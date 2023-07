DER GLAUBENSABFALL IST EINE VON GOTT ERLAUBTE GEISSEL.

und heilig machen kann, um in ihr zu wohnen und sie mit Segnungen zu erfüllen.

Es ist dieser wütende und taube Neid, dieser ewige Hass auf die ewige Niederlage, der den Teufel dazu bringt, Gott so viele Seelen wie möglich zu entreißen, indem er sich der Illusion hingibt, sein Leiden und seinen Tod damit zunichte zu machen. Deshalb richtet er sich vor allem gegen die Kirche, den mystischen Leib Christi, die auch als ihr göttliches Haupt dazu bestimmt ist, zu leiden und zu ertragen. Aber das ist ein törichter Wahn, der zum Scheitern verurteilt ist, denn unser Herr hat die Welt besiegt, und nichts kann diesen Sieg ändern oder abschwächen. Die Bestrafung dieser Schrecken ist bereits in ihrer Natur enthalten, die unfruchtbar ist, unfähig zu zeugen, Leben zu geben, und die im Gegenteil nur Verzweiflung, Schmerz, Krankheit und Tod zu geben weiß.

Die große Täuschung Satans, liebe Brüder, besteht darin, die Menschen glauben zu machen, dass sie ohne Gott auskommen können, dass sie eine Welt aufbauen können, in der die „menschliche Brüderlichkeit“ die christliche Nächstenliebe ersetzt, die auf der Liebe zu Gott und der Liebe Gottes zu uns beruht. Aber diese utopische Welt, dieses Paradies, in dem die Menschen Brüder sein sollen, ohne sich in Christus als Kinder des einen ewigen Vaters zu erkennen, ist in Wirklichkeit die Hölle auf Erden, die Dystopie, die Satan errichten will, um das Reich des Antichristen vorzubereiten. Eine Hölle, in der die Mütter ihre Kinder im Mutterleib töten oder sie an Paare verkaufen, die sie nicht gebären können. Eine Hölle, in der Kinder auf grausame Weise entmannt und verstümmelt werden, um sie zu dem zu machen, was sie niemals werden können, während gleichzeitig der Tod von Millionen von Kindern im Mutterleib verordnet wird. Eine Hölle, die Alte, Kranke und Arme tötet, weil ihr Leben nicht lebenswert ist, während sie den Horror der Pädophilie, des Organraubes, des Kinderhandels und der Ausbeutung von Armen und Migranten toleriert oder sogar fördert.