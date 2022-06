Nobile. Covid, Lockdown e Conflitto Russo-Ucraino Hanno un Unico Scopo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile porta alla vostra attenzione questa riflessione sugli eventi che stiamo subendo e vivendo da due anni a questa parte, e il loro rapporto. Buona lettura.

§§§

Covid, lockdown e conflitto russo-ucraino hanno un unico scopo

I politici lo nascondono e invitano i giornalisti – che dovrebbero essere i principali cani da guardia della democrazia – a raccontare balle. La gente che non conosce l’amara verità ripone la fiducia sui partiti, chi ha mangiato la foglia non vota più. Fatto sta che, fermando il lavoro con i lockdown, i personaggi che hanno programmato la Quarta rivoluzione industriale, strutturata sul “non possederemo nulla e saremo felici” entro il 2030, vedi: (https://www.marcotosatti.com/2021/12/10/nobile-la-fine-della-proprieta-privata-e-altre-chicche-al-cianuro/), hanno vinto la prima battaglia. Fino ad oggi nessuna potenza è riuscita a destrutturare la vita di miliardi di persone, tra l’altro, con spaventosa rapidità.

Sono riusciti a rendere gli esseri umani di tutti i ceti sociali e culture agnelli sacrificali. Attraverso sieri genici sperimentali obbligatori, di cui le case produttrici declinano ogni responsabilità in caso di effetti avversi, hanno realizzato il più grande trasferimento di ricchezza alle multinazionali. Con i lockdown sono andati oltre portando l’economia, soprattutto quella italiana, in una situazione che dovremmo definire drammatica.

Gran parte del popolo, pur turbato dai sospetti, ancora non riesce a dare una spiegazione a questo suicidio socio-economico. Pochi si chiedono perché i governi promuovono l’immigrazione irregolare a spese dei contribuenti, quando in Italia, secondo l’Istat, ci sono circa sei milioni di persone in povertà assoluta. Perché hanno bloccato il paese con i lockdown per una influenza curabile con farmaci esistenti? Perché tutte le parti politiche, da sinistra a destra, arrivate al Governo mettono in atto una politica socio-economica che mira al depauperamento dell’Italia? Perché dopo due anni di sacrifici e lockdown che hanno portato al fallimento centinaia di migliaia di piccoli imprenditori, senza contare i problemi psicologici a milioni di persone di tutte età e i non pochi suicidi, Draghi spende milioni di euro per un conflitto in Ucraina che sta mettendo ulteriormente in ginocchio l’economia italiana?

Niente è casuale. Tutto indica alla Quarta rivoluzione, o Great Reset, programmato a Davos.

La ricaduta economica causato dalla finta pandemia e dalla guerra porterà a un drammatico ridimensionamento della forza lavoro globale. Gli architetti del Grande Reset sfruttano questa turbolenza economica, creata a tavolino, per introdurre le tecnologie che altereranno radicalmente i modelli di affari e di lavoro tradizionali.

Un tema ricorrente nel libro Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution di Klaus Schwab è relativo alle innovazioni tecnologiche e scientifiche innovative che non saranno più relegate al mondo fisico che ci circonda, ma diventeranno estensioni di noi stessi, vedi i biochip e il controllo digitale di ogni singola persona.

Come scrissi a suo tempo, nell’incontro dei G30 del dicembre 2020 Mario Draghi ha espresso esattamente la stessa linea definita a Davos. Come Klaus Schwab, Draghi parla di “una nuova era nella quale saranno necessarie scelte che potrebbero cambiare profondamente le economie”. Il rischio è quello di creare “masse di imprese zombie”, che sopravviveranno a stento mantenendo in piedi un’inefficiente allocazione delle risorse. Draghi parlava anche della “scarsità delle risorse disponibili” (oltre un anno prima che la Russia invadesse l’Ucraina). Ma ne parlano già da anni.

L’aumento dell’uso della tecnologia porterà massicce perdite di posti di lavoro, i blocchi pandemici e la perturbazione causata dalla guerra provocata dall’occidente, accelereranno questo processo. Molte aziende non avranno altra scelta che licenziare il personale e sostituirlo con soluzioni tecnologiche creative solo per la sopravvivenza delle loro attività.

I nostri governi ci dicono che la guerra tra Russia e Ucraina sta già causando interruzioni senza precedenti alle catene di approvvigionamento globale, esacerbando le carenze di carburante e inducendo livelli cronici di inflazione. In realtà lo stesso Putin, nel suo intervento al Forum economico di San Pietroburgo https://www.youtube.com/watch?v=rx4IN1d0Xf4, ha detto chiaro e tondo che l’occidente negli ultimi anni ha fatto errori che oggi cerca di addebitare al conflitto in Ucraina.

«I politici europei – ha detto Putin – hanno già inferto un duro colpo alla loro economia: lo hanno fatto da soli, con le proprie mani. Vediamo come i problemi sociali ed economici si siano aggravati in Europa e anche negli Stati Uniti, come stia crescendo il costo di beni, cibo, elettricità e carburante per automobili, come stia peggiorando la qualità della vita degli europei e la competitività delle imprese si sta perdendo».

Da parte nostra, dubitiamo che gli economisti europei siano così incapaci. Se non sono imbecilli fino alle ossa, sicuramente posseggono problemi di natura psichica e una cattiveria demoniaca verso il loro popolo. Basti pensare, come abbiamo detto, agli inutili lockdown, ai sieri sperimentali, ai soldi spesi per gli immigrati irregolari, mentre milioni di autoctoni si trovano nella povertà assoluta. Siamo altresí certi che Bruxelles ha aderito con risolutezza al Great reset. Il progetto ce l’hanno detto e scritto in tutte le salse, basta consultare i siti e i libri di Klaus Schwab. In sintesi, vogliono azzerare l’Europa eliminando milioni di persone per poi stabilire la “nuova era” strutturata sull’Intelligenza Artificiale. Schiavizzeranno anche il pensiero. Al confronto l’Unione Sovietica era un parco di divertimenti.

Per sopravvivere dignitosamente basterebbe ri-coltivare i nostri granai, riaprire le nostre industrie e aziende, ma non lo faranno. Da come stanno andando le cose, penso che solo i forconi salveranno i nostri figli da una non vita di schiavi.

Agostino Nobile

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, guerra, nobile



Categoria: Nobile