 17 luglio, a metà giornata.

Come abbiamo ascoltato nell’audio di #MeteoSincero o come ascolteremo se non lo abbiamo ancora fatto, tornando al nostro territorio tra est Piemonte, ovest Lombardia e Canton Ticino da domani sera tornano i temporali sui rilievi e pedemontane e poi da mercoledì anche in pianura e così da giovedì e nel weekend torneremo sotto le medie stagionali anche noi al nord e poi lo farà anche il centro-sud, dove il mese di giugno e la prima decade di luglio si erano chiusi sensibilmente sotto le medie stagionali.

Ricordo qui nel nostro territorio tra Al, Vc, No, Pv, Mi, Lo e Pc fra il tardo pomeriggio, la serata e la notte di oggi e di domani il piacevolissimo Marino con un sensibile calo termico e igrometrico dopo il tramonto. Buon proseguimento di giornata e, come vediamo, l’estate sta procedendo esattamente come ripeto sin dal febbraio scorso. Teniamoci strette queste giornate di stabilità, perché poi si prospetta una nuova e prolungata fase instabile.

Certo, resta da capire perché il mondo mediatico sia dominato da tutt’altro genere di notizie, completamente scollegato dalla realtà e dalla scienza e infarcito di propaganda e di ideologia, ma non è un problema nostro. L’opinione pubblica alla fine darà la giusta tara a chi se le va a cercare e darà il giusto riconoscimento a chi se lo merita.

§§§

