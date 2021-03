Laporta Risponde a mons. Viganò. In Difesa (Parziale) di Draghi…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta ci ha inviato questa riflessione relativa all’articolo in cui l’arcivescovo Caro Maria Viganò avanzava critiche alla nomina da parte del Presidente della Repubblica di Mario Draghi quale Presidente del Consiglio. Vediamo insieme che cosa dice il nostro Laporta. Buona lettura.

§§§

Condivido l’ultimo articolo dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò per due terzi, fin dove chiama in causa Mario Draghi: «…lascia sconcertati il consenso delle vittime alla nomina di un carnefice ben peggiore dell’avvocato di Volturara Appula. Pare anzi che l’avvento del cinico tecnocrate sia stato salutato con sollievo, dopo un anno di reboanti proclami e plateali fallimenti del predecessore e di tutta la sua grottesca accolita di impresentabili. Se infatti vi è stato chi fino a ieri deplorava la pessima gestione della pandemia a colpi di DPCM tanto illegittimi quanto devastanti, oggi l’efficienza nel perseguimento del medesimo piano sembra rappresentare un miglioramento, come se il condannato a morte si rallegrasse della migliore affilatura della lama della scure, mentre abbassa consenziente il capo sul ceppo per ricevere il colpo del boia».

E più avanti il brano che dà il titolo: «Mario Draghi rappresenta la quintessenza della tirannide del Nuovo Ordine, nella sua cinica competenza, nella professionalità della sua azione devastatrice, nell’efficienza dei suoi funzionari. E non stupisce che egli sia stato educato, come Joe Biden e tanti altri leader globalisti, alla scuola ideologica dei Gesuiti». E infine l’accusa di aver macellato la Grecia: «…il Presidente Draghi in nulla si discosterà dall’agenda globalista, se non nella maggiore efficienza con cui la realizzerà. Nutrire la speranza che il tecnocrate al quale si deve la devastazione della Grecia possa in qualche modo venir meno al suo compito è da sprovveduti, così come è ogni forma di collaborazione o di supporto a questo governo non può che condurre inesorabilmente alla ulteriore perdita di sovranità nazionale e all’asservimento completo al Nuovo Ordine».

Scrive ovviamente di più; credo tuttavia d’aver riassunto il suo pensiero: Mario Draghi è la quintessenza del Nuovo Ordine Mondiale.

Non mi sottraggo alla parresia di rilevare storture tanto nel merito quanto nel metodo. Cominciamo da quest’ultimo. Dopo tre condivisibili pagine di errori cattolici coi cedimenti al modernismo, monsignor Viganò spara su Draghi. Tale metodo di polemizzare ricorda da vicino il gesuitico famigerato attacco di Jorge Bergoglio a Donald Trump, il 15 febbraio 2016: «Una persona che pensa di fare i muri, chiunque sia, e non fare ponti, non è cristiano. Questo non è nel Vangelo».

Bergoglio strumentalizza il Vangelo per un attacco politico personale a Trump, ben sapendo quanto le parti avverse a Trump, finanziate pure da Bergoglio, siano responsabili delle migrazioni di massa. È un metodo comunicativo opaco. Simuli acribia con la tua premessa, attribuisci a una persona uno scopo nefasto – a Trump il parossismo dei muri, a Draghi l’essere organico al NOM (Nuovo Ordine Mondiale) senza spiegare come entrino in gioco i muri e il NOM. Questo metodo lasciamolo al gesuita Bergoglio e ai suoi accoliti.

Andiamo nel merito. Scrissi nel mio pezzo su Draghi: «…la differenza fra il curriculum di Ciampi e quello di Draghi è la medesima intercorrente fra un lettore dei settimanali di Cairo e un brillante professore di economia. Che cosa portò avanti Ciampi? La camarilla e la retorica della Resistenza. Che cosa spinge Draghi ai vertici? Studi seri e grande incessante fatica». Oggi, avendo saputo che la domenica sera è assiduo con la moglie, sposata nel 1973, alla Santa Messa nel duomo di Città della Pieve, aggiungo la Fede fra i suoi talenti.

Viganò attribuisce a Draghi la macellazione della Grecia. Draghi fu presidente della BCE dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2019.

Gillian Tett, sul Financial Times del 16 Gennaio 2015, riporta le parole di Benjamin Friedman, prestigioso storico dell’economia: «…”la Germania è una delle beneficiate senza limiti dell’estinzione del debito di tutto il secolo scorso: in diverse occasioni (1924, 1929, 1932 e 1953), gli alleati occidentali avevano ristrutturato il debito tedesco.

Allora, perché la Germania non può fare lo stesso per gli altri?” […] “Vi sono numerosi precedenti in Europa sia per la riduzione del debito sia per la sua ristrutturazione[…] Non vi è alcun motivo economico per il quale la Germania sia l’unico paese europeo in tempi moderni a essere affrancata in forma massiccia dal debito e certamente è immorale che accada.”

