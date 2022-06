Nobile. Covid, confinamiento y conflicto ruso-ucraniano tienen un único propósito

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile les ofrece esta reflexión sobre los hechos que estamos padeciendo y viviendo desde hace dos años a esta parte y su relación. Disfruten la lectura.

§§§

Covid, confinamiento y conflicto ruso-ucraniano tienen un único propósito

Los políticos lo ocultan e invitan a los periodistas -que deberían ser los principales guardianes de la democracia- a contar mentiras. La gente que no conoce la amarga verdad pone su confianza en los partidos, los que se han comido la hoja ya no votan. El caso es que, al parar el trabajo con los confinamientos, los personajes que han planeado la Cuarta Revolución Industrial, estructurada en “no tendremos nada y seremos felices” para el 2030 (ver: https://www.marcotosatti.com/ 2021/12/15/nobile-el-fin-de- la-propiedad-privada-y-otras- golosinas-de-cianuro/ ), ganaron la primera batalla. Hasta la fecha, ningún poder ha logrado deconstruir la vida de miles de millones de personas, entre otras cosas, con una velocidad aterradora.

Han logrado convertir a los seres humanos de todos los grupos sociales y culturas en corderos para el sacrificio. A través de sueros génicos experimentales obligatorios, de los que los fabricantes declinan toda responsabilidad en caso de efectos adversos, han logrado la mayor transferencia de riqueza a las multinacionales. Con los confinamientos fueron más allá, llevando la economía, especialmente la italiana, a una situación que deberíamos definir como dramática.

Gran parte del pueblo, aunque asediada por las sospechas, aún no puede dar una explicación a este suicidio socioeconómico. Pocos se preguntan por qué los gobiernos promueven la inmigración irregular a expensas de los contribuyentes, cuando en Italia, según Istat, hay unos seis millones de personas en la pobreza absoluta. ¿Por qué bloquearon el país con confinamientos a causa de una gripe tratable con los medicamentos existentes? ¿Por qué todos los partidos políticos, de izquierda a derecha, llegan al gobierno, implementan una política socioeconómica que apunta al empobrecimiento de Italia? ¿Por qué después de dos años de sacrificios y confinamientos que han llevado a la quiebra a cientos de miles de pequeños empresarios -sin contar los problemas psicológicos de millones de personas de todas las edades y los numerosos suicidios- Draghi gasta millones de euros en un conflicto en Ucrania. que está poniendo aún más de rodillas a la economía italiana?

Nada es casual. Todo apunta a la Cuarta Revolución, o Gran Reinicio, programado en Davos.

La recaída económica causada por la falsa pandemia y por la guerra conducirán a una dramática redimensionamiento de la fuerza laboral mundial. Los arquitectos del Gran Reinicio están explotando esta turbulencia económica, creada en la mesa, para introducir tecnologías que alterarán radicalmente los modelos comerciales y de trabajo tradicionales.

Un tema recurrente en el libro Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution de Klaus Schwab [Modelando el futuro de la Cuarta Revolución Industrial] está relacionado con las innovaciones tecnológicas y científicas innovadoras que ya no estarán relegadas al mundo físico que nos rodea, sino que se convertirán en extensiones de nosotros mismos, ver los biochips y el control digital de cada persona.

Como escribí en su momento, en la reunión del G30 en diciembre de 2020 Mario Draghi expresó exactamente la misma línea definida en Davos. Al igual que Klaus Schwab, Draghi habla de “una nueva era en la que serán necesarias opciones que podrían cambiar profundamente las economías”. El riesgo es crear “masas de empresas zombis”, que apenas sobrevivirán manteniendo una asignación ineficiente de los recursos. Draghi habló también de la “escasez de recursos disponibles” (más de un año antes de que Rusia invadiera Ucrania). Pero llevan años hablando de ello.

El mayor uso de la tecnología conducirá a pérdidas masivas de puestos de trabajo, los bloqueos pandémicos y la perturbación provocada por la guerra provocada por Occidente acelerarán este proceso. Muchas empresas no tendrán más remedio que despedir a su personal y reemplazarlo con soluciones tecnológicas creativas sólo para la supervivencia de sus negocios.

Nuestros gobiernos nos dicen que la guerra entre Rusia y Ucrania ya está causando una interrupción sin precedentes en las cadenas de suministro mundiales, lo que exacerba la escasez de combustible e induce niveles crónicos de inflación. En realidad, el propio Putin, en su discurso en el Foro Económico de San Petersburgo https://www.youtube.com/watch? v=rx4IN1d0Xf4, dijo clara y rotundamente que en los últimos años Occidente ha cometido errores que hoy intenta atribuir al conflicto en Ucrania.

“Los políticos europeos -dijo Putin- ya han asestado un duro golpe a sus economías: lo han hecho solos, con sus propias manos. Vemos cómo empeoran los problemas sociales y económicos en Europa y también en Estados Unidos, cómo está creciendo el costo de los bienes -alimentos, electricidad y el combustible de los coches-, cómo está empeorando la calidad de vida de los europeos y se pierde la competitividad de las empresas”.

Por nuestra parte, dudamos que los economistas europeos sean tan incapaces. Si no son idiotas hasta los huesos, seguramente tienen problemas psíquicos y una maldad demoníaca hacia su pueblo. Basta pensar, como hemos dicho, en los confinamientos inútiles, en los sueros experimentales, en el dinero gastado en inmigrantes irregulares, mientras millones de nativos se encuentran en la más absoluta pobreza. También estamos seguros de que Bruselas se ha sumado resueltamente al Gran Reinicio. Se nos ha informado y escrito sobre el proyecto de muchas maneras, basta consultar los sitios y libros de Klaus Schwab. En resumen, quieren acabar con Europa eliminando a millones de personas para establecer después la “nueva era” estructurada sobre la Inteligencia Artificial. También esclavizarán al pensamiento. En comparación, la Unión Soviética era un parque de diversiones.

Para sobrevivir dignamente bastaría con volver a cultivar nuestros granos, reabrir nuestras industrias y empresas, pero no lo harán. Tal como van las cosas, pienso que sólo las horcas salvarán a nuestros hijos de una no vida de esclavos.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 20 de junio de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/06/20/nobile-covid- lockdown-e-conflitto-russo- ucraino-hanno-un-unico-scopo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino