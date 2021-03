Oltre la Dialettica e le Dispute. Il Vuoto, lo Zero, il Silenzio di Dio.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico fedele di Stilum Curiae ci ha inviato questa riflessione, che appare estremamente interessante e ricca di spunti di riflessione ulteriore. Buona lettura.

§§§

OLTRE LA DIALETTICA E LE DISPUTE

Potrebbe accadere che, sedendo in silenzioso raccoglimento, il tempo e lo spazio si contraggano fino a sparire e ci si venga a trovare in un “luogo” o in un “punto” ove la durata e l’estensione sono del tutto trascese; in un luogo o in un punto né immensamente grande né immensamente piccolo, o forse immensamente grande e immensamente piccolo, in cui la dialettica si estingue, con conseguente impossibilità dell’insorgere delle dispute.

Si tratta di un’esperienza vuota, senza alcun oggetto di conoscenza; di un ritorno ad un PRIMA che le cose siano e che acquistino un nome; PRIMA di “questo” o “quello”; PRIMA di “sì” e “no”; PRIMA di “è così” o “non è così”; PRIMA del “pro” o del “contro”; PRIMA di ogni giudizio, punto di vista, presa di posizione, schieramento.

Si tratta di un PRIMA da intendere in senso ontologico: un PRIMA che È, che STA oltre il pensiero. Quindi il trovarsi in tale luogo, o il ritirarsi in tale punto, in questo PRIMA, comporta l’abbandono del pensiero stesso, vale a dire il fermarsi della mente abituata a porre domande e a dare risposte, ossia a lasciarsi andare ad affermazioni e negazioni riguardo alle quali Dionigi Aeropagita avverte nella sua Teologia Mistica:

«la causa perfetta ed unitaria di tutte le cose è al di sopra di ogni affermazione; e l’eccellenza di colui che è assolutamente staccato da tutto e al disopra di tutto è superiore ad ogni negazione».

In tale luogo, o in tale punto, la dialettica domanda/risposta, affermazione/negazione, non si pone e perciò qualsiasi disputa è assente, anzi inconcepibile. In tale luogo, o in tale punto, cioè in questo PRIMA, l’unico protagonista è il Silenzio quale realtà radicale: forse il Silenzio di Dio o forse Dio che è Silenzio.

Può risultare interessante un confronto di quanto sopra con un assai significativo brano del maestro zen Keizan, tratto dal Denkoroku – Registrazione della Trasmissione della Luce.

«Una volta raggiunto questo luogo, l’eternità è illuminata […] se volete raggiungere questo luogo, dovete lasciar andare tutto […] senza far sorgere nessuna concettualizzazione, guardate direttamente: c’è qualcosa che non ha pelle o carne, il suo corpo è come lo spazio senza nessuna specifica forma o colore. È come acqua pura, perfettamente chiara. Vuoto e chiaro, si tratta semplicemente di esserne consapevoli. Come spiegare questo principio? L’acqua è chiara fino in profondità; splende senza bisogno di pulirla».

Si noti la (non) sorprendente coincidenza fra l’“assolutamente distaccato da tutto” dell’Aeropagita e il “dovete lasciar andare tutto” di Keizan, che trova ulteriore (non) sorprendente conferma in san Giovanni della Croce nella Salita al Monte Carmelo:

«Per arrivare a essere tutto, non voler essere nulla in nulla».

Come dire che senza lo Zero nessun numero sarebbe possibile, così come senza il Vuoto non potrebbe darsi alcun pieno, e così come senza il Puro Nulla di Dio non potrebbe darsi alcuna creatura.

Si noti anche la (non) sorprendente coincidenza del “guardare direttamente” di Keizan con quanto esorta il sufi Jalal ad din Rumi:

«Hanno detto: “Da ogni parte c’è la luce di Dio”.

Ma gridano gli uomini tutti: “Dov’è quella luce?”

L’ignaro guarda a ogni parte, a destra, a sinistra; ma dice una Voce:

Guarda soltanto, senza destra e sinistra!».

“Senza destra e sinistra”, cioè senza che la mente/coscienza si lasci attrarre e distrarre dai dualismi di cui all’inizio del presente scritto e con i quali (a)normalmente di identifica smarrendo la sua radicale unità e PRIMITÀ.

Notiamo di passaggio come il processo catartico da mettere in atto attraverso il silenzioso raccoglimento sia contemplato anche nel Neoplatonismo, in cui viene appellato aphairesis: astrazione, secondo l’imperativo aphele panta: “metti via tutto”, “liberati di tutto”, ossia dell’“estraneo” (il molteplice) all’essenza una dell’Anima.

Alcuni versi dal Pellegrino Cherubico di Angelo Silesio riassumono magistralmente tutto quanto sopra esposto:

“Uomo, se ancora qualcosa sei, sai, ami e possiedi,

Credimi, dal tuo carico libero non sei ancora”. (I, 24)

“L’esser davvero vuoto è come un nobile vaso

Che dentro ha nettare: ha e non sa che cosa”. (II, 209)

Il “nobile vaso” richiama quanto ce ne dice san Paolo nella II ai Corinzi:

“Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta”.

Sì: siamo fatti di un elemento umile come la creta, ma conteniamo un Nettare, un Tesoro, un Sole, una Luce, un Cielo, un Regno.

Ecco dunque che il silenzioso raccoglimento (aphairesis: astrazione) diventa necessario allo svuotamento di sé onde lasciare l’imperio al Nettare/Tesoro (a)normalmente oppresso da tutto ciò che si crede di essere, sapere, amare e possedere; ossia, direbbe un alchimista, liberare l’Oro dalle spesse o opache scorie del piombo, dacché è il piombo la causa di dispute e conflitti.

Non è difficile notare, infatti, come l’atmosfera che permea dispute e conflitti sia pesante e opaca come il piombo. E se non si toglie il piombo, l’Oro non può risplendere. Non in Se stesso, s’intende, ma in noi vasi di creta.

Enrico Salvi

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: dialettica, dispute, vuoto, zen



Categoria: Generale