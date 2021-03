Nobile, Draghi. La Conferma di Speranza & C. Avvalora ogni Dubbio sul Governo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha mandato questa riflessione molto interessante in risposta alla difesa di Mario Draghi pubblicata ieri su SC e scritta dal generale Piero Laporta. Vorrei aggiungere una riflessione dell'amico Gianni De Felice, che esprime così la sua indignazione:

“CENTOMILA MORTI IN ITALIA NON LI PAGHERÀ NESSUNO

Cio che mi fa più rabbia è che, fra un governo di incompetenti e bugiardi, comitati più o meno tecnici e più o meno scientifici, frotte di virologi da studio televisivo, assessori alla Sanità improvvisati e ignari, NESSUNO pagherà i centomila morti mietuti dal covid in casa nostra. Nel vocabolario italiano non esiste la parola RESPONSABILITÀ”. Centomila morti. Nel 2014 i morti furono 647.571, con un aumento vertiginoso – cinquantamila circa – rispetto all’anno precedente. Senza Covid. E in un Paese di vecchi – perché questo siamo – più giovani di sei anni rispetto al 2020. Quanti di questi centomila sono morti DI Covid? Quanti per cure mancate (cuore, tumori, ecc.)? Quanti per il “consiglio” di non fare autopsie, che ha impedito di scoprire COME morivano i poveretti intubati, “consiglio” emanato dal Ministero della Salute? Quanti sono finiti in ospedale – ne conosco personalmente – perché il medico ha seguito il protocollo (Tachipirina e vigile attesa) che finalmente il Tar del Lazio ha scardinato, mentre ancora ci sono gli imbonitori in TV e sui social, – Burioni, per dirne uno – che lo difendono? Ma per chi lavorano? per gli interessi di chi? Il fatto che Draghi abbia confermato la squadra deleteria che ha gestito questo anno orrendo, e continui con la tragedia ridicola delle chiusure operata da un Comitato Tecnico Scientifico pletorico e la cui inadeguatezza non è sfuggita neanche alla rivista Nature mi impedisce di dargli molta fiducia. Per non parlare del resto: Lamorgese, Di Maio, ecc. Che Dio ci aiuti. §§§

DRAGHI SI, DRAGHI NO

All’articolo dell’amico Piero Laporta, che risponde a Mons. Viganò https://www.marcotosatti.com/2021/03/09/laporta-risponde-a-mons-vigano-in-difesa-parziale-di-draghi/ , vorrei aggiungere un mio punto di vista. Dato che nessuno qui è un economista e, tanto meno profeta, possiamo fare valutazioni basandoci sui fatti esposti dagli economisti, almeno quelli che per la loro storia consideriamo più oggettivi.

Proprio oggi ho ascoltato l’intervista all’economista Nino Galloni https://www.youtube.com/watch?v=CStxeOuZo1c, il quale conferma quello che più meno sappiamo tutti: il potere pubblico è nelle mani delle multinazionali. I governi, dunque, sono servi delle grandi banche e della grande finanza, i quali decidono sugli aspetti sociali, dall’etica alle restrizioni Covid.

A difesa di Draghi, l’economista Galloni ricorda che nel 1991 i tassi d’interessi italiani erano tra i più alti del mondo e non conveniva convertirli in valuta estera. Nonostante “la follia imperante” fosse decisa alla conversione, Draghi si oppose bloccando i titoli in valuta estera. Nell’anno successivo, però, i nostri funzionari topparono con i derivati, facendo perdere all’Italia circa 165 miliardi di euro, arricchendo finanzieri come Soros e causando la svalutazione della lira.

En passant ricordiamo che George Soros, attraverso al sua fondazione Open Society, ha versato a varie associazioni gesuite, dunque vicine a Bergoglio, la bellezza di 1.702.577 dollari. https://www.ilgiornale.it/news/cronache/cos-open-society-soros-ha-finanziato-i-gesuiti-papa-1890164.html Possiamo così affermare che quando Mons. Viganò parla di deep state e deep church non è un azzardo, ma realtà. Così pure il Great Reset coniato al World Economic Forum di Davos.

