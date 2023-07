Bergoglio è l’Eco-Papa, e riceve Soros Junior ( e Clinton…).

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sullo stato presente della Chiesa, e il suo futuro. Ci è sembrato armonico corredarle con l’immagine che vedete, e che ci ha non poco incuriosito: che cosa vogliono dal capo della Chiesa due personaggi portatori di tutte quelle istanze che più anti-evamgeliche non potrebbero essere? La Sala Stampa non ha risposto alle richieste di commenti. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: VERSO IL PAPA ETERNO. PURCHÉ SOSTENIBILE E RICICLABILE

Sadicamente, il titolare di questo sito mi ha inoltrato la notizia di Avvenire su SanTo, il robot che aiuta a pregare – leggi: prega al posto tuo, Dio mica si formalizza e noi abbiamo di meglio da fare.

Già quando lessi le dichiarazioni di Delpini circa le omelie già compilate dall’intelligenza artificiale – anche quella dell’arcivescovo alle esequie di Berlusconi? – ho avuto un cedimento strutturale del mio apparato cognitivo. Non pago, Sua Eminenza ha tirato in ballo “la sfida all’umanesimo” portata dall’AI. Non hanno nemmeno iniziato ad adorare l’Uomo Nuovo, che già soccombono davanti alla macchina. Quando uno usa la parola con tanto sussiego, sappiate che ha già calato le braghe. Si è già arreso e consegnato al nemico.

Mentre tutti parlano di Tucho Besame Mucho Fernandez, il nuovo “puntero” messo da Bergoglio alla Dottrina della Fede – il dovere di cronaca prima di tutto – con l’unica consegna di dare ragione al papa per non essere tacciati di immoralità come i predecessori di Tucho (il defunto papa emerito, per esempio), maliziosamente Tosatti pone la vera questione superando tutti in volata: la fede è né più né meno una simulazione. Si tratta solo di elettrificarla.

Fernandez è – come molti – un simulatore di dottrina e di fede. O ci siamo già dimenticati la Clerus app, con le omelie prêt-à-prononcer scaricabili, per preti di strada che non hanno tempo per prepararle, impegnati come sono a sfornare brioches da distribuire il popolo affamato?

Fernandez conta poco. È uno specchietto per allodole. Ancor meno importante del nuovo prefetto alla fede è il conclave più o meno imminente, col quale la gerontofania che brulica in Vaticano pensa di porre rimedio al disastro, oppure studia come perpetrarlo. Resteranno tutti sorpresi e delusi, come mi accingo a spiegare.

Mi si accordi una piccola verità in premessa: Bergoglio se ne infischia allegramente del dissenso rispettosamente e filialmente espresso. È il pontifex ridens, colui che trova “molto divertente fare il papa”. Il papa che da piccolo voleva fare “il macellaio”. Si può dire che il papa autore di Ritorniamo a sognare ha realizzato il suo personale ologramma infantile, almeno sul piano spirituale?

Mentre fini pensatori esprimono pensieri finissimi, come un rullo compressore il papa finisce di sbriciolare e appiattire le macerie della Chiesa orante. E fare carne di porco delle anime, per coloro che credono all’esistenza dell’anima.

Nemmeno a farlo apposta, ieri pomeriggio parlavo col paria di tutti i paria: l’esecrabile Andrea Cionci. Il quale, diciamolo, non fa parte della schiera degli addetti ai lavori (come non ne faccio organicamente parte io stesso), non è esperto di cose alte e quasi impalpabili (o impapabili, fate vobis), insomma è sconveniente persino rispondergli, figuriamoci disputarci. Cionci ciancia, come ha detto un noto editore. Ieri ho cianciato con lui, come altre volte.

Per i pochi che non sanno chi sia, il pessimo Cionci è l’unico giornalista che da qualche anno pone una questione di semplicità quasi offensiva: Ratzinger non ha mai abdicato, Bergoglio non è papa. Orrore magno, altro che Magna Quaestio.

Fra una ciancia e l’altra, questa persona terribile mi ha fatto una domanda alla luce dell’affaire Tucho: “Secondo te, come pensano di porre rimedio al prossimo Conclave?”.

In quel momento, confesso di avere rispettosamente e filialmente perso la brocca. “Non ci sarà nessun conclave. Una volta morto, Bergoglio si farà impagliare come una poiana e l’intelligenza artificiale, i deep-fake e tutto l’armamentario, attingendo alla sua sapienza magisteriale provvidenzialmente stoccata nel sacro cloud, lo ricicleranno all’infinito. Avremo il papa eterno, il papa-dio che dura finché paghi la bolletta, il primo pontefice cyber-punk”.

Distopia? Volgare mancanza di rispetto al Vicario di Cristo? Una scemenza come tante? Ognuno pensi ciò che vuole.

Sta di fatto che quando Tosatti – sapendo perfettamente di scatenare una reazione quasi incontrollata – mi ha mandato SanTo, piccolo prodigio di cattolica empietà che recita il Rosario al posto nostro, ecco che la visione del papa vuoto, del papa impagliato che gira intorno al fico d’India alle cinque del mattino, per citare T.S. Eliot, si è di colpo materializzata.

Scartate tutte le opzioni felpate, tutte le possibilità, non resta che ragionare dell’incredibile, dell’indicibile, dell’impossibile. Ma per farlo bisogna non avere più nulla da perdere. Unendo i puntini come farebbe un bambino, bisogna guardare il disegno che appare, per brutto e sgraziato che sembri, e dargli un nome.

Viceversa, tutti zitti: Bergoglio è l’eco-papa, e Fernandez il suo profeta.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, clinton, mastro titta, soros



Categoria: Generale