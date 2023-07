Fermiamo il mercato dei figli. Pro Vita & Famiglia a Bruxelles.

Domani, martedì 4 luglio 2023, alle ore 11, saremo a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo (Edificio Spinelli – Sala 1G3) per il convegno dal titolo “Fermiamo il mercato dei figli”, organizzato dall’onorevole Alessandra Basso, eurodeputato della Lega-Gruppo ID. L’obiettivo sarà discutere e proporre come passare dalla pericolosa proposta di un Regolamento europeo per il riconoscimento transfrontaliero della genitorialità a una abolizione universale europea della maternità surrogata. Dialogheremo insieme ad associazioni pro family e femministe di tutta Europa. Intervengono:

• On. Alessandra Basso, eurodeputato Lega

• Jacopo Coghe, Pro Vita & Famiglia

• Matteo Fraioli, Pro Vita & Famiglia

• Francesco Borgonovo, Vicedirettore del quotidiano italiano “La Verità”

• Weronika Przebierała, Ordo Iuris

• Matthieu Bruynseels, European For Family

• Chiara Parolin, Associazione AURA

• Benedicte Colin, FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in Europe)

• Maria Isabel Moreno, CitizenGO

• Ludovine De La Rochère, Les Syndicats de la Famille

• Carmen Lazaro, Casablanca Declaration I giornalisti che NON possiedono già un accredito/badge press per il Parlamento Europeo devono accreditarsi scrivendo a stampa@provitaefamiglia.it (obbligatoriamente indicando nome, cognome, testata, tesserino e documento di identità). I giornalisti già accreditati al Parlamento Europeo non necessitano, invece, di nessun ulteriore accredito.