Se i pedofili dominassero il mondo (…ci provano). Kimberley Ellis.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo studio pubblicato da Mercator, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Buona lettura e condivisione.

§§§

Con l’uscita nelle sale del film “Sound of Freedom” di questa settimana, che fa riflettere e ispira, ci troviamo di fronte alla realtà che esiste un enorme appetito per il sesso infantile in tutto il mondo.

Mentre l’Operazione Underground Railroad combatte il movimento del sesso infantile, c’è uno sforzo internazionale che lo porta avanti in nome dei “diritti dei bambini”.

Ecco un elemento fondamentale del contesto. Nel 1983, due membri del Pedophile Information Exchange (PIE), un gruppo pro-pedofilia, furono intervistati da Newsnight. Nell’intervista (guardala qui), il pedofilo Steven Adrian disse:

“I nostri obiettivi politici includono lo sviluppo di una società in cui ai bambini sia riconosciuto uno status molto più elevato rispetto a quello attuale, in cui siano riconosciuti come individui a pieno titolo e questo include il riconoscimento del loro diritto a determinate libertà sessuali”.

“È un obbligo per la società fare in modo che i bambini ricevano un’educazione sessuale molto più completa fin da un’età molto più precoce”.

“I pedofili sviluppano una sessualità reciproca con il bambino. È una relazione del tutto reciproca… Un bambino è in grado di riconoscere un’esperienza piacevole. È in grado di riconoscere un’esperienza emotiva piacevole. È in grado di esprimere il proprio consenso e di riconoscere che è qualcosa che desidera continuare. E il pedofilo responsabile e attento fa sempre riferimento ai desideri del bambino”.

Quando il PIE è stato sciolto dopo l’indignazione popolare, Adrian ha dichiarato che “le idee alla base continueranno a sopravvivere”. Aveva ragione? Grazie al mio lavoro alle Nazioni Unite negli ultimi dieci anni, ho visto che la realizzazione di questi tre obiettivi pedofili a livello globale è inequivocabile.

1. Un movimento internazionale per i diritti dei bambini

Per tutti gli anni ’80, il PIE ha radunato gruppi di pedofili in tutto il mondo per portare avanti la causa della pedofilia, avviando un movimento globale di “liberazione dei bambini” e stabilendo “una piattaforma filosofica comune” per i diritti dei bambini. È interessante notare che nel 1989 è stato presentato alle Nazioni Unite un nuovo documento chiamato Convenzione sui diritti dell’infanzia (CRC). La CRC è “un quadro giuridico internazionale” destinato a elevare i diritti dei bambini, proprio come proposto da Adrian. La CRC contiene elementi positivi – come la condanna della vendita e del traffico di bambini – ma potrebbe mettere i bambini in grave pericolo. Per esempio, l’articolo 13 afferma che i bambini devono avere la “libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza distinzione di frontiere, oralmente, per iscritto o a stampa, sotto forma di arte o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione di scelta del bambino”. La Convenzione garantisce inoltre ai bambini la “libertà di associazione”, “di riunione pacifica”, “di privacy” e l’accesso a “informazioni e materiali provenienti da diverse fonti nazionali e internazionali”.

Alcuni gruppi sostengono che la Convenzione garantisce ai bambini il “diritto a consulenze e consigli medici confidenziali senza il consenso dei genitori… a prescindere dall’età”, soprattutto per quanto riguarda “l’educazione o i servizi per la salute riproduttiva”.

Questi presunti diritti erodono la capacità dei genitori di proteggere i propri figli e aprono la strada ad adulti malintenzionati per avere accesso ai bambini.

Forse non possiamo sapere con certezza se o in che misura i pedofili abbiano contribuito alla stesura della CRC. Tuttavia, sappiamo con certezza che i pedofili la promuovono. Peter Newell è l’autore principale del Manuale di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, che istruisce i responsabili politici su come attuare la CRC in tutto il mondo. Nel 2018, Newell è stato condannato per aggressione indecente e sodomia nei confronti di un minore e condannato a oltre sei anni di carcere.

Newell avrebbe violentato un ragazzo nel corso di tre anni, a partire da quando il ragazzo aveva 13 anni. Adrian ha lamentato il fatto che persone come Newell “il cui unico ‘crimine’ è quello di amare i bambini, possono aspettarsi di essere condannati e di subire anni di aggressioni in squallide prigioni da parte di veri criminali”.

Secondo lui – e secondo una visione del mondo sempre più diffusa – le persone che fanno sesso con i bambini non sono “veri criminali” e i bambini devono essere liberati dalle catene sessuali che la società pone su di loro in modo che i pedofili possano fare sesso con loro senza ripercussioni legali.

