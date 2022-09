Pro Vita. Ennesimo Episodio di Censura. I Sindaci PD e Affini, come al Solito.

Ciao Marco,

devo purtroppo comunicarti l’ormai ennesimo, sconfortante e vergognoso episodio di censura politica contro la nostra (la mia e la tua) libertà di espressione. Ormai ho perso il conto…

Quale sarebbe il cartellone “fuorilegge”? La settimana scorsa è partita la campagna nazionale di Pro Vita & Famiglia per sensibilizzare società e politica sui pericoli dell’ideologia gender nelle scuole. Non vogliamo che le associazioni del movimento LGBT entrino nelle classi dei nostri figli e dei nostri nipoti per “insegnare” che la sessualità è fluida e che si può “scegliere” se essere uomini, donne o altre infinite “identità di genere”. Tra le varie iniziative in programma rientrava una campagna di affissioni stradali che era già partita a Torino, Milano e Roma.

Ho scritto che la campagna “era” partita perché, come hai letto, è stata immediatamente ghigliottinata dalla censura politica di sinistra. L’agenzia incaricata per le affissioni, infatti, ci ha comunicato di aver dovuto sospendere la campagna a causa (cito testualmente) di “segnalazioni preoccupanti da parte di rappresentanti di una pubblica amministrazione in ordine alla natura del messaggio veicolato”. In altre parole, le nostre affissioni hanno scatenato la furia della Lobby LGBT (che vuole continuare a entrare nelle scuole dei nostri figli e nipoti) tanto da spingere le amministrazioni di sinistra di Torino, Milano e Roma a ordinarne la rimozione.

La protesta contro i nostri manifesti è partita dall’associazione delle cosiddette “Famiglie Arcobaleno”, che nega il diritto dei bambini a una mamma e un papà e vuole legalizzare l’utero in affitto. Secondo loro i nostri manifesti sarebbero “falsi” e addirittura “violenti”. Solo perché chiedono di non confondere l’identità sessuale dei nostri figli e nipoti! Il (brutale) intervento delle amministrazioni di sinistra è stato immediato:

L’accusa di essere “contro la legge” è una menzogna assoluta: i nostri manifesti sono stati regolarmente affissi, e non violano nessuna legge. Nel giro di poche ore, sono stati comunque tutti rimossi a Torino, Milano e Roma.

Il manifesto di Pro Vita & Famiglia rimosso a Roma su pressione del movimento LGBT Enrico, spero che tu ti renda conto, fino in fondo, della gravità assoluta di ciò che io e te stiamo subendo. È così che muore la mia e la tua libertà di espressione. È così che si passa da una democrazia a un regime totalitario.

Proprio la violenta reazione della Lobby LGBT e della sinistra radicale DEVE farci capire l'importanza di insistere nella battaglia contro il gendernelle scuole.

Grazie al tuo aiuto, potremo riprogrammare questa campagna e rispondere agli attacchi subiti. Ricorda: quando censurano Pro Vita & Famiglia, è la tua bocca che vogliono tappare. Non ci riusciranno. Le famiglie, unite, sapranno resistere.