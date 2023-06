Preghiamo per mons. Strickland, sotto attacco dal Vaticano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, q gusto articolo apparso su Life Site News, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

TYLER, Texas (LifeSiteNews) – Secondo un nuovo rapporto, il “vescovo d’America” Joseph Strickland ha ricevuto una “visita apostolica” dal Vaticano, che si ipotizza sia una risposta alle sue critiche esplicite alle posizioni e alle azioni più controverse della leadership della Chiesa.

Strickland, il vescovo di Tyler, Texas, ben noto ai lettori di LifeSite per la sua schietta difesa dell’insegnamento cattolico, sta ricevendo una “visita apostolica” dal Dicastero vaticano per i vescovi, condotta da due vescovi in pensione, probabilmente il vescovo Gerald Frederick Kicanus e il vescovo ausiliare Dennis Joseph Sullivan, secondo un rapporto di Church Militant. Le fonti dicono che hanno interrogato i dipendenti della diocesi per una settimana.

L’oggetto della visita è sconosciuto, così come le successive conseguenze, ma si ipotizza che riguardi varie dichiarazioni pubbliche che alcuni funzionari del Vaticano considerano “imprudenti”.

“Non è chiaro se la visita sia un avvertimento al vescovo 63enne o un preludio alla sua rimozione”, aggiunge Church Militant. “Ciò che appare chiaro è che, qualunque sia la ragione ufficiale, si tratta molto probabilmente di un pretesto per mettere a tacere i commenti di Strickland, secondo le fonti di Church Militant”.

Tra le prese di posizione del vescovo vi sono state quelle di esortare Papa Francesco a negare la Santa Comunione all’ex presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi per il suo sostegno all’aborto legale, di accusare il Papa di un “programma per minare il Deposito della Fede” e di condannare la “blasfemia” pro-omosessualità del gesuita padre James Martin.

Si è anche espresso con forza sulle controversie morali nella politica e nella cultura degli Stati Uniti, tra cui lo spionaggio dei cattolici da parte dell’amministrazione Biden, le manifestazioni pubbliche di gruppi autodefiniti “satanici” e, più recentemente, la protesta contro la squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers per aver ospitato una troupe di drag queen anti-cattoliche, le Sorelle della Perpetua Indulgenza, che si presentano come suore grottesche.

“Spesso dico che dobbiamo essere cristiani del primo secolo nel ventunesimo secolo”, ha dichiarato Strickland in quell’occasione. “Probabilmente la maggior parte di noi non sarà chiamata a versare il proprio sangue, ma se dovesse succedere, dobbiamo essere pronti, come i martiri. Ma soprattutto dobbiamo vivere il nostro martirio. Dobbiamo vivere come coloro che sono pronti a morire e pronti a vivere per il sangue che è stato versato per tutti noi”.

Mons. Strickland “è corso a Los Angeles proprio dalla conferenza episcopale. È il vescovo di Tyler che è andato a Los Angeles; il vescovo di Los Angeles non avrebbe fatto una processione”, dice il cofondatore e caporedattore di LifeSiteNews John-Henry Westen. “Altri vescovi probabilmente non volevano che andasse. Potete immaginare cosa gli avrebbero detto alla conferenza episcopale, eppure lui è andato lo stesso. È andato a difendere la fede da un sacrilegio assoluto, dal più disgustoso gruppo d’odio anticattolico d’America”.

“Dobbiamo pregare stasera per il vescovo Strickland”, continua Westen. “E per la sanità mentale nella Chiesa, perché stanno attaccando il vescovo numero uno in America. In realtà, ci sono pochi vescovi in tutto il mondo che sono più coraggiosi, più fedeli e più innamorati di Gesù Cristo del vescovo Strickland”.

§§§

§§§