2. Educazione sessuale completa

Secondo Adrian, i bambini dovrebbero ricevere “un’educazione sessuale molto più completa, fin da un’età molto più precoce”. In linea con questo ideale pedofilo, l’istituzione dell'”educazione sessuale completa” (CSE) come diritto umano per tutti i bambini è diventato uno dei movimenti più accesi delle Nazioni Unite. In un recente vertice sull’istruzione delle Nazioni Unite, i relatori hanno chiesto “l’attuazione universale dell’ESS” a partire dai due anni di età. I programmi CSE (vedi qui, se hai il coraggio) fanno esattamente quello che i pedofili dicono che dovrebbero fare: presentare il sesso ai bambini come un loro “diritto” e insegnare ai bambini come “acconsentire” al sesso. I pedofili di tutto il mondo staranno lanciando coriandoli. La Federazione Internazionale Planned Parenthood è il principale fornitore di CSE al mondo. La loro dichiarazione sui diritti sessuali dei giovani del 2011 afferma che:

“I giovani sono esseri sessuali. È importante che tutti i giovani del mondo possano esplorare, sperimentare ed esprimere la propria sessualità in modi sani, positivi, piacevoli e sicuri. Questo può accadere solo quando i diritti sessuali dei giovani sono garantiti”.

“La sessualità e il piacere sessuale sono parti importanti dell’essere umano per tutti, a prescindere dall’età”.

“I governi e i leader hanno il dovere di rispettare, proteggere e soddisfare tutti i diritti sessuali per tutti”.

3. L’età del consenso sessuale

Uno dei principali ostacoli alla “liberazione” dei bambini è l’età legale del consenso. Il PIE ha chiesto “l’abolizione di tutte le leggi sull’età del consenso” in tutto il mondo e quando la Francia ha abbassato l’età del consenso da 18 a 15 anni, Adrian ha detto che “un’urgenza elettrica” ha attraversato il movimento pedofilo. Nel 2015, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che gli standard dei diritti umani “richiedono agli Stati di garantire i diritti degli adolescenti… fornendo servizi di salute sessuale e riproduttiva senza il consenso dei genitori”. Nel 2016, l’UNICEF (l’agenzia delle Nazioni Unite incaricata di proteggere i bambini in tutto il mondo) ha pubblicato Legal Minimum Ages and the Realization of Adolescents’ Rights (Età minima legale e realizzazione dei diritti degli adolescenti), in cui si afferma che gli Stati dovrebbero consentire “ai bambini di acconsentire a determinati trattamenti e interventi medici senza il permesso di un genitore”. Inoltre, questa primavera, un’organizzazione chiamata ICJ ha lanciato un documento in occasione di un evento sponsorizzato da agenzie delle Nazioni Unite, tra cui l’OMS, che afferma: “La condotta sessuale che coinvolge persone al di sotto dell’età minima prescritta a livello nazionale per il consenso al sesso può essere consensuale di fatto, se non di diritto”. Oltre a erodere le leggi sull’età del consenso, l’OMS sta lavorando per depenalizzare il “lavoro sessuale” (cioè la prostituzione). Il nome e il logo dell’OMS compaiono su decriminalizesex.work alla voce “Organizzazioni che sostengono la depenalizzazione della prostituzione”.

I risultati di queste campagne intersecate potrebbero essere estremamente preoccupanti: Se la spinta per abbassare l’età del consenso e lo sforzo per legalizzare il “lavoro sessuale” hanno entrambi successo, questo potrebbe portare alla legalizzazione della prostituzione dei bambini in nome dei “diritti sessuali” dei bambini? Se ciò accadesse, potrebbero rimanere pochi bambini da salvare per Tim Ballard e i suoi compagni, perché il coinvolgimento dei bambini nel lavoro sessuale sarebbe legale, a patto che il bambino sia consenziente. E i pedofili e i trafficanti “responsabili e attenti” del mondo sarebbero felici di aiutarli a dare il loro consenso.

Liberati da cosa?

Siamo di fronte a un movimento internazionale che insiste sulla necessità di “liberare” i bambini. Ma dobbiamo chiederci: liberati da cosa? La risposta: dai genitori, dalle leggi e dalle norme sociali che limitano l’attività sessuale dei bambini. E chi trae vantaggio dalla libertà sessuale dei bambini? Le persone che vogliono avere rapporti sessuali con i bambini e le persone che vogliono guadagnare denaro da coloro che fanno sesso con i bambini. In altre parole, trafficanti e pedofili. Per contrastare questo assalto pedofilo globale, dobbiamo estromettere le organizzazioni per i diritti sessuali dalle nostre scuole, mantenere le leggi sull’età del consenso, applicare con forza le leggi sulla pedopornografia, arrestare e condannare i trafficanti di bambini e difendere i diritti dei genitori come draghi sputafuoco con gli steroidi. Ma soprattutto, dobbiamo tornare a un consenso comune sul fatto che i bambini sono innocenti e che vale la pena proteggere la loro innocenza. Per i bambini, sentire il suono della libertà non significa essere liberati dai genitori o dalle leggi che li proteggono. Sentire il suono della libertà significa vivere liberi dalla presa di pedofili impazienti.

* Kimberly Ells è autrice di “La famiglia invincibile: Why the Global Campaign to Crush Motherhood and Fatherhood Can’t Win.

Seguitela su Invincible Family Substack.

§§§

