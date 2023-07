Dello stato contemplativo. Il Matto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione e meditazione queste riflessioni su un tema affascinante. Buona lettura.

§§§

DELLO STATO CONTEMPLATIVO

«L’anima contempla se stessa nello specchio della divinità. Dio stesso è lo specchio che egli svela e vela a chi vuole … Nell’esatta misura in cui l’anima è in grado di oltrepassare ogni parola, in questa misura essa si avvicina allo specchio. È nello specchio che si compie l’unione come un’uguaglianza pura e indifferenziata».

Maestro Eckhart

* * * * * * *

Dice: «Nell’esatta misura in cui l’anima è in grado di oltrepassare ogni parola …».

Può accadere, per esempio, che si entri nello stato contemplativo anche stando seduti al bar, magari avendo di fronte uno scampolo della Natura: un piccolo boschetto di alberi dal verde scintillante sotto un cielo turchino striato di candide nuvole.

Lo stato contemplativo trascende le parole (e prima ancora il pensiero), e ne mostra con chiarezza l’irriducibile relatività.

Nello stato contemplativo l’io è vuoto, è un puro specchio incondizionato da qualsiasi contenuto ‘aggiunto’, cioè da determinazioni concettuali e impulsi passionali: nessun ‘sapere che’, nessuna curiosità (piuttosto uno stupore), nessuna pretesa, nessuna cultura, nessun pensiero pietrificato, nessuna ansia, nessuna agitazione e, non da ultimo, nessun ‘ideale’, dacché l’unico ideale è proprio l’io vuoto come puro specchio creato, che – il mirabile Gioco di Specchi! – riflette la Luce dello Specchio sacro. Alberi, cielo e nuvole non sono più nominati poiché nell’io vuoto e libero le loro forme sono anche i loro nomi.

D’altro canto, proprio perché trascende le parole, quindi anche i nomi, lo stato contemplativo, che è speculare e quindi in sé senza forma, appunto vuoto, non può essere esaustivamento descritto. Di fatto, il de-scrivere, cioè lo scrivere-di, costituisce la formalizzante e perciò limitata possibilità delle parole. Ogni descrivere è irrimediabilmente una circo-scrivere, un ruotare della molteplicità delle parole intorno all’oggetto-in-sé che è uno.

Essendo relative, le parole non possono conoscere l’oggetto in sé, che resta irraggiungibilmente ‘la’: ob-jectum, posto di fronte, e quindi non possono che indugiarvi intorno, appunto nominandolo, parlandone, descrivendolo, circoscrivendolo, analizzandolo dall’esterno poiché impossibilitate a raggiungerlo. Chiaro che nessuna analisi filosofica, teologica e scientifica può davvero conoscere l’ob-jectum che è uno, e che anzi l’analisi stessa disintegra nei particolari, con ciò allontanandosi dalla sua conoscenza (che non corrisponde alla somma dei particolari).

La conoscenza dell’oggetto, quindi l’unione con esso, dacché non può esservi vera – e vitale! – conoscenza senza unione tra conoscente e conosciuto, è possibile soltanto nello stato contemplativo, nel quale è trascesa tanto la molteplicità degli oggetti, ciascuno dei quali è uno, quanto la molteplicità-relatività delle parole (e prima ancora del pensiero) che ne dicono questo e quello.

Filosoficamente, teologicamente e scientificamente, la Verità descritta-circoscritta non è la Verità-in-Sé, la quale, primieramente, cioè «in principio», è il Verbo che è Vita e Luce: in Esso «era la vita e la vita era la luce degli uomini», e la Luce non è concatenazione di parole e concetti, non è analisi, non è sillogismo, non è forma, bensì è l’Oltre grazie a cui ed in cui tali molteplicità possono sussistere: «tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui è stato fatto di ciò che esiste».

Nella Luce, nel Verbo, nella Verità-in-Sé, che è assoluta, si ricompongono le contraddizioni che si trovano nel relativo, forse prima fra tutte quella fra Giustizia e Misericordia, posto che la mente umana comune, cioè non fruente dello stato contemplativo (ma ne fruisce inconsapevolmente, dato che tale stato è la sua vita!), non può concepire da se stessa una perfetta Giustizia perfettamente misericordiosa ed una perfetta Misericordia perfettamente giusta. Il tratto distintivo/unitivo fra Giustizia e Misericordia non è individuabile dalla mente umana comune che è fortemente condizionata dal fatale dualismo inerente al relativo. Perciò in «questo mondo», che è il regno del relativo, il bene implica il male, il buono implica il cattivo. Nel relativo di «questo mondo», il bene e il buono hanno necessità di contrapporsi al male e al cattivo. Ma nel «Regno che non è di questo modo», ovvero nel Regno dell’Assoluto, intuibile nello stato contemplativo, tale conflitto, come ogni altra divisione, è inesistente.