Come sappiamo il PM Mario Draghi ha fatto parte di quelle banche che controllano i governi. Nino Galloni nell’intervista spiega che i grandi economisti non lavorano per queste grandi holding sempre e solo per affinità elettive, ma per salari che non si possono rifiutare. Noi, per esperienza sappiamo che Mario Monti aveva a cuore la grande finanza e sotto le scarpe l’Italia. Draghi probabilmente non vuole usare l’Italia come zerbino, ma prima di sbilanciarsi dovremmo aspettare i fatti.

Certo è che l’attuale PM affronta la cosiddetta pandemia Covid come il suo precedessore Giuseppe Conte, tanto che il ministro Speranza è stato confermato alla Salute. La cosa, onestamente fa venire qualche dubbio, se poi Draghi utilizza una task force militare per la vaccinazione, il dubbio diventa preoccupazione.

È possibile che Draghi non sia a conoscenza delle incoerenze dei Dpcm? È possibile che Draghi non sappia delle centinaia di medici che hanno salvato la vita a migliaia di persone colpiti dal Covid con farmaci esistenti, senza costringere alle vaccinazioni di massa e ai lockdown?

Certo che ne è a conoscenza. Leggendo il documento dei G30 del dicembre scorso si capiscono le finalità dei lockdown e, forse, dei vaccini “militarizzati”.

Il Gruppo dei Trenta (G30) è un think tank fondato su iniziativa della Rockefeller Foundation nel 1978. È formato da accademici e banchieri o ex banchieri provenienti dalle più importanti banche centrali mondiali. Tra di essi ci sono Mario Draghi, che fa parte del comitato direttivo, e Jean Claude Trichet, ex presidenti della Bce, Janet Yellen, ex presidente della banca centrale Usa, la Fed, ed ora ministro del Tesoro designato da Biden, Raghuram Rajan, ex governatore della Banca centrale dell’India, Yi Gang, governatore della Banca centrale cinese, ed economisti di fama mondiale come Kenneth Rogoff, Paul Krugman, e Laurence Summers.

La “distruzione creatrice”

Secondo i G30 la situazione economica attuale è catastrofica. Ma no! E allora perché si continua con i lockdown? Ce lo spiega Draghi. Durante la presentazione del rapporto dei G30 dello scorso dicembre il nuovo PM italiano ha affermato che “Stiamo entrando in un’era nella quale saranno necessarie scelte che potrebbero cambiare profondamente le economie”. La domanda più importante è: “Chi dovrà decidere quali compagnie dovranno essere aiutate?” La risposta del G30 si basa sulla consapevolezza che la crisi determina l’esistenza di “masse di imprese zombie”, che sopravvivono a stento. La scarsità delle risorse disponibili, anche a causa dell’aumentato debito pubblico, rendono necessario un approccio strategico selettivo per scegliere chi è meritevole di essere salvato e chi no.

Draghi afferma: “Tocca, quindi, ai governi varare delle politiche adeguate, ma il rapporto del G30 è molto chiaro in proposito, non tutte le imprese vanno salvate. Occorre scegliere quelle che saranno redditizie dopo la pandemia, ponendo particolare attenzione alle imprese medio-piccole che hanno minore potere contrattuale verso i governi ma che sono importanti sul piano produttivo”. Un progetto, a nostro avviso, rischioso se non devastante per le imprese medio-basse e non solo. Cosa sarà per le compagnie aeree messe in ginocchio? Per un approfondimento consiglio la visione di un commento di dieci minuti del prof. Emiliano Brancaccio https://www.youtube.com/watch?v=3RbDPyeKCUw

Si potrebbe pensare, dunque, che il terrorismo mediatico che nega le cure esistenti contro il Covid, abbia come fine i lockdown che fanno fallire le “imprese zombie”. E se zombie non sono lo diventano obbligando i coprifuoco ad libitum. Le anime belle che accusano di cospirazionismo chi vede la realtà senza filtri ideologici sono ancora convinti che i governi non sono nelle mani dei G30? Davvero non credono che la democrazia è morta e sotterrata senza nemmeno un requiem?

Dobbiamo sperare che i vaccini testati solo per pochi mesi, anziché come da protocollo per anni, non creino altri zombie.

Agostino Nobile

