Bergoglio es el Eco-Papa y recibe a Soros Junior (y a Clinton…)

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, Mastro Titta ofrece a vuestra consideración estas reflexiones sobre el estado actual de la Iglesia y su futuro. Nos ha parecido armonioso acompañarlas con la imagen que ven, y que nos ha intrigado no poco: ¿qué quieren de la cabeza de la Iglesia dos personajes portadores de todas esas instancias que no pueden ser más antievangélicas? La Oficina de Prensa no respondió a las peticiones de comentarios. Feliz lectura y difusión.

MASTRO TITTA: HACIA EL PAPA ETERNO, SIEMPRE QUE SEA SOSTENIBLE Y RECICLABLE

Sádicamente, el propietario de este sitio me ha enviado la noticia de Avvenire sobre Santo, el robot que ayuda a rezar léase: Reza en tu puesto, Dios no se formaliza y nosotros tenemos mejores cosas que hacer.

Ya cuando leí las declaraciones de Delpini sobre las homilías ya compiladas por la inteligencia artificial -¿también la del arzobispo en el funeral de Berlusconi?- tuve una falla estructural de mi aparato cognitivo. No pago, su eminencia mencionó “el desafío al humanismo” traído por la IA. Ni siquiera han comenzado a adorar al Hombre Nuevo, que ya sucumbió frente a la máquina. Cuando se usa la palabra con tanta compostura rígida, sepan que ya han caído las bragas. Ya se han rendido y entregado al enemigo.

Mientras todos hablan sobre Tucho Bésame mucho Fernández, el nuevo “ariete” puesto por Bergoglio en la [Congregación para la] Doctrina de la Fe, el deber de las noticias en primer lugar, con la única consigna de dar la razón al Papa para no ser acusados de inmoralidad como los predecesores de Tucho (el difunto Papa emérito, por ejemplo), maliciosamente Tosatti hace la verdadera pregunta al superar todos en el sprint: la fe no es ni más ni menos que una simulación. Solo se trata de electrificarla.

Fernández es, al igual que muchos, un simulador de doctrina y de fe. ¿O ya hemos olvidado la aplicación de Clerus, con las homilías descargables prêt-à-prononcer, para sacerdotes de la calle que no tienen tiempo para prepararlas, comprometidos como están para producir bollos de leche para distribuir a las personas hambrientas?

Fernández importa poco. Es un espejito para las alondras. Aún menos importante que el nuevo prefecto para la Fe es el cónclave más o menos inminente, con el cual la Gerontofania que deambula en el Vaticano piensa en remediar el desastre o estudia cómo perpetrarlo. Todos quedarán sorprendidos y decepcionados, tal como me dispongo a explicar.

Permítanme una pequeña verdad como premisa: Bergoglio se infecta alegremente con la disidencia expresada respetuosa y filialmente. Es el Pontifex ridens, que encuentra “muy divertido hacer de Papa”. El Papa que cuando era niño quería ser “carnicero”. ¿Se puede decir que el autor del Papa de Ritorniamo a sognare ha realizado su holograma personal de la infancia, al menos a nivel espiritual?

Mientras que pensadores excelentes expresan pensamientos muy buenos, como un compresor de rodillos el Papa termina desmenuzando y aplanando los escombros de la Iglesia orante. Y haciendo carne de cerdo de las almas, para los que creen en la existencia del alma.

Ni siquiera para hacerlo a propósito, ayer por la tarde estaba hablando con el paria de todos los parias: el execrable Andrea Cionci. Quien, seamos sinceros, no forma parte de las filas de los adictos al trabajo (como no formo parte orgánicamente yo mismo), no es un experto en cosas elevadas y casi impalpables (o impapables, fate vobis), en resumen, es inconveniente incluso responderles, y mucho menos jugarnos. Cionci ciancia, como dijo un conocido editor. Ayer he intercambiado con él, como otras veces.

Para los pocos que no saben quién es, el pésimo Cionci es el único periodista que desde hace algunos años plantea una cuestión de simplicidad casi ofensiva: Ratzinger nunca ha abdicado, Bergoglio no es Papa. Orrore magno, aparte de Magna Quaestio.

Entre un intercambio y otro, esta terrible persona me hizo una pregunta a la luz del affaire Tucho: “En su opinión, ¿cómo piensan remediar el próximo Cónclave?”.

En ese momento, confieso que, respetuosa y filialmente, se me fue el cántaro a la fuente. “No habrá ningún cónclave. Una vez muerto, Bergoglio se hará disecar como un buitre y la Inteligencia Artificial, los deep-fakes y toda la parafernalia, aprovechando su sabiduría magisterial providencialmente almacenada en la nube sagrada, lo reciclarán al infinito. Tendremos el Papa eterno, el Papa-dios que dura mientras se paga la factura, el primer pontífice ciberpunk”.

¿Distopía? ¿Una vulgar falta de respeto al Vicario de Cristo? ¿Una nimiedad como tantas otras? Que cada uno piense lo que quiera.

El hecho es que cuando Tosatti, sabiendo perfectamente desencadenar una reacción casi incontrolada, me envió a SanTo, un pequeño prodigio de impiedad católica que recita el Rosario en nuestro lugar, he aquí que de repente se materializó la visión del Papa vacío, del Papa embalsamado que gira en torno al ficus de la India a las cinco de la mañana, por mencionar a T. S. Eliot.

Descartadas todas las opciones traídas de los pelos, todas las posibilidades, todo lo que queda es pensar en lo increíble, en lo indecible, en lo imposible. Pero para hacer esto no hay que tener nada para perder. Al unir los puntos como haría un niño, se debe mirar el diseño que aparece, por mal y salvaje que parezca, y darle un nombre.

Por el contrario, todos se callan: Bergoglio es el Papa ecológico y Fernández su profeta.

Publicado originalmente en italiano el 6 de julio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/07/06/bergoglio-e-leco- papa-e-riceve-soros-junior-e- clinton/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

