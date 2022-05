Nobile. I Quattro Motivi per cui gli USA Vogliono una Guerra in Europa.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra giusto portare alla vostra attenzione questo articolo estremamente interessante del nostro Tino Nobile. Buona lettura, e meditazione…

§§§

Perché Joe Biden e lo Stato profondo rischiano anche guerra nucleare?

Alexander Semyon Vindman, tenente colonnello dell’esercito degli Stati Uniti in pensione, ex direttore per gli affari europei per il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, nato nella Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, è venuto all’attenzione internazionale nell’ottobre 2019 quando ha testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti riguardo allo scandalo su Trump-Ucraina. Nella sua testimonianza fornì prove che portarono all’impeachment di Donald Trump per abuso di potere. Come sappiamo, l’accusa si è rivelata priva di fondamento, mentre invece sono stati scoperti gli illeciti della famiglia Biden con l’Ucraina.

Alexander Vindman, ancora oggi coinvolto nei colloqui di alto livello degli Stati Uniti con il regime ucraino, nel mese di gennaio scorso, quindi prima dell’invasione dell’Ucraina, ha dichiarato: “Perché questo è importante per il popolo americano? È importante perché stiamo per avere la più grande guerra in Europa dalla seconda guerra mondiale. Ci sarà un massiccio dispiegamento di potenza aerea, artiglieria a lungo raggio, missili da crociera, cose che non abbiamo visto svolgersi nel paesaggio europeo per più di 80 anni, e non sarà un ambiente pulito o sterile”.

Penso che, data la sua influenza sull’amministrazione Biden, le parole di Vindman dovrebbero essere prese molto seriamente. Ma i governi europei – con Draghi in testa – totalmente asserviti agli Stati Uniti, non battono ciglio. Anzi sono andati oltre, attraverso una campagna nazisticamente razzista contro l’intera popolazione russa, inviando armi all’Ucraina, mercenari e ufficiali di addestramento militare. In pratica da Bruxelles all’unisono hanno detto: caro Biden, vuoi distruggere l’Europa e massacrare milioni di europei? Prego, accomodati, noi siamo con te.

I governi americani, succubi del cosiddetto Stato profondo, di cui George Soros è uno dei rappresentanti, sono avvezzi a stratificare i supposti “nemici della democrazia”. Negli ultimi 30 anni hanno invaso e/o bombardato paesi come – vado a memoria – Panama, Iraq, Kuwait, Haiti, Somalia, Bosnia, Sudan, Afghanistan, Jugoslavia, Yemen, Iraq, Libia e Siria senza che nessun governo occidentale e i mezzi di comunicazione abbiano aperto bocca. O meglio, hanno elogiato i distruttori di vite e nazioni. Paesi come l’Iraq, Yemen, Afganistan, Libia e gran parte della Siria sono stati più o meno rasi al suolo. Vogliono fare altrettanto con l’Ucraina e col resto dell’Europa?

Considerando questo quadro, una cosa appare in tutta la sua evidenza. Al Deep state non interessano le sofferenze degli innocenti. Lo ha dimostrato ampiamente a partire dalle sanzioni e dagli embarghi, anche sulle medicine. Nei paesi non allineati i primi a pagarne le spese sono i bambini, donne e uomini innocenti. Ciò significa ammazzare senza armi migliaia di bambini e ammalati per mancanza di un banale farmaco. Talmente crudele che supera la bestialità. Ma gli individui ideologizzati e privi di quella sensibilità che rende umani, oggi sbraitano contro un Putin che osa difendersi dallo Stato profondo. Una organizzazione costituita da miliardari e massoni che, oltre a controllare i governi USA, UK e l’UE, possiedono i maggiori mezzi di comunicazione del pianeta. Avendo come finalità il potere economico, morale e religioso dell’intero pianeta, le infinite sofferenze, le distruzioni e milioni di morti per loro, fortemente malthusiani, per loro sono come ventate di aria fresca.