“La capacità presunta dei paesi europei oggi più fortemente indebitati di ridurre i loro debiti nel tempo, tenuto conto della misura delle loro economie, è verosimilmente un’altra finzione”, continuò, redarguendo circa i possibili disordini se tale situazione continuasse.

Scese un gelido silenzio. L’uditorio era così stordito che nessuno si mosse quando giunse il momento delle domande.

Friedman non evocò la Grecia in particolare. Tutti non di meno sapevano che cosa intendesse dire. Friedman aveva evidenziato una profonda frattura, sebbene i banchieri centrali siano usualmente una classe accademica, molto impegnata a evitare qualunque attrito interno.»

Grecia e Germania, i rapporti di forza nel 2015: 80 miliardi di euro, tutti nella borsetta di frau Angela Merkel. Attribuire a Draghi la responsabilità della speculazione tedesca ai danni di Atene, è confondere le cause con gli effetti.

Wolfgang Schäuble, ministro delle Finanze della Germania, mise la Grecia nella camera a gas. La Grecia e i suoi politici, maggioranza e opposizione, vi entrarono cantando, unicuique faber fortunae suae.

Schäuble voleva fare altrettanto con l’Italia, non dimentichiamolo. Fu Mario Draghi a impedirlo, salvando l’Italia dal tedesco, la Germania e la UE da se stesse.

Concludiamo. Qual è il ruolo dei cattolici? Combattere il male? No. Fare il bene e pregare. Il male divora se stesso, disse san Giovanni Paolo II. È quindi saggio per il cattolico rifiutarsi su ambedue i versanti alla polarizzazione destra-sinistra. È una tossina che dà dipendenza e accieca, chiudendoci le prospettive evangeliche, disperdendoci.

Il NOM fu vagheggiato da Henry Kissinger in tempi lontanissimi. Prima di lui si cimentarono Stalin, Hitler, Napoleone, Maometto, Attila, Augusto…Oggi abbiamo Xi Jinping e l’apostasia d’un papa che nega i sacramenti ai morenti. Lasciamoli al loro destino, anzi preghiamo perché si convertano. Preghiamo pure per Mario Draghi, perché vive come noi in un mondo reale, dove male e bene sono inestricabilmente avvinti sino alla fine del mondo. Preghiamo, altrimenti neghiamo scioccamente a Nostro Signore la potenza di scrivere dritto su righe storte, come innumerevoli volte nella storia ha fatto.

Mi domando se non sia una via certa per scansare Cristo, spendere il proprio tempo a turbarsi, a immaginare complotti e trame nere laddove c’è la trama della storia annunciata da Nostro Signore in persona. La tristezza e i demoni della disperazione non vengono solo dall’accattocomunismo ma pure da quanti ne sposano i metodi, illudendosi d’indossare la veste del defensor fidei. Abbiamo necessità di silenzio e preghiera, quanto più alto è il frastuono, proprio come suggerisce un pezzo, pubblicato recentemente da Stilum Curiae.

In quanto al nostro destino è già scritto, nella trama della storia, annunciata da Nostro Signore in persona. Leggiamo tutto Matteo 24, leggiamolo tutto e riflettiamo. Alla fine di questo brano evangelico, una domanda s’impone: quando? Nostro Signore anche in questo ci lascia liberi. Mi piace pensare che Nostro Signore, dopo aver creato tante meraviglie e innumerevoli miliardi di esseri – umani animali vegetali – non voglia distruggere tutto dopo qualche milione di anni, un soffio per Lui. Voler distruggere tutto il Creato, dopo essersi sacrificato in Croce per noi? In apparenza non ha senso. Se tuttavia l’uomo, raggiunto dal suo Vangelo, si rifiuta alla preghiera non merita questa Terra così come non ha meritato il Paradiso Terrestre. La preghiera è il motore del mondo, non l’invettiva né l’odio, tanto meno il sentimentalismo o l’ipocrisia. Preghiera, forte, maschia, testimoniata senza timore, a mani giunte, è il motore del mondo. E non puoi pregare sinceramente se non fai il bene per il tuo prossimo. Ecco, io continuerò a pregare per Mario Draghi e confido che la sua preghiera domenicale nel duomo di Città della Pieve sia altrettanto sincera, affinché Nostro Signore possa servirsene per scrivere dritto su righe storte. Altrettante preghiere dedico ai sacerdoti, cirenei chiamati a portare la Croce sulla Via Dolorosa, senza deviare né a sinistra né a destra. Diritti verso la Croce, Non Praevalebunt.

www.pierolaporta.it

Gen. D.g..(ris) Piero Laporta

§§§

