Con Jesu. Di papi, premonizioni e strani disagi. Benedetta De Vito.

Sulle piccole, dolci orme romane della bimba santa Antonietta Meo, detta Nennolina, eccomi, qualche anno orsono, nella mia Roma di sole che tanto amo, in una scuola privata, che porta il bel nome di Cor Jesu, dove la bimba frequentava, ai suoi tempi, col fiocco rosa sotto il mento, le classi elementari. Che dolcezza ritrovare lì le sue scarpette, il servizio da tè delle sue bambole, qualche vestitino!

Mi accompagna una suora brasiliana della quale ricordo il sorriso ma non il nome, che a un certo punto mi chiede se desidero vedere una cosa speciale, unica. Le chiedo di che cosa si tratta. Mi risponde che in questo convento dormiva quando era a Roma, l’ancora cardinale Angelo Roncalli, sì Giovanni XXIII, il “Papa buono”.

Rispondo, contenta, sì certo, come no e la seguo mentre lei mi spiega che nulla, da quando il Pontefice. è morto è stato toccato nella stanza.

Voi scendete di un rigo, patapunfete, qui con me, mentre io, nel ricordo, salgo con la gentilissima suora, qualche gradino per arrivare, mi pare, al secondo piano (ma non ne sono sicura) e mi trovo naso a naso, davanti a una porta chiusa. Lei, frugandosi nelle tasche, tira fuori le chiavi e sta per aprire l’uscio, ma le mie gambe si sono irrigidite, i piedi incollati con la coccoina lì sul limitare della porta.

Impossibile fare un passo, qualcosa di grandissimo, mi trattiene. Così esplodo: “Non importa, non desidero entrare, ne faccio a meno”. Lei, sorpresa, mi domanda: “Perché?”. Ma siccome io il perché non lo so mica, comincio a balbettare e ciancico qualcosa che non ricordo. Ma sono fuori, in cortile, e preghiamo, la suora e io, davanti a una bella Madonnina…

Sì, la nuova chiesa stravagante, strana, arcobalena, in cui il peccato si scolora nel misericordismo e la conversione diventa un “percorso” (ma quale percorso!) viene da lontano, come scrivete in molti ed è vero e sacrosanto.

Viene dal modernismo ottocentesco e poi da tutti i Pontefici del Vaticano II, a cominciare proprio dal “Papa buono” e ora so, nel silenzio della mia preghiera continua – mentre arde il mio cuore senza bruciare mai – perché quel giorno sono rimasta sul limitare della porta di Angelo Roncalli e non sono voluta entrare nell’intimità di un Pontefice che, tra tutti i nomi possibili, scelse di chiamarsi come Baldassare Cossa, dichiarato poi “antipapa”.

Perché, mi domando e mi rispondo, scegliere quel nome infausto, quello di un antipapa… Forse intendeva dire che lui stesso lo era? Mi fermo qui e non ho paura dei sassi e delle pietre perché in me, ma non solo nell’anima, sussurra un venticello lieve che mi dice: “Questo sì e questo no”.

E a proposito dei no, un altro episodio che mi è capitato qualche anno fa. Ero in piazza San Pietro, di mercoledì. Ricordo che all’ingresso, avevo avuto un incontro saporoso con un gruppo di fedelissime provenienti dal Sud Africa e che tutte le signore portavano vestiti che parevano drindl, con i colori e i fiori della Baviera, bianchi e blu, e mi ricordavano tanto il mio dolce Benedetto XVI.

Ma c’era già il residente di Santa Marta e quando mi sono trovata tra la folla e lo ho visto arrivare, alto sulla Papamobile, di nuovo ho sentito le gambe pesanti e non riuscivo a camminare. Ho arrancato fino a una panchina e lì ho ripreso fiato e solo dopo mezz’ora le gambe sono tornate a rispondere ai comandi e da piombate ritornate di carne e sangue. Sì, questo proprio no! Mentre mi alzavo, una delle signore del Sud Africa si è avvicinata e mi ha chiesto che cosa avevo e se mi sentivo bene. Sì, benissimo, ho risposto già libera e vicina a San Michele, e con un grazie sono volata via…