In vent’anni Putin ha risollevato l’economia del suo paese per poter partecipare allo sviluppo insieme ai paesi europei, ma è stato metodicamente umiliato. Infatti si continua a dividere l’Europa in occidentale e orientale. Mentre l’Australia è considerata parte dell’occidente, la Russia è ritenuta orientale. Qualcosa non va. Come ho già scritto in un recente articolo https://www.marcotosatti.com/2022/04/11/agostino-nobile-a-chi-fa-comodo-la-guerra-fratricida-russo-ucraina/, la cultura russa è più europea di quella statunitense, canadese e australiana.

Nella lunga intervista filmata da Oliver Stone, Putin afferma: “Durante l’incontro [col Presidente Bill Clinton – ndt] ho detto: Considereremmo un’opzione che la Russia possa unirsi alla NATO”. Clinton ha risposto: «Non ho obiezioni». Ma l’intera delegazione americana si è molto innervosita”. In un’intervista del marzo 2000 con il giornalista televisivo britannico David Frost, a Putin fu chiesto se “è possibile che la Russia entri nella NATO?” Putin, che all’epoca era presidente ad interim, rispose: “Non vedo perché no”.

Perché, dunque, si umilia ostinatamante la Russia? Da quello che sappiamo, esistono quattro motivi.

L’amministrazione USA ha terrore di un’alleanza della Russia col resto dell’Europa perché, grazie alle risorse della Russia e alle tecnologie tedesca, francese e italiana, diventerebbe la prima potenza mondiale. Il secondo e il terzo motivo sono relativi alla crescita economica cinese – incentivata per decine di anni dai presidenti USA – e al conseguente indebolimento economico degli USA. Lo Stato profondo americano pensava di realizzare la politica socio-economica coercitiva cinese, ma nel momento in cui Xi Jinping ha capito che aveva intenzione di sottomettere anche la Cina, tutto è saltato. È sicuro, comunque che, se gli italiani non reagiscono, il programma di controllo digitale sarà realizzato entro il 2023.

Il quarto motivo per gli USA è sicuramente il più devastante. Il dollaro, come principale moneta di scambio internazionale è arrivato al capolinea. Russia, Cina, altri paesi del BRICS e non solo, hanno iniziato a utilizzare la propria moneta. Non solo, sembra proprio che i paesi ricchi di materie prime e di riserve aurifere abbiano un futuro sicuro, mentre il dollaro non legato alle riserve dell’oro, che ha favorito il banditismo finanziario, sarebbe destinato al collasso.

A tal proposito, riporto un estratto dell’articolo di Roberto Castaldi pubblicato su Il sole 24ore il

13 agosto 2021. “Cinquant’anni fa, il Presidente americano Nixon dichiarò l’inconvertibilità del dollaro in oro e segnò la fine del sistema monetario di Bretton Woods”. I dollari non erano più legati alle riserve auree americane, così “divenne possibile stamparne sempre di più. […] Il nuovo sistema monetario portava il resto del mondo a finanziare l’egemonia politico-militare americana. Perché aumentare le tasse e perdere le elezioni se basta stampare più dollari per coprire le spese? Essendo le riserve in dollari, nessuno aveva interesse a una sua svalutazione, e se gli USA ne stampavano troppi era meglio comprarli comunque per evitare il deprezzamento delle riserve. Da allora le spese militari americane grosso modo corrispondono al deficit americano, cioè pagate dal resto del mondo attraverso il ruolo internazionale del dollaro”.

Alla luce di questi fatti il comportamento dei governi euro-atlantisti avrebbe, pur se masochista e non priva di rischi, una logica. Mirando al controllo planetario, i resettisti non si accontentano di controllare solo l’occidente. Azzerare chi si oppone ai loro piani ha un senso diabolicamente razionale. Probabilmente, per non finire travolti dai motivi su menzionati, lo Stato profondo cerca di cancellare Putin e i suoi fedeli per impossessarsi delle ricchezze della Russia. Un po’ come hanno fatto in Ucraina e in altri paesi “democratizzati” con le minacce e le armi. Non è un caso se il finanziere George Soros ha avuto un ruolo determinante nel colpo di Stato del 2014 in Ucraina.

Agostino Nobile

§§§

