Agostino Nobile e l’Intervista con il Portavoce del Presidente Dragula. Tutto Vero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di stilum Curiae, Agostino Nobile si è divertito a immaginare questa intervista. Ogni riferimento a giornalisti italiani e altre creature dalle caratteristiche morali e professionali un pò sotto lo zero è totalmente reale. Buna lettura.

§§§

Intervista con il portavoce del Presidente Dragula

Miserabilis arrivò nel ristorante più rinomato di Roma con dieci minuti di anticipo. Il maître di Sala, riconoscendolo, l’invitò a seguirlo per raggiungere il tavolo prenotato. Poco dopo il noto giornalista vide entrare Abaddon, il portavoce del Presidente Dragula che, avvicinandosi, con un largo sorriso gli porse la mano: «Carissimo… La prego stia comodo». Sedendosi e dando un’occhiata attorno, domandò: «Allora, come va?»

Gli lanciò un sorriso: «Come può immaginare… La ringrazio per avermi concesso questa breve intervista».

«Sono io che la ringrazio per la sua disponibilità. Vede… l’ho invitata perché ho alcune cosette che lei, intellettuale di punta seguito in Italia e nel resto dell’occidente, dovrebbe diffondere».

«Al vostro servizio».

Nella mente di Miserabilis giravano alcune domande, ma non sapeva se affrontarlo subito o dopo le sue richieste. Poi, quasi inavvertitamente gli scappò detto: «Prima di iniziare, mi permette di farle alcune domande che mi hanno posto non pochi lettori?»

Abaddon, aggiustandosi sulla sedia e abbassando gli occhi, con un certo disappunto sussurrò: «Dica, dica».

«Conosciamo molto bene lo straordinario progetto del nostro benamato von Coudenhove-Kalergi, il quale ha indicato la via più sostenibile per la pace e la condivisione. Infatti, egli scrive, lo ricordo a memoria: “L’uomo del futuro sarà di razza mista. Le razze e le classi di oggi scompariranno gradualmente a causa della scomparsa di spazio, di tempo e pregiudizio. La razza eurasiatica-negroide del futuro, nel suo aspetto sarà simile agli antichi Egizi, e sostituirà la diversità dei popoli con una diversità di individui”».

Compiaciuto, Abaddon sottolineò: «Grazie alla nostra costanza stiamo realizzando il progetto di un grande visionario».

«Si, certo… ma, vede» balbettò Miserabilis con una certa esitazione, «molte persone hanno notato che la razza non è mista e che i bianchi… voglio dire» sorrise «la razza bianca sia penalizzata».

«In che senso, scusi?»

Miserabilis, con lo sguardo lo invitò a dare un’occhiata sui clienti del ristorante. Il portavoce, dopo essersi guardato attorno, esclamò: «Non capisco…»

Sempre più intimidito, il giornalista riuscì a formulare: «Tutti i clienti sono africani, asiatici… e ricchi.»

«E allora?»

«E tutti camerieri sono di razza bianca, tranne il maître di Sala…»

«E allora?» Dopo una breve pausa, continuò «Vede, ai suoi lettori dovrebbe dire che dopo secoli di schiavismo, razzismo e maltrattamenti, elevarli nella scala sociale è il minimo che possiamo fare per riscattarli dai torti subiti».

«Capisco».

«Così per le donne e gli omosessuali… Non lo trova legittimo?»

«Beh… si» tentennò Miserabilis. «Ma… a proposito degli omosessuali. Molti lettori non trovano giusta l’emarginazione dal lavoro degli etero solo perché non vogliono mandare i propri piccoli a scuola nell’ora di omosessualizzazione».

«Comprensibile. Se sono stati allevati in un ambiente omofobico, diventa difficile. Ma vedrà» sorrise, «molti giovani e giovanissimi sono già sessualmente fluidi e col proprio corpo possono divertirsi quanto e come vogliono. Vedrà che tutti seguiranno a ruota e sarà considerato un fatto normalissimo».

