Media USA omertosi sulla Biden Corruption. Scandalo nello scandalo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, giustamente ci lamentiamo del fatto che i grandi giornali e le televisioni in Italia invece di compiere il loro lavoro onestamente e imparzialmente siano espressione della propaganda di regime e sembrino appaltati alla sinistra e ai suoi referenti internazionali. Purtroppo non sembra che le cose siano diverse negli Stati Uniti, come potete leggere da questo commento di Breitbart nella nostra traduzione. Buona lettura e condivisione.

Il più grande scandalo di corruzione presidenziale della storia moderna – e l’establishment mediatico blocca e si schiera con il regime. ABC “World News Tonight” @abcnews e “CBS Evening News” @cbsnews giovedì sera hanno ignorato le accuse bomba dell’informatore dell’IRS secondo cui Hunter Biden avrebbe ricevuto un trattamento preferenziale dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) in merito alle indagini sulle violazioni fiscali.

Giovedì mattina, i repubblicani della Camera hanno pubblicato le trascrizioni di due informatori dell’IRS (l’Agenzia delle Entrate USA, n.d.r.), uno dei quali ha fornito le prove che Joe Biden era presente quando Hunter Biden ha fatto pressioni su un partner commerciale cinese affinché gli inviasse milioni di dollari, ha riferito Breitbart News.

Un secondo informatore ha anche affermato che il Dipartimento di Giustizia ha interferito nel tentativo di indagare Hunter Biden per reati fiscali, sebbene il procuratore generale di Joe Biden abbia recentemente affermato il contrario.

Ma i telegiornali serali della ABC e della CBS hanno ignorato le testimonianze degli informatori, disponibili pubblicamente, fornite dal Comitato per le questioni fiscali della Camera.

La decisione di ignorare le accuse segue un modello storico di protezione dei telespettatori dalle accuse di illeciti della famiglia Biden:

Nell’ottobre del 2021, ABC, CBS e NBC hanno dedicato “0 secondi” al presunto conto bancario condiviso di Joe e Hunter Biden, ha rilevato il team di ricerca del Comitato nazionale repubblicano.

🔹Nel giugno 2022, ABC News, NBC News e CBS News hanno trasmesso solo 298 secondi sulla storia del “Laptop from Hell” di Hunter Biden dal 16 marzo, quando il New York Times ha confermato l’autenticazione del portatile, secondo il Media Research Center di @mediaresearchcenter.

🔹 A giugno, i canali di informazione di rete ABC, CBS e NBC hanno dedicato zero tempo al presunto scandalo della “corruzione” di Biden, rispetto ai 291 minuti dedicati all’incriminazione di Trump, secondo un rapporto di controllo dei media.

Inoltre, a marzo ABC News ha ammesso di essersi rifiutata di esaminare il “Laptop from Hell” abbandonato da Hunter Biden, mentre ha riferito della famigerata storia del laptop pubblicando gli scoop del team legale di Hunter.

Secondo un recente sondaggio, il 50% degli americani ritiene che i media nazionali intendano fuorviare, disinformare e persuadere il pubblico, mentre solo il 35% afferma che ci si può fidare della maggior parte delle organizzazioni giornalistiche.

