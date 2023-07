In difesa di Benedetto XVI. Benedetta De vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questi sentimenti verso Benedetto XVI. Buona lettura, e meditazione.

§§§

Sì, verissimo – lo ammetto e lo so – anche Benedetto XVI, il mio amato Benni (con il quale prego, in comunione spirituale, sotto le stelle sarde) è stato tra quanti, nella Chiesa, si sono adoperati per il Vaticano II.

Ahaaa, bellina mia, allora se lo ammetti – sento la voce maligna di quell’altro – dimmi, come fai a considerarlo l’ultimo Papa cattolico e a venerarlo come sembri fare dal dì a notte fonda?

Tiè, presa in castagna, povera sciocchina, hai visto che sei tutta una contraddizione? E vedo gli occhi serpentini di chi mi attacca e si fregano le mani, in gran soddisfazione. Sicché, rispondo, ma con una piroetta e usando un ombrellino rosa a mo’ di mite paracadute e spiego.

Spiego che se è vero come è vero che il cardinale Ratzinger fu convinto assertore del Vaticano II, divenuto poi Pontefice, col dolce nome del Santo di Norcia (pilastro della fede) illuminato dallo Spirito Santo, sentì nel cuore la catastrofe che s’era prodotta e cercò di rimediare. Lo fece contro tutti i mastini che intorno a lui ululavano e che chiamò lupi. Apro una parentesi tonda: ricordo, con dolore, un filmatino in cui parecchi cardinali, alti papaveri, gli negavano – che vergogna immensa – anche la mano del saluto e chiudo parentesi tonda… Fece, ad esempio, un regalo sublime a Roma, istituendo la Parrocchia della Santissima Trinità dei Pellegrini, dove il Rito Romano m’accarezza l’anima alla domenica mattina, mentre chi mi ama sguazza in piscina…

Regalò le sue catechesi vibranti di fede, vestì i santi panni del Pontefice, comprese le scarpe rosse che sono simbolo stesso del sacrificio di Cristo in croce. E, finché visse,

fu un baluardo e il “Kathekon” contro la chiesa stravagante, arcobalena, blasfema e falsa che gli premeva addosso. Visse, il dolce Benni, come “Pater Ecclesia”, il dolce Cristo in terra nel convento chiamato non a caso Mater Ecclesia, mentre il nuovo papa della nuova chiesa quindici minuti, in blue jeans e col dubbio gusto addosso nei suoi vestiti ostili, viveva a Santa Marta e tutti sanno che cosa disse il Signore alla sorella di Maria, Marta, che s’agitava tutta, prendendosela con sua sorella, secondo lei, indolente e pigra. Invece Maria pregava. Come Benni negli anni di solitudine, con il suo caro “don Gioggio” (che qui saluto)…

Da quando il dolce Kahekon è salito in cielo e ci guarda da lassù, il papa della nuova chiesa (che somiglia a un berretto a sonagli messo su San Pietro) ha messo il turbo e infila i suoi emissari dove vuole, premia quanti disubbidiscono alla Santa Legge del Signore (ad esempio chi benedice le coppie omosessuali…) e punisce i santi sacerdoti fedeli a Cristo e alla sua Legge Eterna. E’ arrivato a dire che il Vangelo è “squilibrato” e si intrattiene con un gruppettaro di Padova (che conoscevo, per la nomea, fin ai tempi del Gazzettino). Ahi, che dolore!

Concludo con un episodio calzante di vita quotidiana. Per vie che non sto a dire ho risentito, dopo tantissimi anni, uno scrittore amico, famoso in gioventù ed esperto di musica. Gran comunista fin da sempre, mi ha detto che il papa della nuova chiesa gli piace un frego e quando gli ho detto che cosa ne pensavo io, invece, le sue parole sono state le seguenti: “Strano: a te cattolica no e a me che sono ateo sì”.

E lo ho lasciato nel suo dubbio che credo sia evaporato quando il cellulare ha fatto clic…

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

?

5

è

è

é

‘’

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, benedetto XVI, katekhon



Categoria: Generale