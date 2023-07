Neo-cardinale: “non vogliamo convertire i giovani a Cristo”. Annamo bene….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, offriamo alla vostra attenzione nella nostra traduzione questo articolo di Infovaticana che ringraziamo per la cortesia, e che riporta le dichiarazioni di un neo-principe della Chiesa. Se questi sono i nuovi cardinali annamo bene, animo proprio bene, come si direbbe a Roma.

§§§

Il neocardinale eletto portoghese, organizzatore della GMG: “Non vogliamo convertire i giovani a Cristo”.

Americo Aguiar, uno dei 21 nuovi cardinali annunciati da Francesco, vescovo ausiliare di Lisbona e organizzatore dell’imminente Giornata Mondiale della Gioventù, ha dichiarato che “non vogliamo convertire i giovani a Cristo”.

Intervistato dalla televisione portoghese a proposito della Giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Lisbona e di cui è organizzatore, il vescovo ausiliare Americo Aguiar, nominato al cardinalato nell’ultima infornata annunciata da Francesco (il che significa che la capitale portoghese avrà due cardinali), ha spiazzato molti fedeli ammettendo che “non vogliamo convertire i giovani a Cristo”, una frase che, in linea di principio, sembra essere in contraddizione con il mandato del Maestro.

Parlando dell’evento a cui è prevista la partecipazione del Papa, Aguiar ha detto che la conferenza è un’opportunità per i giovani “di venire in Portogallo, di incontrare altri giovani, dall’Africa, dall’Asia, dall’America, ricchi e poveri, dall’Occidente, cattolici, non cattolici, con religione, senza religione, con fede e senza fede”. Questa diversità, ha continuato Aguiar, è “una ricchezza”.

E alla fine ci teniamo per mano e diciamo: “Penso in modo diverso, sento in modo diverso, organizzo la mia vita in modo diverso, ma siamo fratelli e costruiremo il futuro insieme””, ha proseguito Aguiar. “Non vogliamo convertire i giovani a Cristo o alla Chiesa cattolica o a qualcosa di simile. Non vogliamo convertire i giovani a Cristo o alla Chiesa cattolica o a qualcosa di simile. Vogliamo che sia normale per i giovani cattolici dire e testimoniare di essere cattolici, e che ebrei e musulmani non abbiano problemi a dire e testimoniare di essere cattolici. E che i giovani che non professano alcuna religione si sentano a loro agio e non si sentano strani […] e che tutti capiscano che la differenza è una ricchezza”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aguilar, cardinali, cristo



Categoria: Generale