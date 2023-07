Ossido di Grafene, documenti USA desecretati: nel siero c’è, e fa male.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Exposé, che presenta elementi nuovi e molto preoccupanti sulla composizione dei cosiddetti vaccini Covid, e svela la scarsa affidabilità dei “fact checkers”. Buona lettura e diffusione.

§§§

Documenti segreti pubblicati per ordine della Corte Federale provano che Pfizer, FDA e Fact Checkers hanno mentito quando hanno detto che l’ossido di grafene tossico non era all’interno dei vaccini Covid-19

L’ossido di grafene è una sostanza abbastanza nuova e non ancora ben compresa. Ma ciò che sappiamo è che gli studi hanno dimostrato che può essere tossico per le cellule e i tessuti del corpo. Altri studi hanno dimostrato che l’ossido di grafene ha effetti tossici sulle cellule del sangue, inducendo stress ossidativo e infiammazione.

Per questo motivo è preoccupante scoprire che l’ossido di grafene (GO) è entrato e uscito dalle cronache negli ultimi due anni in relazione ai vaccini COVID-19 sviluppati da Pfizer-BioNTech e Moderna.

Diversi studi indipendenti condotti da medici e scienziati hanno confermato che l’ossido di grafene è effettivamente presente in questi vaccini. Ma i produttori, gli enti regolatori dei farmaci e i cosiddetti Fact-Checkers hanno smentito queste affermazioni, molto probabilmente a causa dei noti effetti tossici che ha sull’organismo.

Per esempio, la Reuters, che fornisce essenzialmente le notizie a tutto il mondo occidentale senza che la maggior parte delle persone se ne renda conto, in un articolo di fact-check pubblicato il 23 luglio 2021, ha affermato che è impossibile che i vaccini Covid contengano ossido di grafene, perché sarebbero di colore marrone scuro o nero, invece del colore chiaro/giallastro che hanno.

Ma ciò che i Fact Checkers di Reuter non hanno menzionato è che quando l’ossido di grafene è combinato con altri ingredienti, come il saccarosio, un ingrediente elencato del vaccino Covid-19 di Pfizer, è perfettamente possibile produrre un liquido chiaro o giallastro.

Ma al momento della stesura di questo articolo, Reuters non ha avuto accesso a un documento pubblicato nel febbraio 2023 dalla Food & Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti su ordine della Corte Federale degli Stati Uniti.

Un documento che è stato presentato alla FDA da Pfizer per ottenere l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA).

Un documento che conferma che è perfettamente possibile che l’ossido di grafene tossico finisca nei vaccini Covid-19 a causa del processo di produzione.

Il vaccino Covid-19 di Pfizer è un’iniezione che contiene materiale genetico chiamato mRNA che invade le cellule del corpo e le istruisce a produrre la proteina Spike (S) che si trova sulla superficie del virus SARS-CoV-2.

Si tratta di un “vaccino” molto complesso che prevede un processo di produzione in più fasi che include la produzione e la purificazione delle molecole di RNA messaggero (mRNA) e la formulazione e il confezionamento del vaccino.

Secondo Pfizer, è necessario durante il processo di produzione del suo vaccino Covid-19. Ma questo lo sappiamo solo grazie a un giudice della Corte Federale degli Stati Uniti che ha ordinato alla Food & Drug Administration (FDA) di pubblicare tutti i documenti presentati da Pfizer per ottenere l’autorizzazione all’uso di emergenza.

Per chi non lo sapesse, le iniezioni di Covid-19 non avevano completato gli studi di fase 3 e 4, quindi non potevano essere approvate completamente nel dicembre 2020. Dovevano invece essere autorizzate solo per uso d’emergenza. Per questo motivo è criminale che l’EUA sia stata estesa ai bambini, considerando che essi non corrono alcun rischio di soffrire di qualcosa di più grave di un comune raffreddore se infettati dal presunto virus SARS-CoV-2.

Se il giudice della Corte Federale non avesse costretto la FDA a pubblicare i documenti, questi non avrebbero visto la luce per 75 anni. Questo è il periodo di tempo che la FDA ha chiesto di poter pubblicare i documenti in base alla legge sulla libertà di informazione.

Pertanto, durante il processo di produzione, diversi fattori potrebbero introdurre contaminanti o materiali estranei nel vaccino. Ciò include ovviamente la possibilità che quantità variabili di ossido di grafene (GO) entrino nel prodotto finale.

