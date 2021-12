Nobile: el fin de la propiedad privada y otras golosinas de cianuro

Marco Tosatti

ANTES DEL 2030 SE ABOLIRÁ LA PROPIEDAD PRIVADA

No son muchos los que se preguntan a dónde quieren llegar los gobiernos con la imposición del Pase Covid. En Davos ya se ha dicho claramente y establecido en blanco sobre negro en el sitio web del Foro Económico Mundial. Basta dar un vistazo, como hice en mayo de 2020 https://www.marcotosatti.com/ 2021/05/24/agostino-nobile-il- great-reset-la-grande- ipocrisia-la-nuova-normalita/

Pero la mayoría de nuestros reporteros hacen oídos sordos. Incluso los intelectuales de izquierda, que en los últimos meses han estado trabajando para detener el pasaporte nazi-comunista, parecen ignorar hechos humanamente destructivos proclamados abiertamente. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Lo ignoran o hacen el doble juego de contener la rabia de los ciudadanos dándoles falsas esperanzas? No lo sé, pero como sabemos, hablar de los efectos de una enfermedad sin analizar sus causas es condenar a la muerte al paciente. La prevención es fundamental.

¿Por qué los matones de Davos pueden decir y escribir sin miedo lo que quieran? Por tres razones. Primero, intentan apaciguar a los ciudadanos-conejillos de indias paso a paso: tú lo declaras y si hay reacción dan marcha atrás para implementarlo de una manera más sutil. Segundo, el 99% de los ciudadanos cree exclusivamente en los medios de comunicación y nunca acceden a las webs de los grandes lobbies. Por último, los periodistas de hoy representan la tipología humana más cobarde de la historia y son fáciles de controlar.

A medida que las imposiciones inconstitucionales se vuelven cada vez más opresivas y los medios de comunicación continúan sembrando odio contra aquellos que no quieren beber la cicuta convencional, intentemos arrojar algo de luz sobre algunas golosinas venenosas oscurecidas por los medios de comunicación. Traduzco de una página del Foro Económico Mundial.

“Título: Bienvenido al 2030: no poseo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido más hermosa”.

“Bienvenidos al año 2030. Bienvenidos a mi ciudad – o debería decir,” nuestra ciudad “. No poseo nada. No tengo automóvil, no tengo casa, no tengo electrodomésticos ni ropa. Podría parecerles extraño, pero para nosotros en esta ciudad tiene mucho sentido. Todo lo que consideraban un producto ahora se ha convertido en un servicio. […] A veces uso mi bicicleta cuando visito a algunos de mis amigos. Me gusta hacer ejercicio y correr. Permite que el alma participe en el viaje. Es divertido comprobar que algunas cosas nunca parecen perder su entusiasmo: caminar, andar en bicicleta, cocinar, dibujar y cultivar plantas. Tiene mucho sentido y nos recuerda cómo nuestra cultura surgió de una estrecha relación con la naturaleza. En nuestra ciudad no pagamos alquiler, porque otra persona usa nuestro espacio libre cuando no lo necesitamos. Mi sala de estar se usa para reuniones de negocios cuando no estoy presente. De vez en cuando elijo cocinar para mí. Es fácil: el equipo de cocina necesario se entrega a mi hogar en minutos. Desde que el transporte se volvió gratuito, hemos dejado de tener todas esas cosas abarrotadas en nuestra casa. ¿Por qué tener una máquina de pasta y una olla de cocción de pasta abarrotadas en nuestros armarios? Simplemente podemos pedirlos cuando los necesitemos. […] Cuando la Inteligencia Artificial y los robots tomaron el control de gran parte de nuestro trabajo, de repente tuvimos tiempo para comer bien, dormir bien y pasar tiempo con otras personas. […] De vez en cuando me molesta el hecho de no tener verdadera privacidad. No puedo ir a ningún lado y no estar registrado. Sé que, en alguna parte, se graba todo lo que hago, pienso y sueño [¡Pero no! Decimos] Solo espero que nadie lo use en mi contra. En definitiva, es una buena vida”. Etc.

Quien escribe estos comentarios no es un paranoico que desvaría. Ida Auken, así se llama, fue ministra de Medio Ambiente de Dinamarca, desde 2011 a 2014. Fue miembro del Partido Socialista Popular hasta 2014, después de lo cual se unió al Partido Social Liberal Danés. Desde el 2021 está con los socialdemócratas. A través de su CV nos enteramos, entre otras cosas, de que su madre es sacerdotisa de la Iglesia de Dinamarca de profesión. Por su inteligencia y capacidad, dicen, Ida Auken fue elegida como la Joven Líder Global del Foro Económico Mundial y fue elegida como una de las 40 líderes jóvenes menores de 40 años más prometedoras de Europa. Es autora del libro Dansk y durante muchos años ha escrito sobre el clima, la energía y la economía circular. Por tanto, no es casualidad que los matones de Davos, empezando por Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, los Rothschild, los Rockefeller hasta nuestros Mario Draghi y John Elkann, hayan elegido a la ecologista obsesionado con una astucia que hace caer los brazos ( está considerada entre las más inteligentes, imagínense el resto de la multitud) para borrar la democracia y reducirnos a hamsters.

¿Qué hay detrás de esta arquitectura de palabras melifluas que solo pueden pensar las mentes desequilibradas? ¿No fue suficiente el ejemplo degradante de la Unión Soviética? No, dicen ellos. Hoy con IA, inteligencia artificial, también podemos comprobar cuánto pelo tienes en las axilas.

Sin embargo, hay otras contraindicaciones. En primer lugar, es imposible hacer realidad el sueño de los matones pagando un salario mínimo a siete mil millones de almas que consumen y contaminan. Por tanto, el proyecto se limitará inicialmente a Europa. A continuación, sin embargo, la reducción de la población mundial es una prerrogativa irrenunciable. Evidentemente, quieren alinearse con el concepto de Crédito Social creado por Xi Jinping (ver https://www.marcotosatti.com/ 2020/06/10/lallarme-di-nobile- il-prossimo-virus-e-il- credito- sociale/).

Es decir, quienes no adecúen milimétricamente a las reglas de los amos de nuestra vida, serán suprimidos socialmente: sin salario mínimo, sin escuelas para los hijos, sin entrada a todos los lugares públicos. En la práctica, un muerto que camina, al menos mientras respira.

Luego de estas consideraciones deberíamos preguntarnos ¿por qué nos hacen votar? Dado que nuestra vida está en juego, ¿no sería más lógico patear los c… de los políticos de todo el arco constitucional? Al menos dejan de decirnos mentiras que están conduciendo al totalitarismo más nefasto de la historia. A través de controles omnipresentes, no habrá más retorno. A menos que el pueblo agarre primero las horcas.

No es todo. La próxima vez hablaremos de otras golosinas de cianuro.

Mientras tanto, miren el video del Foro Económico Mundial, luego retirado (supongo por temor a ser golpeados a bastonazos) y reinsertado más tarde por un alma piadosa: https://www.youtube.com/watch? v=4zUjsEaKbkM&t=23s. Podrían grabarlo, porque ocultarán también esto.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 10 de diciembre de 2021, en

https://www.marcotosatti.com/ 2021/12/10/nobile-la-fine- della-proprieta-privata-e- altre-chicche-al-cianuro/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino