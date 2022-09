Forza del Popolo – un Nuovo Partito – Risponde all’Appello di Mons. Viganò.

Forza del Popolo, in linea con la Costituzione italiana, ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli.

Forza del Popolo intende disciplinare i flussi migratori a partire da progetti di sviluppo sui territori di provenienza, senza mai rinunciare al rispetto assoluto della dignità umana dei migranti; utilizzare le basi militari Nato e americane presenti in Italia per lo smistamento dei migranti in territorio nazionale e in territori di altri Stati, secondo accordi multilaterali di equa ripartizione di responsabilità e di solidarietà umana; rimpatriare i migranti violenti e che vivono in Italia su crimine, delinquenza, spaccio, sfruttamento della prostituzione.

Forza del Popolo si prefigge il superamento della NATO e la dismissione delle basi militari NATO e USA nel territorio italiano. Siamo contrari all’invio di armi in Ucraina e favorevoli alla risoluzione delle controversie internazionali su base diplomatica e mediante accordi che tengano conto della identità culturale dei popoli che vivono su determinati territori.

Forza del Popolo si è distinta, sin dal primo momento, per aver compreso gli eventi e per essersi opposta all’emergenza democratica e alla dittatura sanitaria.

Forza del Popolo ha fondato il cosiddetto “Fronte Ampio Antisistema”, il principale fronte in Italia, sorto già a marzo 2020, contro questa dittatura sanitaria, che coerentemente conduce la battaglia per la verità e per la libertà con Mille Avvocati per la Costituzione4, Mille Medici per la Costituzione5, Scuola per la Costituzione6, La Nuova Norimberga7.