Una potenziale fonte di contaminazione dell’ossido di grafene potrebbe essere l’uso di materie prime o reagenti che contengono la sostanza tossica o altri materiali a base di grafene.

Ad esempio, se uno dei reagenti utilizzati nel processo di produzione contiene ossido di grafene come contaminante, questo potrebbe potenzialmente introdurre ossido di grafene nel vaccino.

Allo stesso modo, se le attrezzature utilizzate nel processo di produzione non vengono pulite o convalidate in modo adeguato, ciò potrebbe portare alla contaminazione del vaccino da parte dell’ossido di grafene.

Un’altra potenziale fonte di contaminazione da ossido di grafene potrebbe essere rappresentata dall’uso di filtri o altri materiali utilizzati per sterilizzare o purificare il vaccino.

Sebbene questi materiali siano progettati per rimuovere contaminanti e materiali estranei, potrebbero potenzialmente introdurre l’ossido di grafene nel vaccino se non sono progettati o convalidati correttamente.

Nell’ottobre 2021, il team di The Expose ha pubblicato un’indagine sui dati trovati nel Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) degli Stati Uniti. Abbiamo scoperto che un numero estremamente elevato di reazioni avverse e di decessi è stato segnalato più volte in relazione a specifici numeri di lotto del vaccino Covid-19.

Tuttavia, un gruppo di scienziati e ricercatori medici ha fatto causa alla FDA per costringerla a rilasciare centinaia di migliaia di documenti relativi all’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino Covid-19 di Pfizer-BioNTech.

All’inizio del gennaio 2022, il giudice federale Mark Pittman ha ordinato alla FDA di rilasciare 55.000 pagine al mese e da allora il PHMPT ha pubblicato sul proprio sito web tutti i documenti man mano che venivano pubblicati.

Purtroppo, uno dei documenti più recenti pubblicati dalla FDA, salvato come 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf, conferma l’uso dell’ossido di grafene nel processo di produzione del vaccino Covid-19 della Pfizer. Dimostrando che i regolatori della medicina, i media mainstream, i Fact Checker e Pfizer vi hanno mentito.

Il documento è la descrizione di uno studio condotto da Pfizer tra il 7 aprile 2020 e il 19 agosto 2020, con l’obiettivo di “esprimere e caratterizzare l’antigene vaccinale codificato da BNT162b2”.

In parole povere, lo studio è stato condotto per determinare il funzionamento del vaccino. Lo studio ha rilevato che il vaccino usa l’mRNA per istruire le cellule a produrre una proteina (chiamata P2 S), che è la proteina Spike del presunto virus Covd-19.

I milioni di proteine Spike si legano poi a un recettore chiamato ACE2 sulla superficie delle cellule, inducendo una risposta del sistema immunitario.

Ma ciò che più preoccupa dello studio è la conferma, a pagina 7, che l’ossido di grafene è necessario per produrre il vaccino Covid-19 della Pfizer.

All’epoca, come si può vedere dal grafico qui sopra, solo il 4% dei lotti di vaccino Pfizer Covid-19 prodotti era responsabile di ogni singolo decesso segnalato al CDC come dovuto alla vaccinazione con Pfizer Covid-19.

È possibile che questi lotti del vaccino Pfizer avessero un colore giallastro e quindi una maggiore concentrazione di ossido di grafene?

Perché solo pochi mesi prima, la Reuters aveva pubblicato un fact check che affermava che i vaccini Covid-19 non contengono ossido di grafene e forniva la seguente spiegazione del perché -.

Ma la Reuters ha “dimenticato” di menzionare qualcosa di importante sul saccarosio e sul fatto che la sua presenza nel vaccino Pfizer potrebbe dare origine a un liquido trasparente o leggermente giallastro se combinato con l’ossido di grafene.

Il saccarosio è un tipo di zucchero comunemente utilizzato nei prodotti alimentari e farmaceutici come stabilizzante e conservante. Nel vaccino COVID-19 di Pfizer-BioNTech, il saccarosio aiuta a mantenere la stabilità e l’efficacia delle molecole di mRNA nel vaccino.

Se mescolato con l’ossido di grafene, può produrre un liquido trasparente o giallastro, a seconda della quantità di ossido di grafene presente.

Ma è anche possibile che altri ingredienti ufficialmente elencati del vaccino Pfizer – lipidi, cloruro di potassio, fosfato monobasico di potassio, cloruro di sodio, fosfato di sodio dibasico diidrato – possano produrre un liquido trasparente/giallastro se combinati con l’ossido di grafene.

