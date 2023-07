Pro Vita al Parlamento Europeo: fermate l’utero in affitto (mascherato…).

Marco,

siamo riusciti a compiere un’impresa storica… Martedì scorso abbiamo infranto il muro di silenzio e omertà imposto dai burocrati europei riuscendo a portare il mio e il tuo messaggio direttamente nel cuore dell’Europa. Pro Vita & Famiglia- a capo di una delegazione delle principali associazioni per la vita e la famiglia europee e con il prezioso supporto dell’eurodeputata Alessandra Basso – ha organizzato e presieduto un convegno al Parlamento europeo per denunciare la pratica dell’utero in affitto e i pericoli insiti nella proposta di regolamento sulla genitorialità transfrontaliera promossa dalla Commissione europea.

Il contributo dei relatori del convegno è stato di altissimo livello e il risultato è stato raggiunto. Infatti, dalle conclusioni esposte è emerso a chiare lettere che il contenuto della proposta della Commissione europea è altamente dannosa per i bambini, le donne e le famiglie di tutta Europa. Si scrive “genitorialità transfrontaliera”, ma in realtà si legge “utero in affitto”, “adozioni e matrimoni omosessuali” obbligatori per tutti gli Stati membri, compresa l’Italia. Guarda ora il VIDEO del nostro intervento al Parlamento europeo:

Si è trattato di un evento unico e forse irripetibile. Ti prego, aiutami a divulgare il nostro messaggio in Europa contrario all’utero in affitto: CONDIVIDI il video su tutti i tuoi social! Questa proposta non è altro che l’ennesimo tentativo con cui i burocrati europei al servizio delle lobby LGBTQ cercano da tempo di scavalcare i governi nazionali nella definizione delle politiche familiari al fine di imporre la loro agenda ideologica. Marco, lasciamelo dire: stiamo riuscendo a fare la differenza non solo in Italia, ma anche in Europa. E questo lo dobbiamo solo a te.

Insieme, dobbiamo continuare a sostenere con ragione la crudeltà della maternità surrogata: si tratta di una pratica barbara, considerata addirittura “inumana” da Papa Francesco, e che quindi deve essere perseguita sempre, anche se non portata avanti in Italia. Per questo pensiamo sia necessario e anzi URGENTE promuovere azioni concrete per proteggere i bambini dalla compravendita e le donne dallo sfruttamento in tutta Europa: questa conferenza ha rappresentato il primo punto messo in azione dell’agenda di Pro Vita & Famiglia in vista delle elezioni europee del 2024. La battaglia contro il mercato dei figli non può rimanere circoscritta a livello nazionale. Vogliamo che la proposta italiana di rendere l’utero in affitto reato universale diventi patrimonio dell’Unione Europea! Affinché questo accada, la posizione dei partiti su questo tema sarà per noi cruciale in vista delle elezioni europee di giugno 2024, quando chiederemo a tutti i candidati di esprimersi esplicitamente su questo punto. Marco, conto sul tuo aiuto e sul tuo sostegno per mettere fine al mercato dei figli una volta per tutte. In alto i cuori!