Miserabilis, pur nutrendo qualche dubbio su questi cambiamenti radicali della natura umana, esclamò: «Certo, certo!»

Dopo aver ordinato le bevute, Abaddon venne al dunque: «Lo sa che il Presidente ha una grande stima per lei, vero?»

Deglutendo, Miserabilis annuì. Sapeva che un tale incipit avrebbe portato a reponsabilità di un certo peso.

«Dunque, sarò breve. È assolutamente necessario iniziare una campagna d’informazione capillare per inoculare un potente disprezzo contro coloro che prediligono l’essere umano all’economia della Natura».

Vedendo la perplessità stampata sul viso del giornalista, chiarì: «L’ecosistema deve avere la priorità sull’uomo».

«Vuol dire che è più auspicabile l’eliminazione degli umani, piuttosto che…»

«Esatto!»

Miserabilis si sentì gelare il sangue. Riprendendosi, bofonchiò: «Avete già un’idea… un pensiero che possa attecchire nelle menti del popolo?»

«Beh» sorrise, «è per questo motivo che il dottor Dragula ha scelto lei. Tuttavia i direttori delle altre testate e delle reti televisive sono già stati allertati. In questo caso lei rappresenta scossa tellurica. Il resto sarà uno tsunami».

L’intellettuale giornalista ammutolì. Come flashback pensò agli sguardi innocenti dei suoi figli e della moglie.

Vedendolo titubante, Abaddon continuò: «Consideri che il martellamento mediatico durante i lockdown che anticipavano i vaccini hanno aperto il Mar Rosso… Abbiamo avuto solo timide e ridicole reazioni. Per intenderci» avvicinandosi a Miserabilis e abbassando la voce, sottolineò «a nessuno di noi è stato tolto un capello». Riappoggiandosi allo schienale della sedia, aggiunse «La strada adesso è in discesa. Se poi aggiungiamo la penuria degli approvvigionamenti senza reazioni consistenti…. È quasi fatta!»

Il giornalista lo guardò ammutolito.

Abaddon tirò fuori dalla giacca un foglio piegato in quattro: «Lei ricorda il famoso articolo di George Bernard Shaw pubblicato nel giugno del 1948?»

«Capital punishment?»

«Esattamente… La pena capitale… Guardi» spiegò il foglio, «le ho portato una copia tradotta in italiano. Mi permetta di leggerle solo il passaggio più illuminante: “Ma ci si può chiedere se si debba permettere loro non solo di leggere i giornali, ma anche di sposarsi e di riprodursi. Sì, decisamente; perché il bestiame umano ha bisogno di maggesi come il grano o l’avena; e questi esseri insipienti possono essere solo campi non seminati: i loro figli possono essere competenti come i loro antenati. Un trattamento umano nei loro confronti non depraverà i loro custodi e potrà rivelarsi molto istruttivo. Ma gli ingovernabili, i feroci, i senza coscienza, gli idioti, i miopi e gli imbecilli egocentrici, che ne sarà di loro? Non puniteli. Uccideteli, uccideteli, uccideteli, uccideteli, uccideteli. Il monarca dal cuore più tenero, di fronte a una condanna a morte, deve firmarla o abdicare in quanto inadatto a regnare”».

«Si… ma questa ideologia appartiene alla vecchia Fabian Society, oggi…»

«Cosa le fa pensare che sia vecchia?» lo interruppe con aria severa.

Miserabilis non potè fare a meno di guardarlo negli occhi. Per la prima volta si rese conto che il suo sguardo inquietante era molto simile a quello del Presidente Dragula. Se avesse creduto nell’inferno, avrebbe pensato di trovarsi davanti a un servo di Satana.

Dopo un resettaggio mentale, Miserabilis concluse con baldanza: «Bene, mi dia un paio di giorni. Pubblicherò un articolo che sicuramente soddisferà il Presidente». Sorrise «suoneranno le campane!»

Abaddon, guardandolo di traverso, annuì: «A morto , spero!»

Agostino Nobile

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: intervista a Dragula, nobile



Categoria: Nobile