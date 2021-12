Nobile: la Fine della Proprietà Privata e Altre Chicche al Cianuro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre questa riflessione sul presente, e sul futuro che ci attende, in un periodo di tempo non lungo. Buona lettura e condivisione.

§§§

PRIMA DEL 2030 SARÀ ABOLITA LA PROPRIETÀ PRIVATA

Non sono molti coloro che si chiedono dove vogliono arrivare i governi con l’imposizione del Covid pass. A Davos è già stato detto chiaramente e stabilito nero su bianco nel sito del World Economic Forum. Basta dargli un’occhiata, come ha fatto il sottoscritto nel maggio 2020 https://www.marcotosatti.com/2021/05/24/agostino-nobile-il-great-reset-la-grande-ipocrisia-la-nuova-normalita/

Ma quasi tutti i nostri giornalisti fanno orecchie da mercante. Anche gli intellettuali di sinistra, che in questi mesi si stanno impegnando per fermare il passaporto nazi-comunista, sembrano ignorare fatti umanamente distruttivi apertamente conclamati. Perché non ne parlano? Lo ignorano, o fanno il doppio gioco allo scopo di contenere la rabbia dei cittadini dandogli una falsa speranza? Non lo so ma, come sappiamo, parlare degli effetti di una malattia senza analizzarne le cause significa condannare a morte il paziente. Prevenire è fondamentale.

Perché i bulli di Davos possono dire e scrivere quello che vogliono senza timore? Per tre motivi. Primo, cercano di ammansire i cittadini-cavie step by step: lo dichiari e se c’è una reazione tornano indietro per attuarlo in maniera più subdola. Secondo. Il 99% dei cittadini crede esclusivamente nei media e non vanno mai a cercare nei siti delle grandi lobbies. Infine, i giornalisti oggi rappresentano la tipologia umana più codarda della storia e sono tenuti facilmente al guinzaglio.

Dato che le imposizioni anticostituzionali diventano sempre più oppressive e i media continuano a seminare odio contro chi non vuole bere la cicuta del mainstream, cerchiamo di far luce su alcune chicche di veleno oscurate dai media. Traduco da una pagina del World Economic Forum.

Titolo: Benvenuti nel 2030: non possiedo nulla, non ho privacy e la vita non è mai stata più bella.

«Benvenuti nell’anno 2030. Benvenuti nella mia città – o dovrei dire, “la nostra città”. Non possiedo nulla. Non possiedo una macchina, non possiedo una casa, non possiedo elettrodomestici o vestiti. Potrebbe sembrarvi strano, ma ha perfettamente senso per noi in questa città. Tutto ciò che consideravi un prodotto, ora è diventato un servizio. […] A volte uso la mia bicicletta quando vado a trovare alcuni dei miei amici. Mi piace l’esercizio e la corsa. Fa sì che l’anima partecipi al viaggio. È divertente come alcune cose sembrano non perdere mai l’entusiasmo: camminare, andare in bicicletta, cucinare, disegnare e coltivare piante. Ha perfettamente senso e ci ricorda come la nostra cultura sia emersa da una stretta relazione con la natura. Nella nostra città non paghiamo alcun affitto, perché qualcun altro usa il nostro spazio libero quando non ne abbiamo bisogno. Il mio salotto è usato per riunioni di lavoro quando io non ci sono. Una volta ogni tanto, scelgo di cucinare per me stesso. È facile – l’attrezzatura da cucina necessaria viene consegnata a casa mia in pochi minuti. Da quando il trasporto è diventato gratuito, abbiamo smesso di avere tutte quelle cose stipate nella nostra casa. Perché tenere una macchina per la pasta e un cuocipasta stipati nei nostri armadi? Possiamo semplicemente ordinarli quando ne abbiamo bisogno. […] Quando l’IA e i robot hanno preso il controllo di gran parte del nostro lavoro, abbiamo improvvisamente avuto tempo per mangiare bene, dormire bene e passare del tempo con altre persone. […] Di tanto in tanto mi infastidisce il fatto di non avere una vera privacy. Non posso andare da nessuna parte e non essere registrato. So che, da qualche parte, tutto quello che faccio, penso e sogno è registrato [Ma no! Diciamo noi] Spero solo che nessuno lo usi contro di me. Tutto sommato, è una buona vita». Ecc.

Chi scrive questi commenti non è un paranoico allo sbaraglio. Ida Auken, questo è il nome, è stata ministro dell’ambiente della Danimarca dal 2011 al 2014. Fino al 2014 è stata membro del Partito Popolare Socialista, dopo di che è passata al Partito Social Liberale Danese. Dal 2021 è con i socialdemocratici. Attraverso il suo CV veniamo a sapere, tra l’altro, che la madre è un sacerdote della Chiesa di Danimarca di professione. Per la sua intelligenza e capacità – dicono – Ida Auken è stata scelta come Young Global Leader per il World Economic Forum ed è stata eletta come uno dei 40 giovani leader più promettenti sotto i 40 anni in Europa. È l’autrice del libro Dansk e ha scritto per molti anni su clima, energia ed economia circolare. Dunque, non è un caso se i bulli di Davos, a partire da Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, i Rothschild, i Rockefeller fino ai nostri Mario Draghi e John Elkann, hanno scelto l’invasata ecologista con una furbizia che lascia cadere le braccia (lei è considerata tra i più intelligenti, immaginate il resto del codazzo) per cancellare la democrazia e ridurci a criceti.

Cosa c’è dietro questa architettura di parole melliflue che solo menti squilibrate possono pensare? Non è stato sufficiente l’esempio degradante dell’Unione Sovietica? No, dicono. Oggi con l’AI, Intelligenza artificiale, possiamo controllare anche quanti peli avete sotto le ascelle.

Però, ci sono altre controindicazioni. Innanzitutto è impossibile attuare il sogno dei bulli pagando un salario minimo a sette miliardi di anime che consumano e inquinano. Dunque il progetto in un primo tempo sarà limitato all’Europa. In seguito, comunque, la riduzione della popolazione mondiale è una prerogativa irrinunciabile. Evidentemene vogliono allinearsi al concetto di Credito sociale creato da Xi Jinping https://www.marcotosatti.com/2020/06/10/lallarme-di-nobile-il-prossimo-virus-e-il-credito-sociale/ Ovvero, chi non si adegua millimetricamente alle regole dei padroni delle nostre vite, sarà annullato socialmente: niente salario minimo, niente scuole per i figli, vietato l’ingresso in tutti i luoghi pubblici. In pratica, un morto che cammina, almeno finché respira.

Dopo queste considerazioni dovremmo chiederci perché ci fanno votare? Dato che è in gioco la nostra vita, non sarebbe più logico prendere a pedate nel c… i politici di tutto l’arco costituzionale? Almeno la smettono di raccontarci frottole che stanno portando al più nefasto totalitarismo della storia. Attraverso i controlli pervasivi non ci sarà più ritorno. A meno che il popolo non imbracci prima i forconi.

Non è tutto. La prossima volta parleremo di altre chicche al cianuro.

Nel frattempo guardate il video del World Economic Forum, poi ritirato (suppongo per paura di essere presi a bastonate) e reinserito in seguito da un’anima pia: https://www.youtube.com/watch?v=4zUjsEaKbkM&t=23s Magari salvatelo, perché oscureranno anche questo.

Agostino Nobile

§§§