«Se ti sedessi su una nuvola non vedresti la linea di confine tra una nazione l’altra, né la linea di divisione tra una fattoria e l’altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola». (Khalil Gibran).

Le parole dei Libri sacri sono vere perché fluiscono dalla Verità-in-Sé che è la Parola Una, la «bellissima donna ignuda» mostrata dall’iconografia di Cesare Ripa, che le parole sia parlate e scritte diluiscono e quindi velano. Perciò, il passare attraverso il velo della molteplicità delle parole per assurgere alla chiarezza della Parola Una Svelata (Aletheia) esige lo stato contemplativo, lo stato speculare, lo stato vuoto e incondizionato che trascende l’umano continuamente invischiato nel relativo, magnetizzato dal relativo.

Di più, se si ritiene che i Libri sacri siano tali perché ispirati dall’Alto, quindi redatti in istato contemplativo e perciò senza il condizionamento impuro dell’elemento umano, deve altresì ammettersi che soltanto in tale stato essi possono essere davvero intesi. Diversamente il loro intendimento resterà velato, approssimativo e irricomponibile nella Verità Una, cioè nella Verità-in-Sé, nel Verbo Uno, nella Luce Una. Di qui l’impossibilità di pretendere che una qualsiasi formulazione in parole, come pure una qualsiasi interpretazione, entrambe inevitabilmente relative, possano presentarsi come assolute. Mai la relatività del pensiero e delle parole possono cogliere – e porgere – l’Assoluto in Sé.

Le parole costituiscono il linguaggio, ed il linguaggio è metro, è misura necessaria alla comunicazione, ma, ancora una volta, la misura è relativa all’ob-jectum di cui parla e non può renderlo nella sua unicità, massime se l’oggetto è Dio, cioè l’Assoluto. La misura non può in nessun modo cogliere l’Immenso, ossia l’Infinitamente Piccolo ed Infinitamente Grande che resta fuori della portata della mente umana comune, peraltro escogitatrice delle convenzionali unità di misura: una rete che mai potrà contenere il mistero l’Universo (particolarmente patetiche le misurazioni del tempo passato in miliardi di anni, niente più che ipotesi fantasiose spacciate per “scientifiche” alla massa beota).

Di più, riguardo al comunicare c’è di mezzo il personale «mondo di cose» di cui in Pirandello, “Sei personaggi in cerca d’autore”:

«Ma se è tutto qui il male! Nelle parole! Abbiamo tutti dentro un mondo di cose; ciascuno un suo mondo di cose! E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sè, del mondo com’egli l’ha dentro? Crediamo d’intenderci; non c’intendiamo mai!».

Un «suo mondo di cose» che ciascuno ha dentro, nessuno escluso. E si tratta di un argomento spigolosissimo che riguarda l’essere umano, dal più geniale al più idiota, dal più colto al più ignorante, dal più religioso al più ateo, fin dal suo primo giorno di vita (e forse anche da prima).

E tuttavia c’è la specialissima «misura» cui accenna Maestro Eckhart in incipit, riguardante l’assimilazione – homoiosis theo – dello specchio dell’anima allo Specchio divino nel quale «si compie l’unione come un’uguaglianza pura e indifferenziata».

Uscendo dallo stato contemplativo risulta chiaro come tutto – tutto! – ciò che esula da tale unione non sia che la relativa, affannosa illusione di «questo mondo», luogo dell’impermanenza, del cambiamento.

«Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto passa, solo Dio non cambia» (Santa Teresa d’Avila).

A proposito di Specchio divino, e da appassionato del Sol Levante, concludo citando uno stupendo passaggio shinto (ma in fondo universale) di Kitabatake Chikafusa (XIV secolo):

«Lo specchio non nasconde nulla, esso splende senza una mente egoistica, riflette immancabilmente ogni cosa, cattiva o buona, giusta o sbagliata. Lo specchio è la fonte dell’onestà perché possiede la virtù di rispondere a seconda della forma degli oggetti. Esso rivela la giustezza e l’imparzialità della volontà divina».

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: contemplativo, matto, stato



Categoria: Generale