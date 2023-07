Quanti incontri fra Joe Biden e il giovane Soros…Già venti.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo breve articolo di Breitbart, che ringraziamo per la cortesia, e che aiuta a capire qualche rotella del meccanismo globale di potere in USA, Buona lettura e diffusione.

§§§

Segui il denaro💰 Alex Soros, figlio ed erede del miliardario filantropo di sinistra George Soros, ha avuto 20 incontri alla Casa Bianca del Presidente Joe Biden @joebiden con funzionari dell’amministrazione Biden, secondo gli ultimi registri dei visitatori della Casa Bianca.

Secondo i registri dei visitatori, il giovane Soros ha visitato la Casa Bianca di Biden 15 volte, si è incontrato con i funzionari 20 volte e ha partecipato a una cena di Stato per il Presidente francese Emmanuel Macron alla quale era presente il Presidente Biden. Sebbene non si sappia di cosa si sia discusso in questi incontri, il fatto che coinvolgano così tanti funzionari della sicurezza nazionale in un momento in cui l’amministrazione Biden è fortemente concentrata sulla guerra in Ucraina può offrire un indizio. Mark Leonard, direttore dell’European Council on Foreign Relations, che finanzia la Open Society Foundations (OSF) di George Soros, ha dichiarato al Washington Post che la guerra in Ucraina è un tema centrale per il giovane Soros. Alex Soros è “in contatto quotidiano con la Soros Foundation in Ucraina, parlando con diversi governi della loro politica nei confronti dell’Ucraina”, ha detto Leonard.

Il Post osserva anche che la OSF “si descrive come il più grande finanziatore indipendente della società civile ucraina e dei gruppi di cittadini da oltre tre decenni”.

Tuttavia, gli incontri di Alex Soros con Mariana Adame, il consigliere dell’amministrazione Biden Steve Ricchetti, potrebbero riguardare l’interesse del giovane Soros per le elezioni presidenziali del 2024. Ricchetti, un fedele di lunga data di Biden ed ex lobbista di K Street, è stato il presidente della campagna elettorale di Biden per il 2020 ed è stato determinante nell’aiutare Biden a ottenere grandi contributi per la campagna dai finanzieri di Wall Street.

Il mese scorso, Alex Soros è stato annunciato come l’erede apparente dell’impero no-profit di sinistra da 25 miliardi di dollari del padre, come riporta il Wall Street Journal.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: biden, breitbart, soros



Categoria: Generale