Una lección de “diabóliano”, y una reciente audiencia del Papa…

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, nuestra Benedetta De Vito nos lleva hoy a clase… disfruten de la lectura y compartan.

Señoras y señores, bienvenidos. Por petición popular hoy les presentaré al profesor Michele Santutti, licenciado en diabluras por la Universidad de Araceli y aquí nuestro invitado más especial y bienvenido. La conferencia es gratuita y tendrá lugar en el Aula Magna, dada la gran afluencia de público. Ahora bien, presten atención, he aquí cómo llegar a la meta: gire a la derecha, recorra todo el pasillo y allí se les abrirá una puerta azul donde les espera el distinguido profesor, catedrático de Lengua y Literatura diabólica.

Rápido, entonces, vamos, síganme. Al girar a la derecha nos encontramos frente a un gran cartel en el que se lee: “Contrariamente a lo que enseñan a ovejas y corderos, los adoradores del diablo son muy, muy espirituales. Dedicados a su protector (por así decirlo) Lucifer, les gusta empaquetar todas sus palabras recordando a su amo y señor, teniendo siempre presente el objetivo: la destrucción del Cristianismo y el triunfo del canibalismo”. “¿Pero cómo”, protesta una señora, “¿no eran todos Iluminados, hijos de la Diosa Razón?”. El cartel cobra vida y lo único que sale es una pequeña carcajada y un comentario: “Esto es lo que les hacen creer a ustedes, que están aquí para aprender. Exacto”.

Caminamos por el pasillo donde hay instaladas muchas mesas con las distintas ediciones del Diccionario del Diablo, que, como se sabe, cambia según cambian las costumbres. En el siglo XIX, por ejemplo, existía la “carbonería”, que convertía a todos los hombres en negros, es decir, en diablos. Pero el carbón ya no se usa y quién lo entendería… Ahora hay drag queens que, en dialecto diabólico, son simplemente reinas ‘malas’, pero en el siglo XIX díganme a quién se le habría ocurrido semejante horror?

Aquí estamos, en las puertas azules, y se abre la gran sala que, oh sorpresa, parece estar suspendida en las nubes. Incluso allí el profesor parece flotar. Todos se sientan a escuchar la conferencia y yo, como reportero que soy, tomo las notas a las que me referiré aquí. Así pues, explica nuestro angelical profesor, las palabras diabólianas sirven para hacer que los corderos y las ovejas (es decir, nosotros) repitan las jaculatorias envenenadas del archienemigo, que luego se elevan como repetidas (e inconscientes) blasfemias al cielo. Son todo lo contrario de la oración (y muchas ovejas y muchos corderos ni siquiera saben rezar hoy en día, como bien saben los adoradores del diablo…). Y así los pobres rebaños no hacen más que repetir sin saberlo atroces blasfemias cotidianas, las cuales llenan de gozo a los demonios y a sus seguidores.

Un ejemplo práctico, tomado de las crónicas de hace un día. El orgulloso hombre vestido de blanco recibió a dos personas que llevan dos nombres en diabólico hechos para arrastrar a quienes los pronuncian. Bill Clinton en diabóliano se traduce Kill Chrisdom [Matar al cristianismo], mientras que para Soros el significado traducido al castellano sería “penas”. En resumen, es mejor no pronunciar nunca estos dos nombres que apestan a azufre y repetir, en cambio, lo que dijo el apóstol Santo Tomás ante Cristo resucitado: “Señor mío y Dios mío”.

Publicado originalmente en italiano el 8 de julio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/07/08/a-lezione-di- diavoliano-e-una-recente- udienza-del-papa/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

