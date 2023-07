Muerte, Juicio, Infierno, Paraíso: los Novísimos. ¿Quién habla todavía de esto?

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, un amigo de nuestro sitio, Catholicus, ofrece a vuestra atención este artículo sobre los Novísimos, un tema que hemos debatido en los días anteriores. Feliz lectura y compartir.

§§§

MUERTE – JUICIO – INFIERNO – PARAISO

(Los Novísimos)

Los Novísimos, un término obsoleto, un tema descuidado en la predicación del clero modernista. En estas cuatro palabras se resume prácticamente el destino final de la vida humana; el concepto se resume en el breve diálogo que tiene lugar en el Calvario, entre Nuestro Señor Jesucristo y los dos ladrones, también ellos condenados al suplicio infame de la crucifixión. El ladrón a la izquierda de Cristo se dirige con insolencia hacia Nuestro Señor, diciéndole: “¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros también!”, pero el otro ladrón, a la derecha del Salvador, le reprocha así: “¿Tú tampoco tienes miedo de Dios y estás condenado al mismo castigo? Nosotros con justicia, porque recibimos lo que es justo por nuestras acciones, pero él no ha hecho nada malo”, después de lo cual, dirigiéndose a Jesús, lo invoca diciendo “Jesús, acuérdate de mí cuando estes en tu reino”, a lo que el Redentor le responde “Ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 39-43).

Aquí tenemos la escena que resume el mensaje de los Novísimos: la muerte como consecuencia de las culpas de los dos ladrones, uno impenitente y arrogante, el otro arrepentido y en busca de perdón y misericordia; el Calvario representa el Juicio Final, el Buen Ladrón es la imagen del pueblo predestinado, reconoce a Jesús Crucificado como Juez de vivos y muertos, obteniendo la salvación; el otro ladrón, en cambio, persiste en su actitud hasta el punto de la impenitencia final, rechazando la misericordia divina y condenándose así a la condenación eterna.

En este punto alguien podría preguntarse “¿pero cómo, no son tres los reinos de ultratumba? ¿por qué falta uno aquí?”, la respuesta es simple: falta el Purgatorio, ya que la perspectiva de los Novísimos se sitúa al final de los tiempos, después del Juicio Universal, cuando el tiempo de la Misericordia divina (de la cual el Purgatorio es una expresión, un instrumento de completa purificación de las almas) será sustituido por el tiempo de la Justicia. En ese momento, el Purgatorio estará vacío (pero no el Infierno, con todo respeto por von Balthasar) y solo permanecerán los dos reinos finales, el Infierno y el Paraíso.

Lamentablemente, hoy en día los sacerdotes ya no hablan de los Novísimos, ya no los hacen objeto de sus homilías; fieles a las nuevas directivas de la jerarquía revolucionaria ligada a los dictados del conciliábulo del Vaticano II, de los dos Papas del Concilio y de sus sucesores, las enterraron en el olvido, sustituyéndolas con la “misericordia a costo cero”, según la cual ser todos seremos aceptados por el Señor así como somos, sin arrepentimiento, laborioso arrepentimiento y cambio de vida, sin ninguna necesidad de huir del pecado y tratar de santificarnos, permaneciendo así en la impenitencia final, boleto de entrada a los círculos del infierno de Dante…

Dios no juzga a nadie, nos acepta como somos, Jesús vino al mundo a predicar el amor universal, al estilo New Age. Por eso es necesario huir de la llamada “Iglesia del miedo”, basada en la perspectiva del castigo y de las penas del infierno, como enseña el padre Ermes Ronchi, ya que “hoy la Iglesia prefiere usar la medicina de la misericordia” (así lo dijo el papa Juan XIII), tanto más que, visto más de cerca, el infierno parecería no existir, sería solo una invención de los sacerdotes para representar el pecado, actualmente desclasificado como mera fragilidad humana, para ser acompañado sin intentar intervenir (siempre según Bergoglio).

