Agostino Nobile. Chi non Vota non Protesta, Conferma la Propria Sconfitta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni – che mi appaiono altamente condivisibili – su un interrogativo che in questi giorni tormenta non poche persone. Buona lettura e meditazione.

§§§

Votare o non votare?

La questione del votare o meno va avanti da decine di anni, soprattutto da quando giocolieri e funamboli privi di spessore politico hanno messo piede nei vari governi che si sono succeduti. Oggi però la posta in gioco è altissima, poiché tutte le forze dell’arco costitituzionale si è allineata servilmente agli oligarchi anglo-americani, da Bill Gates a Larry Fink – Ceo della più potente multinazionale di investimenti – responsabili dei lockdown e dei sieri, più dannosi che inutili.

Durante la pseudo pandemia i grandi gruppi americani hanno guadagnato miliardi di dollari. Sono gli stessi che hanno stabilito la morte della democrazia per promuovere il Grande resettaggio, la Quarta rivoluzione industriale che mira all’eliminazione degli imprenditori privati per favorire sé stessi. Per chi non lo avesse capito, siamo davanti a un totalitarismo finanziario sostenuto da tutti i governi occidentali.

In Italia si sono formati alcuni movimenti che promettono di opporsi ai partiti di destra e di sinistra. Definiti partiti antisistema, pur condividendo i programmi al 99% hanno avuto la bella idea di presentarsi alle prossime elezioni divisi. Così abbiamo Italexit, Italia Sovrana e Popolare, e Vita. Data questa strana divisione è logico pensare che qualche partito “antisistema” faccia il gioco degli oligarchi? Non sarebbe la prima volta che il sistema crea partiti come assorbitori della rabbia popolare. Il movimento 5Stelle ha avuto proprio questa funzione.

Andare alle urne o no? Partiamo dal fatto che, se per ipotesi votasse meno del 50% degli italiani, vincerebbe sempre qualcuno. E quel qualcuno sarà certamente di sinistra, ovvero i leccapiedi di Draghi. Sono gli unici, se non sbaglio, che dal dopo guerra non sono mai andati sotto il 20% delle preferenze. Anche se ai sinistri li chiudi in casa per mesi, gli fai dieci vaccini all’anno, riempi di immigrati l’intera penisola e omosessualizzi i loro figli non li smuovi. Voteranno sempre la sinistra perché si considerano antifascisti.

D’altra parte durante i lockdown e l’imposizione dei sieri anche la destra ha dimostrato di far parte del sistema. Non ci vuole un genio per capire che le politiche di Draghi sono devastanti sotto tutti gli aspetti economici e sociali. Salvini e Berlusconi hanno aderito alle politiche disgraziate di Draghi, mentre la Meloni, anche se qualche volta ha sussurrato timidamente la sua contrarietà, l’ha sostenuto. Tutto sommato, gente poco credibile.

Allora, vale la pena andare a votare? Chi pensa che i politici servi del sistema si stracceranno le vesti per la bassa affluenza alle urne si sbaglia. Loro seguono il progetto stabilito a Davos e, tra gli altri, dal Gruppo dei 30 di cui Mario Draghi fa parte del comitato direttivo. Per l’ennesima volta, ricordiamo che nel dicembre 2020 nella presentazione del rapporto dei G30, Draghi ha detto chiaro e tondo che le “imprese zombie” devono essere eliminate, e se zombie non sono ci penseranno loro a ghigliottinarli economicamente.

https://www.marcotosatti.com/2021/03/10/nobile-draghi-la-conferma-di-speranza-c-avvalora ogni-dubbio-sul-governo/. Perché, dunque, ci meravigliamo se gli imprenditori privati ricevono bollette che sentenziano la morte delle loro aziende?

Era tutto stabilito, ce l’hanno detto e ripetuto in tutte le salse attraverso libri, sulle pagine ufficiali del WEF (World Economic Forum) e le interviste riportate su youtube. E per favore, smettiamola di credere che la crisi energetica e tra breve alimentare siano dovute a giochi finanziari e alla guerra in Ucraina. La speculazione finanziaria è possibile solo perché i governi la permettono. Vogliono azzerare l’economia europea per instaurare il Grande resettaggio socio-economico.

Il primo dovere di un politico che vuole servire il popolo è quello di sentire le due campane. Non può accettare solo quello che dice il mainstream. Anche qui la destra e la sinistra dimostrano, se non la loro profonda stoltezza, la consapevole adesione al sistema.

Perché votare? La storia insegna che chi rifiuta di votare non protesta, ma conferma la propria sconfitta. Nessun governo è caduto a causa di una bassa affluenza alle urne. A questo punto penso sia meglio turarsi il naso e votare quei partiti che si sono sempre opposti alla distruzione del nostro paese. Nel caso dovessero comportarsi come gli squallor dei 5Stelle non resteranno che i forconi.

Dimenticavo. I certificati elettorali inviati agli italiani che vivono all’estero hanno tutti i simboli tranne quelli dei partiti “antisistema”. Non hanno avuto, come dicono alcuni, il tempo necessario per stamparli? Allora perché sono presenti i nuovi partiti di Di Maio e Calenda?

Agostino Nobile

§§§

