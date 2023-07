Media USA pro-Dem. Lo strano boicottaggio del film anti-pedofilia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo breve articolo di Breitbart, che ringraziamo per la cortesia, e che testimonia dello strano boicottaggio a dispetto del successo di visioni e incassi, da parte dei grandi media USA, legati all’establishment democratico e progressista del film Sound of Freedom, una denuncia della pedofilia. Evidentemente è un tasto dolente (vedi Epstein e la sua isola…). Buona lettura e diffusione.

§§§

Il silenzio dell’establishment mediatico è assordante.⬛️⬛️ La stragrande maggioranza dei principali critici cinematografici sta boicottando Sound of Freedom @soundoffreedommovie, con testate come il New York Times, il Los Angeles Times e l’Hollywood Reporter che si sono rifiutate di recensire il recente dramma contro il traffico di bambini interpretato da Jim Caviezel.

Tra i principali organi di informazione, solo Variety, Rolling Stone e RogerEbert.com hanno recensito il film dall’uscita del 4 luglio.

Breitbart News ha inviato richieste di informazioni ai redattori cinematografici del New York Times, del Los Angeles Times e dell’Hollywood Reporter. Nessuno ha risposto. Una portavoce del Los Angeles Times ha inviato una dichiarazione: “Il Los Angeles Times non recensisce tutti i film che escono nelle sale”.

Nel caso del New York Times, Sound of Freedom è stato effettivamente cancellato dalla faccia della terra.

Il giornale non solo si è rifiutato di recensire il film, ma non ne ha fatto cenno in nessuna forma nei suoi servizi sull’intrattenimento – nemmeno in un rapporto sugli incassi – come risulta da una ricerca sul sito del giornale.

L’oscuramento arriva mentre Sound of Freedom ha superato le aspettative nel suo giorno di apertura, piazzandosi al primo posto al botteghino nazionale e superando Indiana Jones e il Dialetto del Destino della Disney, pur essendo proiettato su un numero molto inferiore di schermi.

§§§

§§§