La hipótesis de la inexistencia del diablo, y en consecuencia del infierno, fue adelantada por el padre Arturo Sosa Abascal, prepósito general de los jesuitas, voz de suprema autoridad, por tanto, difícil de discutir, pero aunque quisiéramos considerarla desprovista de todo fundamento , quedaría aún la teoría de otro jesuita, eminencia gris del Concilio juanino, el teólogo suizo Hans Urs Von Balthasar, según el cual el infierno, si alguna vez existió, debería permanecer vacío al final de los tiempos, ya que incluso Lucifer sería perdonados (estamos aquí totalmente en la línea del magisterio bergogliano, basado en la misericordia gratuita, derramada sobre buenos y malos, sobre los santos y los pecadores impenitentes, desde Caín hasta Judas, desde Lutero hasta Hitler y Stalin, etc.).

Siendo este el caso, entonces debemos hablar, nosotros que queremos permanecer católicos hasta nuestro último aliento, con la esperanza de ganar para Cristo algunas almas dudosas y confundidas por la mala dirección de décadas de falso magisterio, falso catecismo y falso cuidado pastoral, conscientes del antiguo dicho “quien salva una sola alma, también se salva a sí mismo”.

“No hay que dar demasiadas vueltas -es el comentario de un bloguero católico-”.

“Es justo que sea así –interviene otro bloguero– de hecho, qué enseñan estos clérigos? ¿La doctrina de la Iglesia de siempre? No, enseñan y practican falsas doctrinas… Ejemplo reciente:

Un sacerdote jubilado hace meses reemplazó al titular en la celebración de la Misa del Nuevo Orden. Pronuncio un sermón tradicional, criticando la corrupción de la moral. Una auténtica rareza. Dijo que el aborto, la homosexualidad, el libertinaje, el adulterio son pecados mortales, los que los practican y no se convierten y no cambian de vida van al Infierno. Esto, en resumen.

El sermón se estaba transmitiendo en línea, por lo que rebotó en el gran océano de Internet. Se produjo el fin del mundo. El obispo intervino inmediatamente, ¡diciendo que el sermón del mencionado valiente sacerdote no corresponde a la enseñanza de la Iglesia!!! Y que el mencionado sacerdote nunca más sería llamado a sustituir al titular… en síntesis, esta es la situación, un clero que ha traicionado su misión de esta manera indigna…”.

Decíamos que debemos hablar nosotros, pobres servidores inútiles, pero felices de servir a la causa de Nuestro Señor Jesucristo, hoy que el apostolado y la apologética han sido reemplazados por entrevistas papales de alto vuelo, o por entrevistas papales del tipo que apareció recientemente en el canal “Disney+”, donde se habló de todo menos de la religión católica, del apostolado de la juventud, de la invitación a la conversión. Encontramos la misma impostación de recibimiento de los impenitentes, totalmente antropocéntrica, en la atención pastoral y en las homilías de los sacerdotes bergoglianos: las obras espirituales de misericordia (que preceden a las corporales, estas últimas presentadas además con un estilo de simple humanitarismo laico ) están completamente ausentes. Mandamientos, preceptos, ejercicio de las virtudes cristianas, enmienda de la inclinación al mal herencia del pecado original, son los grandes ausentes en el lenguaje pastoral actual. Por cierto, ¿alguna vez han escuchado a un sacerdote hablar en la última década sobre el pecado original? ¿o incluso en los últimos sesenta años? no nos parece…

En conclusión, como ya se ha dicho en otras ocasiones, nuestra tarea, nuestro deber en el tiempo presente, como católicos fieles al magisterio bimilenario de santos, mártires y Papas católicos, es dar testimonio de toda la Verdad, a pesar de cualquier hostilidad, combatiendo el buen combate si es necesario, bajo la guía de Aquélla que es invocada como Nuestra Señora de las Milicias y Reina de las Victorias, la Inmaculada, la Santísima siempre Virgen María, Fortaleza Inexpugnable, Corredentora, Medianera y Abogada nuestra ante Su Hijo Divino (…de Maria numquam satis…

Publicado originalmente en italiano el 14 de julio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/07/14/morte-giudizio- inferno-paradiso-i-novissimi- chi-ne-parla-piu/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

