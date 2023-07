A lezione di diavoliano, e una recente udienza del Papa….

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito oggi ci porta a lezione…buona lettura condivisione.

Signore e signori, ben arrivati. A grande richiesta vi presenterò oggi il professor Michele Santutti, laureato in diavoliano nella celeste università di Aracoeli e qui nostro ospite gradito e molto speciale. La lezione è gratuita e si svolgerà in Aula magna, vista la grande affluenza. Orbene, attenzione, ecco come arrivare alla meta: svoltate a destra, percorrete l’intero corridoio e lì si aprirà una porta azzurra dove vi attende l’esimio professore, ordinario di Lingua e letteratura diavoliana.

Presto, allora, andiamo, seguitemi. Svoltando a destra ci troviamo di fronte a un gran cartellone in cui si legge: “Al contrario di quanto insegnano alle pecore e agli agnelli, i cultori del diavoliano sono molto, molto spirituali. Dedicati al loro protettore (si fa per dire) Lucifero, amano confezionare tutte le loro parole ricordando il loro signore e padrone, tenendo sempre in mente la meta: la distruzione del Cristianesimo e il trionfo del cannibalismo”. “ Ma come – protesta una signora – non erano tutti illuministi, figli della Dea ragione?”. Il cartellone si anima e ne esce soltanto un piccola risata e un commento: “Questo lo fan credere a voi, che siete qui per imparare. Appunto”.

Percorriamo il corridoio dove sono sistemati tanti tavoli con su le diverse edizioni del dizionario di diavoliano che, come si sa, cambia con il mutar degli usi e dei costumi. Nell’Ottocento, ad esempio, c’era la “carboneria” che trasformava tutti gli uomini in uomini neri, cioè diavolacci. Ma ora il carbone non si usa più e chi capirebbe… Ora ci sono le drag queen che, in diavoliano, sono semplicemente “bad” queen ossia regine cattive, ma nell’Ottocento, ditemi un poco a chi sarebbe venuta in mente una simile orrendezza?

Eccoci, alle porte azzurre, e s’apre la gran sala la quale, oh che sorpresa, par sospesa tra le nuvole. Anche il professore, laggiù, sembra fluttuare. Tutti si siedono ad ascoltare la lezione e io, da cronista quale sono, prendo gli appunti che qui riferirò. Dunque, spiega il nostro professore angelico, le parole in diavoliano servono a far ripetere ad agnelli e pecore (ovverosia noi) le giaculatorie avvelenate dell’Arcinemico che si levano quindi come bestemmie ripetute (e inconsapevoli) al cielo. Sono proprio il contrario della preghiera (e molte pecore e molti agnelli non sanno neppure pregare oggigiorno, come i diavolanisti sanno bene…) Ed ecco che le povere greggi non fanno che ripetere, senza saperlo, atroci bestemmie quotidiane, le quali riempiono di gioia i diavoli e i loro seguaci.

Un esempio pratico, tratto dalle cronache di un giorno fa. L’orgoglioso vestito di bianco ha ricevuto due persone che portano due nomi in diavoliano fatti apposta per trascinare in basso chi li pronuncia. Bill Clinton in diavoliano si traduce Kill Chrisdom, mentre per Soros il significato tradotto in inglese sarebbe “sorrows”, cioè dolori. Insomma meglio non pronunciare mai questi due nomi che puzzano di zolfo e ripetere, al loro posto, quanto disse San Tommaso apostolo di fronte a Cristo risorto: “Mio Signore e mio Dio”.

