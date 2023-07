Bergoglio è papa, ma di una Chiesa “Quindici minuti”…Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste considerazioni sullo stato della Chiesa, e delle persone che ahimè la stanno gestendo. Buona desolata lettura, e condivisione…

§§§

Oh certo, ora ho capito: messer Bergoglio è Papa, certo come no, ma non della Santa Chiesa Cattolica e Apostolica (che gli sta sulle togne) bensì di una nuova religione ibrida, con motore elettrico direi, molto verde livido, che accoglie e benedice il peccato, soprattutto se arcobaleno, e che detesta il Cattolicesimo, il latino, il Gregoriano, la Tradizione, la Santa Messa Romana e chi la rappresenta. Prova ne sia che i cardinali dei “dubia” e il dolcissimo cardinale Tzen non sono stati mai ricevuti in Vaticano, mentre braccia aperte molo bergogliane a tutti i globalisti (per non dir altro) che hanno alzato la manina per farsi un selfie con il loro cappellano vestito di bianco.

Sì, una religione quindici minuti, in blue jeans e sciarpetta arcobaleno, piena di buongiorno, buona domenica, buona settimana. Ecco a voi, in diretta da Santa Marta (infatti, di nuovo, non abita le stanze papali…), il Papa della nuova chiesa: uno che chiama la Santa Madonnina “donna di strada”, uno che dice di Gesù che era “sporco” e che cambia le sante parole della preghiera che il Signore ci ha insegnato (una bestemmia, come ha scritto una cara lettrice…). Uno che mai e poi mai conferma nella fede. Piuttosto insinua dubbi e paure e che chiama il siero genico fatto con cellule di bimbi abortiti, torturai e uccisi un gesto di amore.

Ovvia, finalmente, una parola chiara sulla Chiesa! Bergoglio è “Papa”, ma non è il Pontefice cattolico perché, come diceva la vecchina di cui ho scritto, semplicemente non è cattolico. Ed ecco perché ho ragione, io pure, quando dico che l’ultimo Pontefice di Santa Romana Chiesa è stato il mio dolcissimo Benedetto XVI, il mio Benni…

Ho ragione io e hanno ragione da vendere quanti da mesi si strappano le vesti per difendere il Bergoglio Papa! Lo è, ma della nuova chiesa di tucho besame mucho. delle suore pro omosessuali e vattelapesca della chiesetta arcobalenata, dei vescovi che hanno smesso di invitare gli omosessuali a non peccare, ma che, anzi, dicono loro di continuare così, mettendo in serissimo pericolo le loro anime e senza riferir che cosa avvenne a Sodoma e Gomorra…

E allora io, lascio volentieri questa strana chiesa e, tenendo nel cuore il mio Benedetto XVI, me ne resto sul Calvario, sotto la Croce di Cristo, dove il male è male per l’eternità e dove mi attende, nella Comunione dei Santi San Benedetto che si festeggia domani (anche se io lo festeggio ancora il 21 marzo).

Ora per chiudere, tre fotografie della nuova chiesa. La prima: ecco Tucho Fernandez a braccetto con un “lui-lei”, in perfetta armonia con la sciarpetta arcobaleno appoggiata sulla spalla sinistra, notoriamente la parte del diavolo. Di nuovo Tucho con il Santo Rosario portato come una collana (cosa che fin da piccola mi veniva severamente proibito da mia nonna Lisetta), con dolcevita grigia in una postura direi provocante, molto Sessantottina, che parla senza parole. Infine Bergoglio e Tucho, amiconi e sodali della rivoluzione arcobaleno e tra loro un ritratto. Scopro con facilità che si tratta di San Francesco Borgia, gesuita (e loro due i suoi bei figlioletti), e, come ho sempre pensato il Santo che ha dato il nome al residente di Santa Marta. Ricordo di averlo capito, senza ombra di dubbio, un giorno alla Gregoriana. Entrando, in alto sulla sinistra, campeggiavano due nomi solamene Ignazio e Francesco Borgia.

Sorrido piena di speranza, tra me e me, di lui perché per quante se ne possa inventare, di cotte, crude, al gratin, al vapore e in salsa barbecue, sa benissimo, lui pure, che il Signore rimetterà le cose a posto e nonostante gli intrighi, le blasfemie e le sciocchezze, trionferà il Cuore Immacolato di Maria. Perché la Chiesa appartiene al Signore e nessuno può farne strame! Risorgerà, la Santa Chiesa Cattolica, non so come ma risorgerà, insieme a Cristo Re.

§§§

§§§