Tutto dipende dalla concentrazione di ossido di grafene e dalle interazioni tra i diversi componenti.

Si tratta di un dato preoccupante, se si considera che molte fonti di notizie mainstream nel Regno Unito e negli Stati Uniti si affidano alla Reuters per i loro contenuti giornalistici.

Alcune delle principali fonti di notizie nel Regno Unito che utilizzano i contenuti Reuters sono la BBC, il Guardian, il Times, il Daily Telegraph e l’Independent.

Negli Stati Uniti, invece, i contenuti Reuters sono utilizzati da molti organi di informazione, tra cui CNN, ABC News, NBC News, CBS News, Fox News, New York Times, Washington Post e Wall Street Journal.

Questo dimostra che la Reuters ha essenzialmente il monopolio delle notizie mainstream in Occidente, e abbiamo appena dimostrato che è ben felice di mentirvi.

Ma per chiunque abbia scelto di sottoporsi o meno al vaccino Covid-19, il fatto che i media mainstream vi mentano dovrebbe essere l’ultima delle vostre preoccupazioni.

Infatti, diversi studi hanno dimostrato che l’ossido di grafene (GO) può essere assorbito dalle cellule e dai tessuti dell’organismo e c’è una forte preoccupazione che possa accumularsi nel tempo in alcuni organi o tessuti.

Ecco alcuni esempi di tali studi:

In uno studio pubblicato nel 2014 sulla rivista Nature Nanotechnology, i ricercatori hanno iniettato GO nei topi e hanno scoperto che si accumulava nei polmoni, nel fegato e nella milza. Lo studio ha anche rilevato che l’accumulo di GO ha causato danni ai polmoni e al sistema immunitario dei topi.

In un altro studio pubblicato sulla rivista ACS Nano nel 2016, i ricercatori hanno esposto cellule polmonari umane al GO e hanno scoperto che il GO veniva assorbito dalle cellule del sangue e causava stress ossidativo e infiammazione.

Un articolo di revisione pubblicato sulla rivista Nano Today nel 2017 ha riassunto i risultati di diversi studi sulla tossicità del GO. L’articolo ha rilevato che il GO può essere assorbito dalle cellule e dai tessuti dell’organismo ed è stato dimostrato che si accumula nei polmoni, nel fegato, nella milza e nei reni. L’articolo sottolinea inoltre che la tossicità del GO sembra dipendere da diversi fattori, tra cui le dimensioni, la forma e la chimica di superficie dell’ossido di grafene.

Lo studio pubblicato nel 2016 sulla rivista ACD Nano è particolarmente preoccupante se si considerano i risultati di uno studio condotto dal Dr. Philippe van Welbergen sui vaccini mRNA Covid-19, in cui si concludeva che l’ossido di grafene veniva trasmesso dai vaccinati COVID ai non vaccinati, distruggendo i globuli rossi e causando strani coaguli di sangue.

All’inizio di luglio 2021, il dottor Philippe è stato intervistato da un canale comunitario sudafricano, Loving Life TV. Ha spiegato che quando i suoi pazienti hanno iniziato a lamentarsi di stanchezza cronica, vertigini, problemi di memoria, a volte persino paralisi e inizio tardivo di mestruazioni abbondanti (donne dai 60 anni in su), ha prelevato dei campioni di sangue.

Il loro sangue presentava insolite strutture tubolari, alcune particelle che si illuminavano e molte cellule danneggiate. Erano visibili poche cellule sane. Fino a tre mesi prima, non aveva mai visto queste formazioni nel sangue. Ora sappiamo che queste strutture tubolari sono grafene.

Da allora, il Dr. Philippe è stato ospite regolare di Loving Life TV: ha denunciato il lancio dell’iniezione sperimentale di Covid, ha fornito aggiornamenti sui danni sempre più gravi causati al sangue dalle iniezioni sperimentali di Covid nel corso del tempo e ha fornito aggiornamenti sulla situazione di Covid nel Regno Unito e in Sudafrica.

Il 12 febbraio 2022, il dottor Philippe è tornato nuovamente a Loving Life TV per diffondere le immagini dei suoi ultimi vetrini di campioni di sangue. Il live stream è stato lungo e Loving Life TV lo ha diviso in due parti.

La prima parte è una discussione che comprende le risposte alle domande del pubblico.

