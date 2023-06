Negare Dio negare l’uomo. Reggio Emilia, riparazione al Gay Pride.

Carissimi StilumCuriali, oggi a Reggio Emilia si svolge una cerimonia di riparazione alle offe a Dio compiute durante il Gay Pride. Qui sotto trovate una guida per la cerimonia, e un breve messaggio dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Buona lettura e condivisione (e partecipazione, se siete in zona…)

Vademecum per la Riparazione Pubblica di sabato 24 giugno a Reggio Emilia

Siamo a sabato 24 giugno, giorno in cui a Reggio Emilia si terrà l’evento di pubblica riparazione al “gay-pride”.

Il Comitato Beata Giovanna Scopelli, organizzatore e promotore dell’iniziativa, offre un breve vademecum utile a tutti gli interessati e a coloro i quali ancora latitano nell’ indecisione.

Vi esorto dunque a pregare e a fare penitenza per riparare ai sacrilegi e agli scandali di queste manifestazioni, ma anche perché la Grazia divina tocchi il cuore di tante povere anime ingannate dalle menzogne di un’ideologia che è intrinsecamente antiumana perché anticristica. Il demonio fa credere agli uomini di poter prendere il posto di Dio e decidere cosa è bene e cosa è male: ma questa è una frode infernale, che ha come unico scopo quello di strappare al Signore tante anime per le quali Egli ha dato la vita sulla Croce.

Sia fatta la tua volontà: non la nostra volontà corrotta dal peccato originale, non quella imposta da élite eversive e senza volto, non quella ispirata dal nemico del genere umano. Possa la vostra coerenza di vita e il vostro esempio di virtù costituire uno sprone per la conversione dei peccatori, perché con umiltà e fiducia si lascino vincere dall’Amore infinito di Dio e aiutare dalla Sua Grazia. E così sia.