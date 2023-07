Il Papa incontro la famiglia di Julian Assange. I media ne parlano?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post lampo per ricordare Julian Assange, martire della libertà di informazione e di espressione non in Corea del Nord o nella Cina comunista o in qualche Stato islamico a shari’a imperante, ma nell’occidente anglosassone “democratico” e paladino dei diritti….Collegamento al video.

Buona visione

