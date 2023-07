Wicca Wicked Woke…scoperte semantiche di Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni semantiche su termini che purtroppo sono entrati a far parte della nostra quotidianità…buona lettura e diffusione.

§§§

Siete pronti per una piccola lezione di etimologia diavoliana. Un diversivo di luglio, al posto del Sudoku. Va bene, chi lo desidera può andare avanti, con me, senza obbligo di “grim pass”. Ora bando alle ciance e andiamo avanti.

Mmm, vediamo un poco, ecco, sì, qui, quasi alla fine del mio “Dizionario di diavoliano” (che tengo sempre sulla scrivania, in questi tempi delle spine), sì, a pagina 540 (perché le pagine, neanche a dirlo, sono 666), trovo, oh dai, non ci avevo proprio pensato, sì, ecco, trovo la traduzione in inglese (il dizionario è infatti verso questa lingua, che ha fatto del gioco di parole, da sempre, il cardine della sua tradizione come sa chi, come la sottoscritta, è cresciuta a pane e nursery rhimes). Ecco, trovato! E vi lascio in sospeso, ma solo il tempo di fare un passo in giù, un rigo dabbasso.

Eccomi, e vi leggo la definizione in inglese per come è scritta da Sir Gorgolius (che è autore del tomo ed ancora vivente…). Woke: a word that is a chewed form of wicked, so be it, bad. Traduco: woke: una parola che è forma ciancicata della parola malvagio (wicked). Oh benissimo! Dunque la cultura woke è la cultura della cattiveria e in effetti il suo centro è l’odio. Odio degli omosessuali per chi non lo è, odio delle persone di colore per chi, secondo il volere del Signore, ha la pelle chiara, odio degli animalisti per gli uomini e così via odiando di volta in vola, nella divisione (frutto amaro del cuore indurito dall’invidia, regina dei vizi), il “diverso” che diventa, nell’immaginario del povero “woke” (vittima inconsapevole del tranello di farfarello), il centro di tutto il male, mentre, il male vero è dentro di lui perché, caduto in tentazione e intrappolato nel male, a causa del diavolo (che ho chiamato farfarello). Il diavolo è divisore fin dall’etimologia greca del nome che porta: diavolo, da “dia ballo” (traslitterato e chiedo venia…), cioè “disunire”.

Bene, non è finita. Solo un poco di pazienza e tiro giù il mio Webster, dizionario di inglese, per capire meglio l’etimologia di “wicked”. Benissimo. Di seguito scrivo il succo di quanto ho letto in poche righe prese dal web: “According to Merriam-Webster, the traditional use of “wicked” for “bad” dates to the 13th century, perhaps as an alteration of the Middle English wicke or the Old English wicca”. Wicca, woke…

§§§