Nella seconda parte, il dottor Philippe presenta le immagini dei suoi ultimi campioni di sangue e spiega cosa mostrano le immagini. Il Dr. Philippe discute circa 100 vetrini di sangue di pazienti “vaccinati” e non vaccinati. I suoi vetrini mostrano che i pazienti senza vaccino sono stati “infettati dalle tossine del vaccino attraverso lo shedding”.

Di seguito è riportata un’immagine dei tipici globuli rossi sani visti al microscopio, come dovrebbe apparire il sangue. Non ci sono coagulazioni o oggetti estranei.

L’immagine successiva è quella di una persona a cui è stato iniettato il farmaco sperimentale Covid. Il sangue è coagulato, i globuli rossi deformati sono raggruppati. La cellula cerchiata nell’immagine è un globulo rosso sano, uno dei pochi presenti nell’immagine, seduto accanto alle fibre di grafene. Si può notare la dimensione delle fibre di grafene rispetto a quella di un globulo rosso. Fibre di queste dimensioni bloccano i capillari. Si può anche notare che le fibre di grafene sono cave e contengono globuli rossi.

Un paio di settimane prima della realizzazione del video qui sotto, il Dr. Philippe ha iniziato a notare un effetto di polarità magnetica o elettrica sui diversi lati delle fibre di grafene. Nell’immagine qui sotto, a destra della fibra le cellule sono coagulate e sul lato sinistro c’è quello che sembra un vuoto o una spaziatura a forma di “C” all’incirca all’indietro. Il Dr. Philippe afferma che questo “comportamento” non era stato osservato in precedenza, ma ora, all’improvviso, è stato riscontrato in quasi tutti i campioni. È un’indicazione che “queste cose sono cambiate, la loro reazione con le cellule del sangue circostanti è cambiata… e non so cosa l’abbia innescata”, ha detto.

L’immagine qui sotto è un campione di sangue di un bambino di tre anni senza vaccino o non vaccinato. Mostra pezzi o “frammenti” di grafene che “sono il risultato dello shedding”, in altre parole il grafene è stato trasmesso dai genitori “vaccinati” al loro bambino non vaccinato.

Di seguito è riportata l’immagine di un campione di sangue di un bambino di otto anni non vaccinato, il cui sangue è stato contaminato e distrutto dalla trasmissione del grafene da parte di coloro che lo circondano e che hanno subito un’iniezione di Covid. Il braccio destro e la parte superiore della gamba destra del bambino sono praticamente paralizzati, il bambino non è in grado di sollevare il braccio destro e la coscia non funziona correttamente.

La presentazione del Dr. Philippe apre gli occhi ed è terrificante: un’occasione imperdibile, soprattutto per coloro che proclamano che le iniezioni di Covid sono “sicure” e continuano a insistere che le persone dovrebbero “vaccinarsi”.

Perché è provato che i vaccini mRNA Covid-19 non solo contengono ossido di grafene, ma che l’ossido di grafene viene anche trasmesso dai vaccinati COVID ai non vaccinati, distruggendo i globuli rossi e causando strani coaguli di sangue in entrambi.

In conclusione, abbiamo dimostrato che l’ossido di grafene entra nelle iniezioni di Covid-19 attraverso il processo di produzione.

Abbiamo anche dimostrato che i produttori del vaccino Covid-19, gli enti regolatori, i media tradizionali e i cosiddetti Fact-Checkers vi hanno continuamente mentito.

E abbiamo purtroppo dimostrato che l’ossido di grafene è tossico per gli esseri umani e viene trasmesso dai vaccinati Covid ai non vaccinati.

Sulla scia di queste scioccanti rivelazioni, potreste trovarvi alle prese con una crisi di fiducia.

Le istituzioni mediche e le aziende produttrici, un tempo rispettate e incaricate di salvaguardare la salute pubblica, sono ora esposte per aver nascosto la verità sulla presenza dell’ossido di grafene nel vaccino Covid-19.

Le conseguenze di questo inganno non sono ancora note, ma sicuramente costringeranno un numero maggiore di persone a mettere in dubbio non solo la sicurezza dei vaccini, ma anche le stesse istituzioni su cui hanno fatto affidamento per lungo tempo.

Se la verità del documento riservato di Pfizer, pubblicato dalla FDA su ordine della Corte Federale degli Stati Uniti, si diffonderà a macchia d’olio, milioni di persone in tutto il mondo potrebbero finalmente chiedere responsabilità e giustizia per coloro che hanno subito gli effetti tossici dell’ossido di grafene da quando le iniezioni di Covid-19 hanno ottenuto l’autorizzazione all’uso in emergenza.

§§§

