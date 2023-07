Ed Essi ridono. Vilnius, Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta ci ha scritto, e doverosamente vi giriamo il messaggio. Buona lettura, riflessione e diffusione…

§§§

MASTRO TITTA: ESSI RIDONO

Caro Tosatti, spero mi consentirà un’escursione dai miei argomenti consueti, vale a dire Bergoglio e trascurabili vicende turibolari.

Più che seguire il vertice NATO di Vilnius, ridente località di villeggiatura sul Baltico, l’ho visto. Un profluvio quasi imbarazzante di risate, abbracci, pacche sulle spalle e forse non solo, bacetti, brindisi e photo opportunities, come dicono quelli che sanno. Sembrava un matrimonio americano a Martha’s Vineyards.

Aguzzando l’orecchio si potevano quasi sentire il tintinnare dei flûte di cristallo, il vociare festoso, i “tezzzoro”, gli “amooore, stai d’incanto”, le conversazioni sul golf e i commenti sui titoli di borsa degli uomini.

Il povero Zelensky, in tenuta da giardiniere, si aggirava solo come un panda in una foresta di bambù, chiedendo armi e dando in escandescenze – “Non siamo Amazon”, è stata la risposta ufficiale inglese all’ennesima richiesta di consegnare missili del Beppe Grillo ucraino. Il decrepito Biden, alla domanda quando l’Ucraina entrerà finalmente nella NATO, risponde giulivo: “Fra un’ora e venti”.

A farla corta: un’atmosfera che l’ucraino Bulgakov avrebbe definito “da nozze dei cani”.

Ho pensato: ohibò, siamo in guerra contro la Russia – e presto la Cina – e questi ridono e fanno baldoria come quindicenni al festival del tetracannabitolo?

C’è qualcosa di macabro e insieme algidamente cinico in quest’ossessione per l’ottimismo e la fiducia in se stessi, senza un briciolo della statura tragica di un Petronio Arbitro che cena coi suoi amici mentre muore dissanguato.

L’Occidente ha perduto la fede, la ragione, il dominio di sé. Perderà anche questa ridicola guerra scatenata col sangue dei martoriati ucraini. Nel frattempo, come un bus carico di pensionati sbronzi di ritorno da una gita in Valdobbiadene, essi ridono.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: guerra, titta, vilnius



Categoria: Generale