Travestitismo cattolico e altre stranezze. Mastro Titta.

MASTRO TITTA: TRAVESTITISMO CATTOLICO E ALTRE STRANEZZE

Qualche giorno mi sono intrattenuto in amabili chiacchiere col peripatetico Cionci. Ad un certo punto, il Cionci si è abbandonato ad un’invettiva archilochea contro un certo tradizionalismo cattolico che ama esibire elmi, scudi, insegne crociate, vagheggiando e vaneggiando del bel tempo che fu. Spunto interessante.

Dopo la registrazione, ci siamo risentiti per qualche commento meno sorvegliato. Ed ecco l’illuminazione: questi signori sono i Cosplayer della Chiesa tradizionale. Per chi non masticasse: i Cosplayer sono nerd che si travestono da personaggi di Guerre Stellari come Yoda e Darth Vader, oppure da personaggi dei videogiochi o dei fumetti. Ogni tanto si ritrovano in raduni affollati, tutti rigorosamente in costume. Non sono in cima alla lista dei luoghi dove trovare persone con un rapporto equilibrato con la vita, ma nemmeno la maggior parte delle parrocchie lo è.

L’unica differenza fra un tizio vestito da Super Saiyan (Dragonball) e un altro intabarrato come Jacques de Molay, è una certa spensieratezza vagamente ottusa che attrae nel primo, e la tenace astensione da ogni forma di autoironia nel secondo.

Che i secondi si limitino a fantasticare senza mai dar corpo ad anguste fantasie su Percival alla ricerca del Sacro Graal – almeno, non pubblicamente – è persino più grave. Appagati dall’immaginazione, mentono sapendo di mentale. Hanno perduto l’innocenza spirituale del gioco.

Non che sull’altro fronte, quello francescan-progressista, siano meno travestiti, per quanto in un senso decisamente più equivoco. È interessante notare come la liquefazione della Chiesa marci a passo dell’oca accanto alla liquefazione del sesso e della sessualità espressa nella scatologica cultura gender fluid.

Ci sarebbe poi accanto alla gaiezza esibita fin nel tono di voce flautato di certe omelie – è sempre l’irricevibile Cionci a ricordarlo – l’insana passione per paramenti sacri per lo meno interpretabili, come il caprone stilizzato comparso sul piviale di Bergoglio in Ungheria, o il celtico e alchemico Triskell in Irlanda. D’altra parte, in una religione povera di riferimenti simbolici e iconografici come quella cattolica, scorribande nel druidico sono financo opportune.

Il sinodo amazzonico è stato un defilè di piumaggi, gonnelline erbacee, totem fallici e artigianato indio in genere. Tutta roba di fattura pregevole, che si può trovare più o meno identica in qualsiasi bancarella al Festival della Salsa. Non che passeggiare nei dintorni di San Pietro e comprare un rosario in finta plastica con l’effige paciosa di Francesco sia un’esperienza estetica migliore, ma il colonnato fa ancora la sua maestosa figura.

Finché il brutto è sequestrato negli oggetti, amen. Quando lo si indossa, o si fantastica di farlo, il discorso cambia. Il travisamento del vero è soggettivato.

Più che opposti estremismi, si direbbero opposti travestitismi. L’accostamento, che sono piuttosto sicuro farà infuriare gli uni e gli altri, merita di essere riassunto in una semplice domanda che faccia da spunto ad una riflessione appena sotto il pelo dell’acqua: chi è che si traveste?

Non è la sede per un trattato di psicologia, metafisica o sul simbolismo. Non sarei nemmeno in grado di scriverlo.

Si traveste colui che per i più disparati motivi di vergogna di fronte a Dio. È la Genesi, dunque genetica: l’uomo scopre di essere nudo e si copre, cioè si veste. Quando l’uomo scopre di essere solo un uomo, si traveste, cioè si veste da qualcosa d’altro, da qualcun altro. Da donna, da Tristano, da Baliano o Galgano. Da ateologo che presiede la dottrina della Fede. Da papa.

Un pontefice che traveste il peccato da misericordia – in fondo, se si rimuove il peccato la misericordia è una parola vuota, non necessaria. Infatti privato l’uomo del peccato lo si priva anche del perdono: sarà un caso ma nessuno è spietato come il misericordioso Bergoglio.

Poi arriva il bambino a dirti che il re è nudo, come nella favola di Andersen. Altro spunto offerto dal Cionci. Ma in fin dei conti, per tornare cattolici e vedere come appariamo davvero agli occhi di Cristo, dovremmo forse davvero spogliarci di tutto.

