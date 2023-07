Tradizionalismo cattolico. Unire i clan?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste considerazioni su un tema che appare sempre più attuale, quello delle diverse anime del cosiddetto tradizionalismo cattolico. Buona lettura e condivisione.

Unire i clan?

A volte capita di ascoltare, specie dalle piattaforme cattoliche tradizionaliste americane, uno slogan secondo cui bisognerebbe “unire i clan”, cioé le varie fazioni che compongono il variegato mondo del tradizionalismo cattolico. Uno slogan interessante, anche edificante se vogliamo, ma che purtroppo a mio avviso denota una visione quantomeno superficiale della questione.

Innanzitutto, di che tradizionalismo cattolico stiamo parlando? Perché non esiste il tradizionalismo cattolico, ma esistono i tradizionalismi cattolici. Dire che qualcuno si identifica come tradizionalista cattolico, è come dire che uno si identifica come europeo: più o meno capiamo in quale ampia area geografica collocarlo, ma esiste una certa, notevole, differenza fra un greco e un francese, un italiano e un tedesco. Se pure si intende considerare come tradizionalismo cattolico quello che gira intorno agli istituti ex Ecclesia Dei, cioè quelli che criticano la deriva liturgica e dottrinale della Chiesa cattolica pur riconoscendo la corrente gerarchia come sola legittima, ci sono talmente tante differerenze e tanti “signori della guerra” che la situazione non è molto diversa da aquella della Cina post imperiale e repubblicana, tutti contro tutti.

È una questione che ha a che fare non solo con il carattere delle persone coinvolte, ma anche con le prospettive diverse da cui si affronta il problema: ci sono coloro che hanno un approccio dottrinale, altri storico, altri liturgico e via dicendo. Se è vero che un po’ tutti vedono nel Concilio un momento importante di rottura, alcuni hanno una visione idilliaca della Chiesa preconciliare non dissimile da quella di parte modernista che esalta la “Chiesa primitiva”. Altri invece hanno una visione, a mio avviso più corretta, più ragionata del problema vedendo nel Concilio un momento importantissimo di una crisi cominciata ben in precedenza.

Ma c’è poi un’altra questione, che a mio avviso nel mondo americano è ancora più importanti: quella di coloro che sono al di fuori del tradizionalismo cattolico mainstream, i sedevacantisti, i sedematerialisti, coloro che ritenevano Benedetto XVI il Papa legittimo e Francesco un antipapa e tutti coloro che hanno posizioni ecclesiologiche che in un modo o nell’altro mettono in dubbio la validità o legittimità dei recenti Pontificati. Pur se le loro differenze con il tradizionalismo cattolico sono in materia grave, nondimeno con gli altri condividono tantissimo per quello che riguarda la tradizione cattolica. Se è molto difficile pensare all’unione con questi gruppi, in alcuni casi molto numerosi, non è così facile pensare che sia facile nell’altro caso. Per carità, io penso che molti di coloro che hanno un approccio di questo tipo siano in perfetta buona fede, ma come detto hanno a mio avviso una visione molto superficiale del problema, un po’ come l’altro slogan “vogliamoci tutti bene!”. Sarebbe bello, se non tenessimo presente la realtà di quello che siamo.

C’è sempre la tentazione, anche per il mondo cattolico tradizionalista, di creare le torri d’avorio attorno a riviste, blog, persone. C’è la tentazione, del tutto umana, che ci porta a discriminare “noi” e “voi”. Il proprio gruppo di riferimento diviene un poco il contenitore in cui si vive la propria tormentata appartenenza alla Chiesa cattolica e il punto di vista con cui si guarda tutto il resto.

Se si ha una certa esperienza dei nuovi Movimenti ecclesiali, è un po’ la stessa cosa. Pur richiamandosi tutti al cattolicesimo, c’è sempre la tentazione di considerarsi la parte migliore dello stesso, il che fa vedere gli altri in una luce meno favorevole.

Non dimentichiamo che il tradizionalismo cattolico non è fatto solo di idee, riti, dottrina ma soorattutto di uomini e donne, con i loro limiti e con le loro personali aspirazioni. A volte pensiamo che l’essere tradizionalista cattolico equivale ad una sorta di stato adamitico, ma tutti ben sappiamo che non è così. Tutti tentano di fare del loro meglio per navigare la crisi della Chiesa cattolica, ma non tutti riescono ad evitare gli scogli e pochi riescono ad evitare lo scoglio più pericoloso perché più difficile da ammettere, quello dell’orgoglio personale.

