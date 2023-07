Fernandez o Sfera Ebbasta alla Fede, che cambia? Mastro Titta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla nomina di Victor “Tucho” Fernandez a capo dell’ex Sant’Uffizio. Buona lettura e diffusione.

§§§

Mastro Titta: la filigrana (grossa) della nomina di Fernandez alla Dottrina

Confesso di aver appreso della nomina di Besame Mucho Fernandez’s prefetto della Dottrina della Fede da questo onorevole blog – da qualche tempo, antepongo il giudizio ai fatti: una forma di preservazione un po’ claudicante, che diventa essenziale in un tempo in cui i fatti vengono consegnati col giudizio incorporato.

Nonostante questo, ho creduto fosse una fake-news. Constatato che non lo era, ho dovuto recuperare le mie già scarse facoltà intellettuali incenerite dalla conferma. Dire qualcosa di sensato sfiora l’impresa.

Beninteso: è sicuramente ingiusto ridurre Fernandez al suo divertissement sulle proprietà taumaturgiche del bacio, pratica con la quale per sua stessa ammissione ha scarsa esperienza diretta, il che ci tranquillizza molto. E qui c’è un primo problema di non poco conto: la coazione del clero a parlare di cose che ignora, con l’aggravante che trattasi di pinzillacchere.

Hanno ragione quelli che dicono che la Chiesa non dovrebbe occuparsi di questioni inerenti la sessualità umana? In realtà sono i primi a fare da megafono al clero acquiescente quando si tratta di fornire una sponda sedicente cattolica alla loro personale ossessione per le parti basse. In questo senso, hanno torto come al solito.

Hanno invece ragione nella misura in cui la Chiesa dovrebbe guardarsi dal toccare questi argomenti nel modo sguaiato e rozzo con cui la sessualità viene trattata. La Chiesa fa male a parlarne come piace alla gente che piace.

La seconda osservazione che mi sovviene è un consiglio: molte voci si leveranno contro questa nomina inadeguata alla Dottrina. Anche costoro si sbagliano: sul piano istituzionale, né la dottrina né men che meno la fede esistono più. Che il papa nomini Fernandez o Sfera Ebbasta, non cambia nulla. Fede e dottrina sopravvivono in luoghi nascosti, presso anime insospettabili, lontano dal clamore del mondo. Luoghi noti solo a Dio e a un manipolo di uomini abbastanza accorti da aver capito che la pubblicità è l’anima del regresso.

Fernandez può fare disastri? E quando il sapientissimo Ladaria legittimò l’uso di feti abortiti nella produzione di vaccini parlando di cooperazione remota al male? Come lo chiamiamo?

Forse Tucho Mucho Fernandez, essendo meno raffinato di Ladaria, Müller, Levada o lo stesso Ratzinger, farebbe fatica a trovare formule altrettanto raffinate in un verso e nell’altro. Le sparerebbe talmente grosse da risultare indigesto persino ai liberal. Indigesto o poco funzionale.

Perché questa gente che scrive e parla di baci o di Cristo per sentito dire, non certo per esperienza diretta, stenta a capire un principio molto semplice: non vado a giocare a calcio contro Maradona, o a scacchi contro Kasparov. Mi conviene giocare a scacchi contro Maradona, e a calcio contro Kasparov.

Alla fine è l’ennesima provocazione di un papa debole – lo è sempre stato, come tutti i tiranni – posseduto da fobie indicibili che lo obbligano a scegliere persone fidate o ricattabili. Gente che crede di conoscere e non gli fa ombra.

Le persone divorate da ambizione patologica e manie di grandezza spesso diventano strutturalmente incapaci di riconoscere il valore nell’altro: anzi lo temono come i gatti l’acqua. O sei meno di loro, oppure sei un nemico mortale.

Da ultimo, dovrebbe essere chiaro che Bergoglio ha ingaggiato una battaglia disperata contro la Chiesa. Quasi ogni atto, quasi ogni nomina è un attacco frontale non a questa o quella fazione, ma all’istituzione stessa. Posso pensare che Bergoglio, come Porsenna o Gengis Khan, voglia farsi seppellire con le due o tre cose di valore che non avrà regalato ai visitatori, sopravvissute alla sua sacroclastia, in modo da non essere più ritrovato, e con lui ciò che resta della Chiesa.

Il messaggio che Bergoglio manda agli addetti ai lavori e ai fedeli più attenti alle sorti di Santa Madre Chiesa è il solito mantra ossessivo: è tutto falso. È un teatrino, una barzelletta.

§§§

